10 суеверий, в которые многие верят, хотя даже наши бабушки не знают, откуда они вообще взялись

В попытках найти объяснение каким-то событиям или даже предсказать их люди склонны наделять предметы и явления загадочным смыслом. Все мы слышали о суевериях, которые связаны с числом 13, черной кошкой и непарным количеством цветов, но мало кто из нас знает, откуда они вообще взялись.

AdMe.ru попробует разобраться в происхождении популярных суеверий и понять, есть ли смысл вообще в них верить. В конце статьи мы расскажем о людях, которые решили пойти против системы.

Черная кошка перебежала дорогу — к несчастью

Бедные животные и сами не понимают, почему многие люди их боятся. А причины этого, вероятно, кроются в западном фольклоре. Во многих текстах черные коты описывались как питомцы ведьм или сами ведьмы в обличии животных. Встреча с такими зверьками могла предзнаменовать что-то плохое. За черными кошками даже охотились. Усатые угольного цвета страдают до сих пор. Например, у них меньше шансов попасть в дом с улицы или из приюта. А в преддверии Хэллоуина сотрудники некоторых приютов просто не дают их забирать, опасаясь, что после праздника от животного откажутся. Радует то, что в некоторых культурах черные кошки являются символом удачи и в мире ведется активная борьба с предрассудками в отношении цвета их шерсти.

Разбили зеркало? Случится что-то плохое

Судя по всему, началось все с древних греков, которые верили, что отражение в воде — часть души. Когда римляне научились изготавливать зеркала из железа, они стали считать, что через них за людьми наблюдают боги. Разбить зеркало — значит проявить неуважение к богам и разгневать их. В отличие от предыдущего, это суеверие никому особо не мешает. Осторожность в обращении с зеркалами вряд ли будет лишней.

Число 13 приносит несчастье

Для обозначения боязни чертовой дюжины люди даже выдумали термин, который звучит страшнее, чем название самого числа, — трискайдекафобия. В некоторых лифтах нет 13-го этажа, а в самолетах — 13-го ряда. Существует множество теорий происхождения этого суеверия, а одна из самых популярных заодно связывает его с пятницей. Люди начали бояться числа 13 в XIV веке, когда однажды в пятницу, 13-го, французский король Филипп IV приказал арестовать рыцарей-тамплиеров. Более 600 мужчин были обвинены сразу в нескольких преступлениях и заключены под стражу. Впоследствии их ждала незавидная участь. Впрочем, в картину мира древних людей это число тоже плохо вписывалось. Виной тому страшные мифы и неудобные для летоисчисления годы, в которых было 13 полнолуний. Реабилитировать репутацию числа удалось лишь сравнительно недавно в США, Италии и Франции, где его, наоборот, стали считать счастливым.

Чтобы не спугнуть удачу, надо постучать по дереву

Издавна считается, что, чтобы не навлечь на себя горе или не спугнуть удачу после произнесения какого-либо предсказания, нужно постучать по дереву. В разных культурах при этом совершают еще какие-нибудь действия: трижды плюют через левое плечо, тянут мочку уха или произносят определенную фразу. Эта своего рода защитная магия могла прийти к нам из кельтского фольклора. Согласно ему, на деревьях живут могучие сверхъестественные существа, которые придут на помощь.

Нос чешется? Ждите гостей

В разных культурах зуд в этой части тела может предвещать что угодно: приход гостей, несчастье, удачу, богатство и другое. Получается, любое событие, произошедшее после того, как у человека зачесался нос, можно связать с каким-нибудь из этих предсказаний. Но ведь у зуда и без того может быть масса причин: от болезни до контакта с конкретным предметом или пылью. Еще можно легко вызвать зуд, если водить по коже птичьим перышком. Вот что оставалось подумать древнему человеку, если его будто кто-то специально чем-то щекочет? Разумеется, в голову могло прийти, что это проделки духов, которые о чем-то предупреждают.

Нельзя давить пауков

Разумеется, давить пауков не нужно просто потому, что это живые существа. Но в разных культурах у запрета на такое поведение с членистоногими были совершенно другие обоснования. Например, еще в Древнем Египте пауки ассоциировались с богатством и вера в их полезность для дома со временем лишь укреплялась. Сегодня и наука согласна, что эти хищники — санитары жилища и не представляют никакой опасности (за исключением, конечно, ядовитых видов, которые вряд ли проберутся в наши дома). Несмотря на распространенность арахнофобии, большинство пауков, тем более домашних, не могут нанести серьезного вреда человеку.

Человек способен сглазить

Дурной глаз, или сглаз, — это одно из самых распространенных суеверий, в которое верят до 40 % людей. То, как оно работает, по-разному описывается в разных культурах, но суть обычно в том, что человеку можно нанести вред, если посмотреть на него с завистью или злобой. Самыми уязвимыми при этом считаются дети и беременные женщины. Поэтому, например, не все любят показывать фото младенцев, а невесту облачают в фату. Первые признаки возникновения веры в сглаз и попыток защиты от него обнаружены в древнем городе Угарите, который был построен примерно в 6000 году до н. э. Объяснение греческого философа Плутарха гласит, что глаза являются источником смертоносных лучей, которые могут вырваться наружу, подобно отравленным дротикам.

Нельзя свистеть дома — денег не будет

В славянской культуре существует поверье, что свист — это язык нечистой силы. Если свистеть дома, можно распугать добрых духов, например домового, и он убежит, прихватив с собой и деньги хозяев. Однако в некоторых других частях света свист по утрам — верный способ привлечь удачу и хорошее настроение. Детям, кажется, это и правда поднимает настроение, когда они обнаруживают у себя такую способность. Жаль, что прекратить это может гневный комментарий бабушки: «Не свисти! Денег не будет!»

Бросать монетку, чтобы загадать желание

Кажется, что если хорошенько пройтись по дну фонтана, то на найденное в нем можно будет купить себе больше, чем даст та призрачная удача от броска монетки в воду. Эта традиция тоже обращается к тем временам, когда люди верили в духов и считали, что они живут под водой. Если пройти мимо и не бросить монетку, то они могут навлечь на человека несчастье. Сегодня мало кто таким образом выплачивает духам «дань», скорее просто бросают на удачу или загадывают желание. А некоторые элитные отели, бывает, собирают из фонтанов более $ 12 тыс. в год. Обычно эти деньги идут на благотворительность, но еще ими могут покрыть расходы на техобслуживание сооружения.

Нельзя дарить четное количество цветов

В культуре восточной Европы и в странах бывшего СССР четное количество цветов дарят для того, чтобы выразить скорбь. Это повелось еще с языческих времен, когда верования трактовали четные числа как символы зла, смерти и некой завершенности. В данном случае — завершение жизни. В то же время в современной западной культуре все может быть с точностью наоборот. Люди дарят четное количество цветов, потому что, согласно тамошним приметам, такие числа приносят счастье.

Бонус: «Клуб № 13»

В 1881 году влиятельная группа жителей Нью-Йорка создала клуб по борьбе с суевериями и назвала его «Клуб № 13». На первом собрании 13 января они ровно в 20:13 в количестве 13 человек прошли под лестницей и сели ужинать в зале № 13 среди кучек рассыпанной соли. И кажется, с ними ничего плохого не произошло. В течение следующих 45 лет создавалось еще множество таких клубов, но постепенно волна угасла, так как люди начали терять интерес.