10 стильных вещей, для которых не обязательно быть худышкой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы когда-нибудь отказывали себе в модной вещи из-за переживаний по поводу своей фигуры — забудьте об этом. Мы в AdMe.ru уверены в том, что это все лишь вопрос подхода, и готовы вам это доказать.

Кроп-топ

Укороченный топ — отличный вариант для весны и наступающего лета. Не бойтесь комбинировать его с брюками или юбками миди с завышенной талией. Главное правило — облегающий верх, но широкий низ, и наоборот.

Короткое платье

Кто сказал, что девушки с пышными формами не могут носить короткие платья? Еще как могут! Принцип прост: необходимо подбирать вещи таким образом, чтобы между ними оставался зазор. Выбираете короткое платье — дополняйте высокими сапогами. Хороший выбор — платье прямого покроя или с подчеркнутой талией и сапоги-чулки.

Удлиненный жилет

Еще один стильный выход — многослойность. Смело надевайте поверх привычной блузки длинный кардиган или жилет, по возможности подчеркнув талию тонким поясом. Этот нехитрый прием поможет вам визуально вытянуть и сгладить фигуру.

Платье с запахом

Нет лучшей вещи, чтобы выделить грудь и талию, чем платье с запахом. Оптимальный вариант длины — миди, геометрический или цветочный принт только приветствуются.

Комбинезон

Брючные костюмы отошли на второй план, и теперь комбинезон — неоспоримый must have этого года. Шикарный, простой и удобный, к тому же если вы не очень высокого роста, комбинезон и каблуки — то, что нужно.

Платье с узлом

Простой способ переключить внимание на талию или ноги — правильный акцент. Узел или же задрапированная в нужной области ткань — как раз такой случай.

Открытые плечи

Открытые плечи — неотъемлемый атрибут для всех любительниц женственных стилей, будь то романтичный, бохо или new look. Именно это простая деталь призвана привлечь внимание к высокой груди и изящным рукам. Обязательно попробуйте!

Вещь в полоску

Боязнь полоски — широкой или горизонтальной — абсолютно не обоснована. Правильно подобранный принт ни в коем случае не будет полнить вас, но подчеркнет прекрасные особенности вашей фигуры.

Рубашка / футболка, завязанная узлом

В следующий раз, когда вы наденете футболку или рубашку, просто попробуйте завязать нижнюю часть в узел и увидите, насколько изменится ваш образ. В случае с футболкой вы также можете заправить один край в брюки.

Платье-рубашка

Платье-рубашка обладает просто самым незаменимым качеством для обладательниц пышных форм: оно может быть прямым и с поясом. Прямой крой вытягивает фигуру, а пояс подчеркивает талию — выбирайте то, что нужно вам.