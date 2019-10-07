10+ стереотипов о красивых женщинах, которые сильно усложняют им жизнь

12 9 25 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Общественное мнение, кино и телевидение породили множество стереотипов вокруг красивых женщин: им незнакомы трудности, они всегда легко добиваются целей, могут получить желаемое по щелчку пальцев, а их внешние данные и вовсе всего лишь джекпот от природы. Но так ли это на самом деле? Ответы вы найдете в статье.

AdMe.ru решил развенчать популярные мифы, которые портят жизнь людям с привлекательной внешностью.

Миф № 1: Ей никогда не разбивали сердце

«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда». Моника Беллуччи

Не раз бывало такое, что парни неправильно истолковывали свои чувства ко мне и думали, будто влюбились, но потом понимали, что просто запали на мою внешность. К сожалению, к тому времени, когда к ним приходило это осознание, я уже успевала поверить в их чувства и влюблялась сама. © Redhaired103 Согласно стереотипу физической привлекательности, красивые люди в глазах окружающих изначально имеют кредит доверия и обладают желательными чертами характера: дети стремятся дружить со своими привлекательными сверстниками, учителя считают красивых учеников более способными, а взрослые люди склонны доверять красоткам. Казалось бы, если ты красив, то все с тобой хотят дружить и находиться рядом, а значит, ты застрахован от разочарований в людях. Но нет, зачастую искренней дружбе мешает зависть или преследование определенных целей. Многие привыкли относиться к красивой женщине так, будто она ничего не чувствует и способна справиться с любым ножом в спине: найдет другого мужчину или друзей, переживет осознание того, что ею воспользовались, и никакие поступки не пошатнут ее веру в человечество. Конечно, это не так и каждая неприятность оставляет свой отпечаток на характере.

Миф № 2: Ей все легко достается

Я работаю в центре психологического здоровья, и дважды мне приходилось прерывать консультацию, потому что клиенты говорили, что их отвлекает мой внешний вид. Я не воспринимаю это как комплимент, потому что мне платят за каждую консультацию отдельно и, соответственно, я просто потеряла часть своего заработка. © Erineegads Наши читатели уже не раз видели информацию о том, что красивым людям больше платят и они быстрее поднимаются по карьерной лестнице. Но также существует такое явление, как синдром пчеломатки, которое существенно осложняет красоткам жизнь на работе. Вместо того чтобы направлять деятельность своих подчиненных в нужное русло, начальницы воспринимают женщин как угрозу и относятся к ним довольно жестко и придирчиво. В то же время мужчины-руководители нередко ждут от привлекательной сотрудницы личного внимания, а не выполнения прямых обязанностей. Доказать, что красивым личиком обладает хороший специалист, бывает очень непросто, ведь никому нет дела до профессиональных качеств, когда взгляд то и дело цепляется за определенные достоинства внешности.

Миф № 3: У нее нет комплексов

Американская модель Камерон Расселл начала карьеру в 16 лет и успела поработать с самыми знаменитыми домами мод. Эта девушка точно знает, что творится за кулисами модных показов, и не стесняется говорить как о плюсах, так и о минусах своей профессии. Камерон рассказала, что даже востребованные модели страдают от комплексов и крайне не уверены в себе. Сложно поверить, но женщины с плоскими животами и стройными ногами не могут избавиться от навязчивой мысли «С моим телом что-то не так», потому что каждый день они сравнивают себя с кем-то другим, кто еще стройнее, моложе и успешнее. Попытка дотянуться до придуманного индустрией красоты идеала может привести к дисморфофобии (заболевание, при котором человек чрезмерно обеспокоен своей внешностью) и к другим психологическим проблемам. Так, средний «возраст» пищевых расстройств пугающе молод: 21 год — начало заболеваний, связанных с перееданием; 18 лет — пик развития булимии и анорексии.

Миф № 4: Она не останется одинокой

Я много раз слышала фразу: «Ты красивая, и я не могу поверить, что у тебя никого нет». Думаю, что в этом скрывается причина того, что со мной никто не знакомится: люди уверены в том, что я не свободна. Но я хочу встречаться, я одинока. © Сaptainsaveabro Исследование показало, что люди привыкли считать, будто у привлекательных особ жизнь более интересная и яркая, чем у всех остальных. И в обществе до сих пор силен стереотип, что природа дает в одном комплекте не только приятную наружность, но и успех, а также защиту от одиночества. Красота, безусловно, притягивает взгляды, но не может стать залогом счастливой жизни.

