10 стильных вещей, для которых не обязательно быть худышкой
Если вы когда-нибудь отказывали себе в модной вещи из-за переживаний по поводу своей фигуры — забудьте об этом.
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Кроп-топ
Укороченный топ — отличный вариант для весны и наступающего лета. Не бойтесь комбинировать его с брюками или юбками миди с завышенной талией. Главное правило — облегающий верх, но широкий низ, и наоборот.
Короткое платье
Кто сказал, что девушки с пышными формами не могут носить короткие платья? Еще как могут! Принцип прост: необходимо подбирать вещи таким образом, чтобы между ними оставался зазор. Выбираете короткое платье — дополняйте высокими сапогами. Хороший выбор — платье прямого покроя или с подчеркнутой талией и сапоги-чулки.
Удлиненный жилет
Еще один стильный выход — многослойность. Смело надевайте поверх привычной блузки длинный кардиган или жилет, по возможности подчеркнув талию тонким поясом. Этот нехитрый прием поможет вам визуально вытянуть и сгладить фигуру.
Платье с запахом
Нет лучшей вещи, чтобы выделить грудь и талию, чем платье с запахом. Оптимальный вариант длины — миди, геометрический или цветочный принт только приветствуются.
Комбинезон
Брючные костюмы отошли на второй план, и теперь комбинезон — неоспоримый must have этого года. Шикарный, простой и удобный, к тому же если вы не очень высокого роста, комбинезон и каблуки — то, что нужно.
Платье с узлом
Простой способ переключить внимание на талию или ноги — правильный акцент. Узел или же задрапированная в нужной области ткань — как раз такой случай.
Открытые плечи
Открытые плечи — неотъемлемый атрибут для всех любительниц женственных стилей, будь то романтичный, бохо или new look. Именно это простая деталь призвана привлечь внимание к высокой груди и изящным рукам. Обязательно попробуйте!
Вещь в полоску
Боязнь полоски — широкой или горизонтальной — абсолютно не обоснована. Правильно подобранный принт ни в коем случае не будет полнить вас, но подчеркнет прекрасные особенности вашей фигуры.
Рубашка / футболка, завязанная узлом
В следующий раз, когда вы наденете футболку или рубашку, просто попробуйте завязать нижнюю часть в узел и увидите, насколько изменится ваш образ. В случае с футболкой вы также можете заправить один край в брюки.
Платье-рубашка
Платье-рубашка обладает просто самым незаменимым качеством для обладательниц пышных форм: оно может быть прямым и с поясом. Прямой крой вытягивает фигуру, а пояс подчеркивает талию — выбирайте то, что нужно вам.
Фото на превью gabifresh, mskristine