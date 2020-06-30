10 странных фактов о нижнем белье, которые вошли в историю моды, но ошеломляют современных людей

Современному человеку нижнее белье кажется совершенно обыденной вещью. Мы обращаем на него внимание в момент покупки, а потом просто носим то, к чему привыкли. Но так было не всегда, а некоторые интимные предметы гардероба вовсе не были удобными. И люди включали фантазию, чтобы приспособить их под себя.

Нам в AdMe.ru интересно, как менялось отношение к нижнему белью, какой креатив был связан с ним в прошлом и что новенького придумали в наши дни.

1. Современный бюстгальтер был изобретен за один вечер

До 1914 года бюстгальтеры были похожи на корсеты, фактически это и были жесткие корсеты, просто укороченные. Мода на платья менялась, а вот белье не успевало так быстро трансформироваться. И однажды женское терпение лопнуло. Жительница Нью-Йорка Мэри Фэлпс Джейкоб придумала бюстгальтер за несколько часов до выхода в свет. Под ее полупрозрачное платье с открытой спиной не подходил корсет, и она взяла два шелковых носовых платка и с помощью горничной сшила их вместе с ленточкой. Невесомый бюстгальтер идеально подошел. Позже она запатентовала свой «безспинный бюстодержатель», запустила небольшое производство. А потом продала свой патент под давлением второго мужа, который не одобрял ее занятия бизнесом. Компания The Warner Brothers Corset Company купила его за $ 1 500, а заработала на нем как минимум $ 15 млн.

2. Первые ночные рубашки носила только знать и не только женщины

Только в Средневековье ночная рубашка стала привычным предметом в спальне. До этого в кровать отправлялись голыми или в той одежде, в которой ходили днем. Ночную сорочку из тонкой ткани могли позволить себе только состоятельные люди. Причем носили ее не только женщины, но и мужчины. В той или иной мере, немного изменяясь внешне, ночнушки были популярны до конца XIX века. Затем в моду вошли пижамы.

3. Неглиже придумала фаворитка короля

Тонкий бельевой халат из шелка или других деликатных материалов — это «правнук» неглиже, домашнего платья, которое придумала маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV. Это был соблазнительный домашний туалет: костюм облегал шею, застегивался на пуговицы на предплечье и облегал спину до бедер. С его помощью она подчеркивала достоинства фигуры и скрывала недостатки.

4. В честь женской подвязки был создан орден, который существует до сих пор

А. Ш. Тайлер. Картина «Церемония с подвязкой» (1901).

По одной из легенд, орден Подвязки (создан в 1348 году) , которым одновременно могут владеть только 24 человека, связан с пикантной ситуацией. Любовницей короля Эдуарда III называли графиню Солсбери. Как-то на балу во время танца с королем она уронила подвязку. Придворные засмеялись, а король поднял ее и повязал на свою ногу со словами: «Позор тому, кто дурно об этом подумает». Эта фраза стала девизом ордена. Подвязка давно трансформировалась в часть чулка, но в некоторых случаях все еще существует как отдельный предмет. Например, в традиционном свадебном наряде.

5. Первый спортивный лиф сшили из мужских трусов

Созданием спортивного бюстгальтера мы обязаны американкам. В 1977 году Хинда Миллер, Лиза Линдаль и Полли Палмер-Смит запатентовали Jogbra — эластичный поддерживающий лиф для занятий спортом. Девушки занимались бегом и понимали, что существующие лифы не дают им нужного комфорта. В конце концов первый спортивный бюстгальтер был сшит за несколько часов из обычных мужских трусов.

6. Компания Victoria`s Secret выпустила самый дорогой в мире бюстгальтер

Самый дорогой комплект нижнего белья от Victoria`s Secret был представлен в 2001 году супермоделью Жизель Бюндхен. На его украшение пошло 1 300 драгоценных камней, а настоящей изюминкой стал тайский рубин в 300 карат.

7. «Младшим братом» пуш-апа был надувной бюстгальтер

В 1950–1960-е годы идеальной считалась фигура с пышной грудью и тонкой талией. Дамы, чья грудь не вписывалась в модные стандарты, шли на разные ухищрения: подкладывали в одежду носки, вату. Тогда владелец американской компании Fredericks of Hollywood, производившей белье, начал продавать бюстгальтеры с эффектом пуш-ап. Однако возможности такого белья были не безграничны. Тогда были придуманы надувные бюстгальтеры. Они позволяли женщине сделать себе такой размер груди, который она считала идеальным. В чашечках были специальные вкладки, в которые воздух закачивался через соломинку. Надувной бюстгальтер 1950-х был очень модным. Но часто случалось так, что женщина внезапно понимала: он начинает сдуваться в самый неподходящий момент, при этом издавая свист. Не самое приятное событие, особенно если ты находишься в общественном месте.

Управляющий бельевой компании тестирует надувную вкладку в бюстгальтер.

8. Мужская футболка считалась нижним бельем, пока ее не надел Марлон Брандо

Трудно представить, что футболку до 50-х годов XX века практически всегда носили как нижнее белье. Исключение — физический труд или занятия спортом. Но в 1951 году в белой обтягивающей футболке на экране появляется магнетичный Марлон Брандо в фильме «Трамвай „Желание“». Успех образа закрепляет «Дикарь» все с тем же Марлоном Брандо, а в 1955-м — «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином. Футболка становится модной и открытой частью мужского гардероба.

9. В Японии запустили в продажу бюстгальтер для мужчин

Такой бюстгальтер предназначен для здоровья. По мнению конструкторов этой непривычной детали мужского гардероба, бюстгальтер способствует снижению гравитации на мужскую грудь, чтобы на долгие годы сохранить ее форму. Считается, что он подходит для профилактики обвисания, но неизвестно, может ли скорректировать уже существующую проблему.

10. Чтобы выявлять онкозаболевания груди на ранних стадиях, в Мексике придумали специальный бюстгальтер

Джулиан Риос Канту, 17-летний студент из Мексики, разработал бюстгальтер для выявления рака молочной железы. Ученого вдохновила его мама, сумевшая побороть онкологическое заболевание. Бюстгальтер называется EVA, оснащен 200 сенсорами, которые определяют температуру, а также оценивают изменение формы и веса груди. Все данные загружаются в специальную программу, которая предупреждает об опасных симптомах. По словам создателей, чтобы получить достоверный результат, нужно носить устройство примерно 1–1,5 часа в неделю. Пока изобретение находится на стадии прототипа и еще не запущено в продажу.

А вы знали об этих фактах из истории нижнего белья? Может быть, мы упустили что-то интересное?