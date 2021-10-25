10 стильных находок наших женщин, которые никак не поймут за границей

У нас принято считать, что все модные тренды приходят с иностранных подиумов и улиц зарубежных городов. И при этом почему-то забывается, что стиль — это в первую очередь вопрос личного выбора, возможностей и потребностей. И у наших модниц есть множество приемов и лайфхаков, которые помогают им сделать собственные образы уникальными.

Мы в AdMe.ru хотим поговорить о деталях внешности, вещах и аксессуарах, по которым в толпе туристов иногда вычисляют наших девушек.

Очень длинные волосы

Пока пользователи сети пытаются найти ответ на вопрос, откуда у наших женщин такая тяга к длинным волосам, эти самые женщины изобретают сложные красивые прически и даже не догадываются, что кто-то выдвигает предположения о сакральном смысле длинных волос и считает, что они символизируют свободу. Хотя ответ напрашивается банальный и вполне очевидный: женщинам просто нравятся длинные ухоженные волосы. А еще это красиво.

Халаты

Халат для наших соотечественниц — это не только и не столько предмет для ванной или сна. Это полноценная домашняя одежда, в которую приятно забраться после работы. Западные журналисты пытались найти объяснения такому положению вещей и пришли к удивительным выводам. Если, например, в немецком языке халат — это Bademäntel (буквально: банный халат. — Прим. AdMe.ru), то русское слово происходит от арабского и обозначает шелковое домашнее платье с поясом. Поэтому, возможно, и отношение к халату у нас соответствующее.

Меховые жилеты

Меховые жилеты часто попадают в списки антитрендов, которые стилисты советуют немедленно снять и выбросить. Можно снять, конечно, но лучше сделать это при переезде ближе к экватору. А в стране, где находится Оймяконская долина, которая признается самым суровым местом постоянного проживания людей, следовало бы понять тягу женщин к утеплению любыми способами. Когда стоит выбор, надеть ли, как его называют, «гусеницеподобный» жилет, хорошо себя чувствовать и не заболеть, или же мыслить чужими соображениями из серии «это стильно, а это не очень», то решение очевидно.

Яркий макияж

Склонность наших женщин к нанесению яркого макияжа иногда расценивается как способ улучшения внешности для более успешных поисков мужа. Такое предположение звучит обидно не только для женщин, но и для мужчин: это выглядит как сомнение в их интеллектуальных способностях, которое строится на уверенности в том, что они якобы моментально должны купиться на красивую картинку. Хотя, возможно, все гораздо проще и дело не в матримониальных планах. Ведь любовь к такому макияжу присутствует и у замужних дам, и у счастливых бабушек, имеющих по нескольку внуков. Может быть, дело просто во вкусах и привычке?

Любовь к Adidas

Стремление наших людей облачаться в одежду с полосками обсуждается уже давно. Но пока непонятно, почему именно спортивные брюки в «адидасовском» стиле стали такими популярными. Может быть, дело в их удобстве?

Тонкий трикотаж

Кажется, что водолазки, платья и кофточки из тонкого трикотажа не ругал только ленивый. Этим вещам в вину ставится буквально все: они бесформенные, подчеркивают недостатки фигуры и выглядят максимально антистильно. Но наши модницы без угрызений совести продолжают покупать и носить подобные вещи.

Сапоги

Складывается впечатление, что стилисты советуют выбросить почти всю теплую обувь и перейти на что-то иное. Особенно досталось сапогам до колена, которые всем-всем нужно срочно поменять на максимально удлиненные модели. Правда, остается открытым вопрос: с чем их сочетать и как? Можно было бы с радостью ходить в кроссовках и кедах круглый год, но, к сожалению, в них слишком легко простудиться и стать завсегдатаем районной поликлиники.

Каблуки

Уже набили оскомину постоянные рассказы о том, как наши девушки на огромных каблуках семенят по средневековой брусчатке европейских городков или отдыхают на пляже. А такие разговоры все продолжаются и продолжаются. Но какие могут быть к женщине вопросы и претензии, если она не падает, конечно, с каблуков, парализуя движение транспорта, и не просит прохожих взять ее на руки? Ее выбор — это осознанное решение взрослого человека.

Нарядная одежда и аксессуары

Прозрачные элементы, гипюр, бесконечная россыпь пайеток, длинные ногти и украшения всех мастей, согласно популярному мнению, точно укажут на нашу соотечественницу. Но было бы преступно разом исключить все эти элементы из своего гардероба. Пусть здесь руководит чувство меры, а не стремление облачиться в условный total black look.

Насыщенные цвета

Когда остальной мир привык к розовому, наши модницы пошли еще дальше и начали демонстрировать свою любовь к эпатажным и глубоким оттенкам. И отмечается, что это верный шаг, потому что образы получаются естественными и гармоничными.