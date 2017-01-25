10 странных вещей, которые считаются сексуальными в разных странах

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Европейские идеалы красоты понятны и близки нам, но в других странах все может быть с точностью до наоборот. Это еще раз доказывает, что нашу внешность никогда не будут считать привлекательной абсолютно все. Но кому-то мы непременно покажемся идеалом красоты. AdMe.ru предлагает посмотреть, что считается сексуальным и привлекательным в разных странах.

Кривые зубы Япония

В западных странах ровная улыбка считается красивой, и кажется, что по-другому и быть не может. Но нет, в Японии все наоборот: там на гребне волны находится «yaeba» — так называемый кривой зуб. Считается, что за счет кривых зубов лицо становится невероятно милым. В Японии из-за этого тренда как девушки, так и парни встают в очереди к стоматологам.

Шрамирование Западная Африка, Новая Гвинея

Жители Новой Гвинеи и некоторых стран Африки до сих пор украшают свои тела узорами из многочисленных шрамов. У мужчин обычно нанесение шрамов происходит во время обряда инициации, а у женщин такие «татуировки» считаются признаком красоты. Кстати, в развитых странах к шрамированию тоже прибегают. В основном это поклонники экстравагантного модифицирования тела.

Лицо в форме сердца Южная Корея

В Южной Корее пластические операции не просто распространены, там они считаются нормой. По всему городу висит реклама, призывающая улучшить внешность с помощью скальпеля. Одним из главных признаков красоты тут является лицо в форме сердца. Ради него корейцы идут на сложные операции: вначале кости подбородка ломают и делят на три части, середина убирается, две остальные части соединяются, создавая заостренный подбородок. Потом по линии нового подбородка срезаются углы. После операции еще долго нельзя есть твердую пищу, впоследствии новое лицо может болезненно реагировать на погоду.

Избыточный вес Мавритания

Мавританские девушки не имеют ни малейшего шанса на внимание со стороны мужчин, если на их животе мало жировых складок. Чтобы девочки достигли необходимых габаритов к нужному возрасту, родители отдают их на специальные «фермы», где их раскармливают. Калорийность их дневного рациона может достигать 16 тыс. ккал в день (обычная дневная норма для девочек этого возраста — 1 500 ккал). Из-за этой традиции у многих девушек появляются проблемы с желудком.

Хирургические повязки на лице Иран

Иран — это просто столица ринопластики. Несмотря на дороговизну процедуры, мужчины и женщины готовы на все ради прямого носа — для них это не только красота, но и определенный статус в обществе. Но самое странное даже не это. Если человек не делал ринопластику, он запросто может ходить с хирургической повязкой на лице, чтобы все думали, что он ее делал.

Белая кожа Китай, Таиланд

Во многих частях Азии светлая кожа является эталоном красоты. Если вы придете в магазин и захотите купить средство по уходу за лицом, то вряд ли найдете средство без отбеливающего эффекта. Это относится даже к мужским кремам после бритья. На пляжах многие китайцы не появляются без масок, защищающих лицо от солнца. Китайцы и таиландцы крутят пальцем у виска, когда узнают, что европейские женщины специально посещают солярий.

Высокий лоб Народность фульбе

Самым главным украшением женщин из племени фульбе (фулани) в Африке считается высокий лоб. Поэтому фуланские красавицы иногда удаляют часть волос на голове, что создает иллюзию высокого лба. Сходный обычай наблюдался в средневековой Европе, когда женщины убирали почти половину волос выше лба.

Длинная шея Бирма

Один из районов Восточной Бирмы называют «страной женщин-жирафов». Здесь живет племя падаунг, женщины которого носят латунные кольца на шее. Считается, что чем шея длиннее — тем красивее. Согласно легенде, эти кольца предохраняют женщин от тигров, но в действительности обычай носить их помогает сохранить племенную идентичность.

Растянутые губы Племя мурси

В племени мурси (Эфиопия) девушки растягивают губы специальными дисками. Чем больше диск, тем выше социальный статус девушки и тем больший выкуп должны за нее отдать перед свадьбой. По поводу причин появления этой необычной традиции есть две версии: мурси верят, что через рот в человека могут проникать злые духи, а диски препятствуют этому. По другой версии, мурси начали делать это, чтобы их не уводили в рабство.

Сросшиеся брови Таджикистан

В некоторых районах Таджикистана одним из стандартов женской красоты являются брови, сросшиеся на переносице. Если же девушку природа не наградила такой особенностью, она может покрасить в черный цвет полоску кожи между бровями. Местные уверены, что единая бровь — признак некоторой избранности, удачливой судьбы.