10+ странностей прошлого, от упоминания которых современные интеллигенты поперхнутся чаем

Цвет зонта имел значение

Долго разговаривать считалось неприличным

Идти под венец можно было в определенное время

Вместо косметики использовали сырое мясо

Приподнимать платье двумя руками было запрещено

Родителям советовали не играть с детьми

За столом соль всегда подавали вместе с перцем

Во время разговора по телефону было принято улыбаться

В поездах не советовали читать и разговаривать

Длина обуви указывала на статус владельца

Супругов подбирали по фенотипу

