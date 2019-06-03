10 стран, названия которых на разных языках звучат не так, как мы привыкли

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Обычно названия государств на разных языках звучат очень похоже. Такие топонимы, как Румыния, Италия и даже Лихтенштейн, везде произносятся почти одинаково. Но есть некоторые страны, к которым это не относится, например Германия в разных государствах именуется совершенно по-разному.

Мы в AdMe.ru узнали, названия каких стран звучат на других языках необычно для нашего слуха. И выяснили, откуда появились некоторые из них.

1. Россия

Россию практически везде величают одинаково. Кроме Финляндии — здесь ее называют Venäjä (Ве́найя). Похоже название страны звучит и в Эстонии — Venemaa (Вене́маа). Вероятнее всего, происхождение этих слов связано с племенами венедов, которые считаются предками славян. Жили они от побережья Балтийского моря до Северных Карпат, по соседству с тогдашними предками финнов, эстонцев и карелов. На латвийском название страны Россия звучит как Krievija (Крие́вия), и связывают это с племенем кривичей, которые жили в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Ну и по-венгерски название государства звучит длинно и даже как-то пугающе: Oroszország (Оросорсáг). Но тут все просто: orosz означает «русский», ország — «страна», то есть Oroszország дословно — «русская страна».

2. Германия

Самое большое количество названий у Германии. Скорее всего, это связано с тем, что ее национальный состав формировался в результате смешения разных племен. А также с богатой историей страны и ее расположением в самом центре Европы. Галлы, народ, заселявший Францию до прихода римлян, звали своих соседей Germani — от галльского слова «сосед» или «шумный». Так что вполне возможно, что германцы — это шумные соседи Франции. Французы называют Германию Allemagne (Алема́ния) — от германского племени алеманнов. Финская версия Saksa (Са́кса) и эстонская Saksamaa (Са́ксамаа) произошли от другого германского племени — саксов. В Литве Германию именуют Vokietija (Воке́тия), а в Латвии — Vācija (Ва́ация). А вот польское Niemcy (Не́мцы), украинское Німе́ччина, сербское Не́мачка и другие похожие названия, скорее всего, заимствованы у славян. Поскольку германские племена не говорили на знакомом языке, славяне прозвали их немцами, что значит «немой, не умеющий разговаривать».

3. Беларусь

В большинстве стран используют старую форму названия государства, образованную от слова «Белоруссия», то есть «Белая Русь»: немецкое Weißrussland (Ва́йсруслянд), нидерландское Wit-Rusland (Витрýсланд), финское Valko-Venäjä (Ва́лко-Ве́найя). В латышском и литовском языках Беларусь называют «Балтийской Россией» — Baltkrievija (латышский — Ба́лткриевия) и Baltarusija (литовский — Ба́лтаруссия). Сами белорусы называют свое государство Республика Беларусь, или просто Беларусь, и именно оно закреплено на законодательном уровне.

4. Нидерланды

Название «Нидерланды» на некоторых языках имеет буквальный перевод — «Низкая страна». Например, в Чехии страну называют Nizozemsko (Низозе́мско), а во Франции — Pays Bas (Пе́й-ба́). Кстати, Голландия — это всего лишь регион в Нидерландах, который состоит из 2 провинций: Северной и Южной Голландии. С XVI по XVIII век он был наиболее развитой частью страны по многим показателям и был известен всем государствам, которые имели деловые отношения с Нидерландами. Потому всю территорию в целом называли и до сих пор называют Голландией.

5. Венгрия

Сами венгры произносят название своей страны как Magyarország (Мадьярорса́г), что переводится как «Страна мадьяр». Мадьяры — это одно из 10 племен, которые составили основу венгерского народа. Само же название «Венгрия», как Уго́рщина на украинском и Hungary (Ха́нгэри) на английском, произошло от турецкого Onogur, поскольку Венгрия в V-VI веках располагалась по соседству с Оногурской империей и даже какое-то время входила в ее состав.

Бонус: интересные названия отдельных стран

Абхазия на своей родине зовется Аԥсны (Апсны́), как и ее известное вино, а переводится это слово как «Страна души».



Греция саму себя величает благозвучно — Ελλάδα (Элла́да), а норвежцы зовут ее Hellas (Хело́с). Грузины называют свою страну საქართველო, звучит как «Сакартве́ло», что тоже очень красиво. А Армения по-армянски — Հայաստան, произносится как «Хайяста́н». По-вьетнамски Россия — Nga («Ня» — что-то среднее между «нга» и «ня»). А по-монгольски Российская Федерация — Оросын Холбооны Улс (аббревиатура ОХУ). Часто к этим трем буквам добавляется суффикс принадлежности -ын. Получается очень забавный для нас вариант названия: ОХУ-ын. А вот Японию в Казахстане называют и вовсе необычно — Жапония.