Миф № 5: Ей просто повезло, что она родилась красивой

Даже если природа не поскупилась и одарила щедро красотой, это не значит, что женщина не прилагает никаких усилий для улучшения своей внешности и поддержания хорошей формы. К красоткам всегда более пристальное внимание, поэтому им не прощают ошибок: модные провалы, неаккуратный маникюр, несвежие волосы — все это станет предметом обсуждения. Завистники готовы под лупой выискивать недостатки и обсуждать их, словно пытаясь доказать земное происхождение этой женщины. Насколько бы красивой женщина ни была от природы, она понимает, что внешность — явление временное и что если не работать над собой, то можно быстро все растерять. В отличие от таланта или знаний, красоту не получится сохранить или приумножить. Красота — сокровище, которое тратится без остатка.

Миф № 6: Она холодная и привыкла смотреть на всех свысока

Красота — это не синоним стервозности. Красивая женщина может быть доброй, нежной и заботливой. Другое дело, что красотки, которые устали от постоянного внимания нежелательных личностей и завистливых обсуждений, надевают на себя маску неприступности, а потом привыкают жить в таком образе. Мало кто из людей решится продемонстрировать обществу свою ранимость, а высокомерие — самый популярный способ защитить себя от агрессии других.

Миф № 7: Ее боятся мужчины

Да, есть определенный тип мужчин, которые избегают красоток. Они обычно заранее приуменьшают свои шансы и, боясь услышать отказ, не подходят знакомиться, чтобы не травмировать свою психику еще сильнее. У такого страха есть свое название — гинофобия. Но это проблема, которая носит психологический характер, и привлекательная женщина не имеет к ее развитию никакого отношения. Есть и полная противоположность, когда мужчины имеют крайне высокую самооценку и готовы подойти хоть к мисс Вселенной. Проблема в том, что чаще всего такие индивидуумы не вызывают симпатии своим поведением и внешним видом.

Миф № 8: Кроме красоты, у нее ничего нет

Часто в обществе красота воспринимается как синоним глупости. К счастью, все больше девушек готовы опровергнуть этот нелепый стереотип. Например, обладательница титула «Мисс Англия — 2019» Бхаша Мукерджи знает 5 языков и работает врачом. Своим примером девушка намерена изменить прежнее представление о победительницах конкурсов красоты. Главный приоритет для Бхаши — работа в больнице, а конкурсы она воспринимает в качестве хобби, которое делает ее жизнь ярче.

Миф № 9: У нее высокие запросы

Бытует и мнение, что красивая женщина смотрит не на самого мужчину, а чуть ниже — на его кошелек. Общество по какой-то причине осуждает откровенно высказываемую мысль: «Хочу красивого и богатого». Но признайтесь: было бы странно желать обратного. Безусловно, если представится возможность быть с обеспеченным и приятным мужчиной, то мало кто откажется от такого предложения. Но это не решающий фактор для красотки: привлекательные женщины тоже влюбляются в обычных парней, несмотря на то что выбор у них, как правило, больше. Согласно исследованию, внешняя привлекательность — важная деталь при выборе партнера как для мужчин, так и для женщин. Тем не менее и из этого правила бывают исключения. Посмотрите на рыжеволосую красотку Кристину Хендрикс (на фото выше), которая уже более 10 лет счастлива в браке.

Миф № 10: У нее не бывает проблем с общением

Часто люди связывают привлекательность с экстравертным типом личности, а если человек застенчив, то принимают это за грубость и высокомерие. Я — интроверт, и несколько моих друзей признались, что до знакомства со мной думали, что я стерва. © Mollyhx И в Голливуде есть застенчивые красотки. Например, Сальма Хайек — яркая женщина и одна из самых замкнутых знаменитостей. Актриса старается принять себя и побороть стеснение, но честно признается, что панически боится выступлений перед публикой и комплексует из-за невысокого роста.

Миф № 11: Из-за таких мужчины воспринимают всех женщин как товар

Особо ярые борцы за идеи бодипозитива любят приводить в пример женской антисолидарности актрис и моделей, которые не жалеют средств и времени на собственную внешность. В этом случае меняется основная цель бодипозитива — направленность на естественность — на бодишейминг, то есть неприятие женской красоты. Красоток обвиняют в пластических операциях, их стремлении преклоняться перед мужчинами и громко заявляют о важности внутренней красоты, принижая красоту внешнюю.