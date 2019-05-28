10 стильных фишек Одри Хепберн, которые стоит взять на заметку современной моднице

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Одри Хепберн была и остается признанной фешен-иконой. Легенда киноэкранов сформировала свой собственный стиль и стала эталоном элегантности и лаконичности для женщин по всему миру. Каждая современная модница может испробовать на себе приемы, позволявшие актрисе всегда выглядеть обворожительно, ведь созданные ею образы актуальны так же, как и полвека назад.

AdMe.ru внимательно изучил гардероб мисс Хепберн и подобрал несколько фишек, которые могут помочь усовершенствовать ваш уникальный стиль.

1. Полосатый принт поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки

Звезда Голливуда славилась своей любовью к полосатому принту. Для верхней части наряда Одри выбирала тонкую горизонтальную полоску, что привлекало внимание к ее плечам, шее и лицу. Для брюк актриса предпочитала вертикальную полоску, визуально вытягивающую ноги, для шорт — крупную полоску, прибавляющую объем. Полосатый верх Хепберн сочетала с однотонным низом, и наоборот. Образ она дополняла обувью на плоской подошве и не перегружала его броскими аксессуарами: принт — сам по себе яркий элемент.

2. Укороченные брюки привлекут внимание к стройным ногам

Думаем, безошибочно будет предположить, что Одри прекрасно знала особенности своего телосложения. Именно поэтому укороченные брюки капри, подчеркивающие длину и стройность ее ног, стали одним из главных предметов повседневного гардероба звезды. На ее хрупкой фигуре идеально смотрелись даже самые «опасные» модели: с крупным принтом, ярких расцветок. А сочетание таких брюк с балетками подчеркивало изящную щиколотку актрисы и придавало образу легкости.

3. Платья простого кроя выгодно оттенят фигуру

Мисс Хепберн умела не только сочетать платья с броскими аксессуарами, но и привлекать к себе внимание без аксессуаров вовсе. Лаконичность, элегантность и врожденное чувство стиля — вот визитная карточка актрисы. Многие на ее примере научились не перегружать образы деталями, украшениями, сложным кроем, ценить простой силуэт, выгодно подчеркивающий фигуру.

4. Вещи «с мужского плеча» добавят женственности

К выбору «мужского» костюма Одри Хепберн подходила творчески: долой скучные модели, ура неклассическим вариантам. Так появились нетривиальные образы в костюмах в клетку, в полоску, ярких цветов. Актриса не боялась носить мужские вещи и обыгрывала их так, что смотрелась еще более привлекательно и женственно. В этом ей помогали детали: игривый галстук-бабочка, яркая помада, нарочито небрежная прическа.

5. Белая рубашка поможет создать множество стильных образов

В фильме «Римские каникулы» (1953) героиня Одри Хепберн предстала на экранах в простой белой рубашке, заправленной в юбку-солнце, и с широким ремнем на поясе. И это была бы не Одри, если бы парой штрихов не сделала образ легендарным: закатав рукава рубашки и повязав на шею шелковый платок, она продемонстрировала неизменное чувство стиля. Актриса охотно экспериментировала с рубашками разной длины, кроя, меняя сочетания и манеру носки. И смотрелась шикарно, с чем бы ни надевала их: с темными брюками, узкой юбкой, яркими капри или озорными шортами.

6. Шелковый платок расставит акценты

Шелковые платки занимали особое место в гардеробе фешен-иконы. Этим стильным и не выходящим из моды аксессуаром Хепберн украшала монохромные образы, дополняла классический тренч, использовала как яркий акцент. Существует множество способов носить шелковый платок. Актриса останавливалась на традиционном варианте: повязывала на шею или носила как косынку, завязав под подбородком. И это тот случай, когда самый простой способ — самый эффектный. В первом случае шарф подчеркивал точеную шею звезды, во втором ничто не отвлекало внимания от выразительного лица, обрамленного аксессуаром.

7. Солнцезащитные очки завершат образ

Солнцезащитные очки — еще один горячо любимый аксессуар Одри и важная часть ее стиля. Актриса подбирала украшающие ее классические модели, но иногда позволяла себе расслабиться и примерить что-то хулиганское и экстраординарное. Очки в пластиковой оправе стали завершающей деталью культовых образов голливудской звезды в фильмах «Как украсть миллион» (1966) и «Завтрак у Тиффани» (1961).

8. Шляпка добавит изюминку

Актриса умело подбирала головной убор к любому наряду. Шляпки с полями подчеркивали ее глаза и скулы, без полей — высокий лоб и длинную шею. Интересные детали на шляпке — перья, банты, ленты, декоративные элементы — добавляли изюминку всему образу.

9. Платье-бюстье позволит почувствовать себя королевой

Платье-бюстье словно создано для того, чтобы подчеркивать всю красоту и женственность обнаженных рук, шеи и плеч. Пышный или струящийся низ, высокие перчатки и тонкая талия — рецепт невероятно роскошного образа от Одри Хепберн.

10. Черная подводка и густая тушь «распахнут» взгляд

Черная подводка в сочетании с густой тушью — вот секрет неотразимого и глубокого взгляда Одри. Актриса не забывала об идеальном макияже и здорово умела подчеркнуть свои достоинства.