10+ странностей прошлого, от упоминания которых современные интеллигенты поперхнутся чаем

Вместе с новыми временами в общество приходят другие ценности и нормы поведения. Например, способы проявления вежливости постоянно меняются и отражают черты той эпохи, в которой формируются. Так, в средневековой Франции руки вытирали о скатерть, а суп пили прямо из тарелки. Сегодня подобные манеры едва ли кто-либо расценит как признак хорошего воспитания.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие странности и неожиданные нормы существовали в прошлом. Ниже представлены те, что вызвали у нас целый спектр эмоций: от недоумения до легкого шока.

Цвет зонта имел значение

Британский писатель Роберт Льюис Стивенсон настолько серьезно относился ко всему, что касалось зонтов, что в 1894 году написал об этом эссе под названием «Философия зонтиков». В своем произведении он отмечал, что устройства для защиты от дождя свидетельствуют о социальном положении своего владельца, а ткань может многое сказать о его характере. Так, по мнению писателя, аксессуары из шелка предназначались для лицемеров, а зонтики в клетку — для порядочных и уважаемых граждан.

Долго разговаривать считалось неприличным

В Викторианскую эпоху длительность беседы, как и многие другие явления социальной жизни, подчинялась строгим правилам. Встретившимся на улице знакомым следовало общаться коротко, чтобы своей остановкой посреди дороги не создавать помех другим. Для длительной беседы существовали специальные места. Так, пообщаться подольше люди могли в парке или в саду.

Идти под венец можно было в определенное время

В тот же период времени заключать браки после полудня считалось незаконным. Упоминание об этом встречается в книге о надлежащем поведении «Привычки хорошего общества», выпущенной в 1863 году. Хотя сам сборник насчитывает более 400 страниц, объяснения причин такого необычного правила в нем нет.

Вместо косметики использовали сырое мясо

Сегодня люди стараются поддерживать естественную красоту и выглядеть моложе своих лет. Для этого они используют множество различных косметических продуктов, которые в итоге с трудом помещаются на полках. В Викторианскую эпоху универсальным средством был кусок сырого мяса. Люди считали, что если оставить его на лице на ночь, то полезные свойства просочатся в тело. Помимо этого действенным также считалось размазывание любого животного жира по коже.

Приподнимать платье двумя руками было запрещено

В Викторианскую эпоху поведение женщины на улице регламентировалось специальными правилами. Так, переходя тротуар, она должна была приподнимать платье правой рукой чуть выше щиколотки. Делать это с помощью двух рук считалось вульгарным. Такой неприличный жест мог быть оправдан лишь в том случае, если грязь на пути была очень глубокой.

Родителям советовали не играть с детьми

В конце XIX — начале XX века общение матерей с детьми разительно отличалось от современного. Женщинам советовали не проявлять излишней ласки по отношению к своему чаду. Помимо этого родителям рекомендовали не играть с детьми до тех пор, пока им не исполнится от 4 до 6 месяцев.

За столом соль всегда подавали вместе с перцем

В 1-й половине XX века во время приема пищи было не принято подавать соль отдельно от перца. Например, если кто-то из гостей просил одну лишь солонку, нужно было подать ее вместе с перечницей. Отступление от правила трактовалось как неуважение к человеку и считалось проявлением отсутствия хороших манер.

Во время разговора по телефону было принято улыбаться

Сейчас трудно удивить кого-либо телефоном. Однако в 40-х годах XX века люди считали его настоящим технологическим чудом. Для общения с помощью такого необычного устройства были придуманы специальные правила этикета. Так, хотя собеседник на другом конце провода не мог видеть человека, во время разговора вежливым считалось улыбаться и говорить четко в трубку.

В поездах не советовали читать и разговаривать

В XXI веке поездка по железной дороге воспринимается как возможность дочитать интересный роман или завершить какую-либо рабочую задачу. В Викторианскую эпоху путешественникам со слабым зрением рекомендовали отказаться от чтения книг, а тем, у кого больные легкие, советовали еще и избегать разговоров.

Длина обуви указывала на статус владельца

Одежда имела огромное значение для средневековой элиты, поскольку была способом демонстрации богатства и общего превосходства над бедными. Из-за этого Европа породила многие необычные модные тенденции. Одна из таких — длинные заостренные туфли для мужчин, или пулены. Их длина указывала на положение владельца в обществе: чем длиннее носок, тем выше был статус человека.

Супругов подбирали по фенотипу

Как бы вы отнеслись к ситуации, при которой выбор мужа или жены определялся бы не симпатией, а принятыми в обществе канонами? В Викторианскую эпоху люди довольно своеобразно подходили к вопросу выбора суженых. Так, обладателям ярко-рыжих волос и яркого цвета лица рекомендовали жениться на человеке с угольно-черными волосами. Тучным людям следовало заключать брак с худощавыми, в то время как жилистые и сдержанные должны были выбирать в партнеры круглолицых и эмоциональных.