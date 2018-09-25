10 странных запретов, которым должна следовать девушка, если она вынашивает наследника британского престола

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Беременность обязывает придерживаться строгих правил, например: не употреблять алкоголь, кофе и даже не спать на спине. Но если ты вышла замуж за британского монарха, то должна отказаться даже от самых обыденных, на первый взгляд, вещей. AdMe.ru разузнал, что, в отличие от обычных беременных девушек, запрещено делать принцессам в ожидании наследника.

1. Запрещено разглашать пол ребенка

В то время как современные мамочки пишут во всех соцсетях о том, кто же у них должен родиться, Кейт Миддлтон было запрещено об этом говорить. Согласно правилам королевского дворца, родители не имеют права разглашать пол ребенка до самого рождения малыша. Новость о появлении на свет наследника или наследницы престола официально уполномочена сообщать королевская пресс-служба.

2. Нельзя принимать подарки

В Великобритании весьма популярны виш-листы (wish list — англ. «список желаний») на такие праздники, как свадьбы и дни рождения. Виновник торжества пишет список необходимых ему вещей и рассылает по гостям, которые выбирают что-то одно на подарок. Будущие родители, например, могут указать в пожеланиях памперсы, коляску или одежду для малыша, что позволяет им значительно сократить расходы. Кейт Миддлтон же было строго запрещено писать подобные списки и принимать подарки для новорожденного, чтобы таким образом окружающие не узнали пол ребенка.

3. Нельзя садиться за руль

По статистике, во время 2-го триместра беременности риск попадания в автокатастрофу увеличивается на 42 %. Связано это с повышенной утомляемостью организма, внезапными головными болями и потерей сознания. Поэтому, дабы уберечь будущую маму и ребенка от несчастного случая, Кейт Миддлтон было запрещено садиться за руль. В случае необходимости она всегда могла воспользоваться услугами личного водителя.

4. Запрещено быть в плохом настроении

Представительница королевской семьи всегда должна быть в хорошем настроении. Она обязана вести себя вежливо и улыбаться другим людям. Жаловаться на плохое самочувствие, расплакаться на публике или обсуждать с другими людьми свою беременность считается моветоном.

5. Нельзя есть прилюдно

Бытует мнение, что по вкусовым предпочтениям будущей мамы можно определить пол ребенка: если тянет на сладкое, то родится дочка, а если же ест соленое, то — сын. Именно поэтому герцогиня Кембриджская не должна есть прилюдно, так как в обществе могут пойти слухи о том, кто же должен появиться на свет. Исключением в этом правиле являются званые приемы, на которых подаются одинаковые блюда для всех гостей.

6. Декрет до 5 месяцев

Беременная Кейт Миддлтон была обязана посещать все светские мероприятия вплоть до самых родов. А вот после рождения малыша Кейт имеет право не появляться на светских мероприятиях для того, чтобы уделить соответствующее внимание и опеку новорожденному. Однако длительность декрета не должна превышать 5 месяцев.

7. Нельзя покупать детские вещи в магазинах

Виной всему опять же возможная угроза распространения информации о том, кого ждет принцесса: наследника или наследницу престола. Ведь папарацци могут сфотографировать цвет и фасон детской одежды. Поэтому покупкой вещей как для мамы, так и для малыша занимаются специальные люди, которые сохраняют информацию в строжайшей секретности.

8. Запрещено носить одежду, демонстрирующую живот

Принцесса должна носить одежду, которая всячески скрывает округлившийся живот. Во-первых, для того, чтобы предотвратить слухи и громкие заголовки в СМИ раньше времени. Во-вторых, по модным королевским канонам для беременной считается неприемлемым носить купальники и обтягивающие вещи. Только свободный крой, не сковывающий движений.

9. Нельзя сообщать дату родов

Королевский дворец заранее сообщает лишь предполагаемый месяц, в котором будет рожден наследник, но сама дата держится в строгом секрете. Чаще всего такие новости королевская пресс-служба публикует, когда будущая мама находится на 10–12-й неделе беременности.

10. Нельзя делать детские селфи

В отличие от большинства мам, которые после рождения ребенка начинают спамить ленту исключительно детскими фотографиями, Кейт не может публиковать снимки, так как ей запрещено иметь аккаунты в соцсетях. Фото малыша можно запостить только в официальном королевском аккаунте в Twitter.

Какие из этих правил вам кажутся совсем безобидными, а каким вы бы ни за что не согласились следовать?