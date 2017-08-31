10 стереотипов из разных стран, которые оказались чистейшей правдой

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пожалуй, буквально о каждой стране найдется пара-тройка стереотипов, большинство из которых редко имеют хоть что-то общее с правдой. AdMe.ru решил проверить, есть ли все-таки среди них правдивые, и мы их нашли! Поделитесь, а что бы вы добавили в этот список?

1. Италия: итальянцы очень эмоциональны и жестикулируют при разговоре

Если вы приедете в Италию, то обязательно заметите, что местные жители часто разговаривают громко, эмоционально и активно при этом жестикулируют. Когда-то Апеннинский полуостров был разделен на множество королевств и люди разговаривали на разных наречиях итальянского. Чтобы понять друг друга, они были просто вынуждены применять жестикуляцию. И да, они и правда очень эмоциональны и темпераментны, но не до крайности.

2. Канада: жители страны очень часто говорят слово-паразит «эй»

Этот стереотип уже стал практически легендой и вызывает множество шуток, особенно со стороны американцев. Действительно, частичку «eh» жители Канады то и дело используют в конце предложения, чтобы сделать его вопросительно-риторическим, да и просто по привычке.

3. Великобритания: англичане обычно невозмутимы и вежливы. И вообще их сложно вывести из себя

В отличие от других жителей Европы, британцы действительно стараются сохранять невозмутимый вид практически в любой ситуации: они очень вежливы и даже немного флегматичны. В повседневном общении сложно угадать настоящие эмоции жителей Туманного Альбиона — их попросту не видно, ведь необходимо держать себя в рамках приличия.

4. Япония: здесь никогда не говорят «нет»

Жители Японии терпеть не могут говорить «нет»: каждый раз, когда необходимо кому-то отказать, они начинают уклоняться и подбирать более вежливое выражение. Истоки этого поведения кроются в «тиммоку» — японском искусстве молчания: лучше промолчать, чем обидеть человека отказом.

5. США: американцы часто улыбаются

Улыбка американцев — это воспитанное десятилетиями уважение к ближнему, часть сложившейся культуры поведения. С детства малышам объясняют, что если подарить окружающим хорошее настроение, то оно обязательно вернется к тебе. К тому же американцы обожают делать комплименты, в том числе и незнакомцам — как же здесь обойтись хотя бы без легкой улыбки?

6. Бразилия: люди здесь никуда не спешат и постоянно опаздывают

Как и в некоторых других южных странах, в Бразилии принято никуда не спешить и, как следствие, опаздывать. Пунктуальность могут с легкостью посчитать дурным тоном, и если, к примеру, вас пригласили в гости к 19:00, раньше 20:00 приходить не стоит. Конечно, из-за такой размеренности страдает сервис, но, с другой стороны, люди здесь умеют наслаждаться жизнью и далеки от вечной спешки и суеты.

7. Аргентина: практически каждый житель страны обожает футбол

Футбол для аргентинцев — настоящая страсть, а не просто игра. Дни, когда проводятся чемпионаты, даже объявляются в стране выходными! Любой ученик младших классов разбирается в этой игре ничуть не хуже профессионального спортивного судьи и, конечно же, обязательно является фанатом одного из местных клубов. А какая неповторимая атмосфера царит на стадионе — пожалуй, сюда стоит приехать хотя бы ради нее и увидеть все своими глазами.

8. Франция: французы постоянно устраивают забастовки и демонстрации

Хотя современные французы бастуют не так часто, как предыдущие поколения, по мнению самих же французов, забастовки случаются регулярно. Связано это с активной деятельностью профсоюзов, кризисом и высокими налогами. Добиться результатов удается не всегда, зато то и дело страдают окружающие: перестает ходить транспорт, закрываются учреждения, отменяются мероприятия.

9. Австралия: Рождество здесь принято отмечать летом

Это даже не стереотип, а факт, в который сложно поверить: когда весь мир отмечает Рождество и Новый год, в Австралии царит... лето! Типичная рождественская вечеринка здесь проводится на пляже вместе с барбекю и при температуре 30 °С. