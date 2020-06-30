10 стильных вещей, которые любят иностранки, а наши девушки упорно игнорируют

Сегодня, в век глобализации, стало трудно с ходу определить, откуда приехал человек. Но если говорить про модные тенденции, то по некоторым из них можно узнать девушек из той или иной страны. Барышни из нашего края тоже имеют свои предпочтения в одежде, которые отличают их от других. Местные красавицы зачастую более нацелены на практичность и менее охотно жертвуют полюбившимися находками в моде. Это не говорит о том, что кто-то одевается хуже, а кто-то лучше. Это лишь свидетельствует о любопытных культурных особенностях и отличительных чертах.

AdMe.ru попытался разобрать, какие модные вещи, любимые за рубежом, забраковали наши дамы и почему.

1. Кюлоты

Кюлоты — широкие укороченные штаны — по достоинству оценили женщины по всему миру. Например, такой предмет гардероба популярен среди итальянок: в кюлотах удобно работать из дома, прилечь на диван, выскочить в булочную. А если правильно подобрать «верх» и обувь, то готов вариант для выхода в свет. Бытует мнение, что кюлоты идут исключительно высоким барышням, но это не так. Миниатюрные девушки тоже могут выглядеть неотразимо в подобных брюках, желательно только в этом случае сочетать их с обувью на высоком каблуке. Тем не менее наши дамы не слишком впечатлены этим предметом гардероба, ведь он не подходит для местной суровой погоды.

2. Расклешенные джинсы

Вместе с тенденцией ностальгировать по вещам из 90-х вернулись в моду и расклешенные джинсы. Однако в наших широтах они получили признание разве что у селебрити и блогеров, а вот в повседневную жизнь практически не перекочевали. Возможно, дело в том, что в холодное время года такой предмет гардероба никак не «помирить» с высокими сапогами, которые очень по душе нашим барышням, и девушки не хотят менять их ни на какие ботинки. Поэтому они по-прежнему предпочитают сочетание узких джинсов, заправленных в высокие сапоги.

3. Брюки палаццо

По той же причине не прижились у нас и брюки палаццо. Изысканное творение дизайнеров, которое создает ощущение полета, создано для сухих дорог или для дам, передвигающихся на собственном автомобиле. Но ведь иногда можно и пренебречь практичностью ради того, чтобы примерить новый образ, вообразить себя коренной жительницей Милана и, как поется в песне, летящей походкой проплыть на светское мероприятие.

4. Грубые ботинки

Все чаще на девушках из разных стран можно встретить грубые ботинки. Модницы не только сочетают их с джинсами, но и не боятся экспериментировать, например миксовать романтичное платье и обувь подобного типа. В таких ботинках не только комфортно, они еще и добавляют образу дерзости и смелости, словно бросают вызов привычным устоям.

5. Оверсайз

Вещи в стиле оверсайз не первый год популярны во всех уголках мира благодаря своему удобству, однако мы часто относимся к ним с осторожностью, опасаясь, что такие мешковатые вещи испортят фигуру. Нам кажется, что лучше выбрать беспроигрышный вариант — подчеркивающее все наши достоинства платье. Но не стоит слишком бояться: главное — соблюдать меру и уравновешивать образ, выбирая в комплект более обтягивающие вещи.

6. Обувь с квадратным носом

Обувь с квадратным носом вернулась на подиум благодаря все тому же увлечению (в данном случае дизайнерами) атмосферой 90-х. Хотя такую обувь носили даже раньше — еще в 60-х годах. В общем, самое время отыскать такую обувь в собственном шкафу на дальней полке или в гардеробе мамы. Однако многие забывают, что мода циклична, и считают такую обувь старомодной и несовременной, что совсем не так. Современные иконы стиля сочетают босоножки с квадратным носом с образом total white, летящими платьями, а туфли и ботинки — с длинными плащами и тренчами.

7. Шляпы

Большинство женщин уверены, что шляпы годятся только для пляжа, а уж от холода они точно не спасут. Такая позиция имеет право на существование, однако мы часто забываем, что этот аксессуар может быть не только практичным: с его помощью легко создать оригинальный образ. Шляпы отлично сочетаются не только с брючными костюмами, но и с джинсами и даже с косухами. Всего один аксессуар — и образ заиграет по-новому.

8. Гольфы с босоножками

Чтобы выйти на улицу нашего города в таком виде, нужно обладать определенной смелостью и уверенностью в себе. Тем более что мы привыкли пренебрежительно отзываться о летнем мужском «тренде» — сандалиях с носками. Перед глазами встает эта неприглядная картинка, как только мы думаем о гольфах с босоножками. А ведь это вещи из совершенно разных категорий. Любопытно, что для нас выйти в люди в гольфах и босоножках — настоящий шок, в то время как тонкие телесные колготки с мыском в открытой обуви никого не смущают.

9. Кроп-топ с капюшоном

К кроп-топам в целом наши дамы относятся с подозрением: одним не хватает уверенности для такой вещицы, другие считают ее уместной только на школьницах. Что уж говорить о кроп-топах с капюшоном, которые выглядят будто бы противоестественно. Однако такая вещь может быть стильной и функциональной, чем и объясняется любовь к ней фешен-блогеров.

10. Каблук-рюмочка

Зарубежные девушки лавируют между удобством и модой, все чаще выбирая каблук kitten heel (то, что мы называем «каблук-рюмочка»). А вот наши красавицы не приемлют половинчатых решений: если каблук, то непременно 10 см, а если же нужно сделать выбор в пользу комфорта, тогда плоская подошва.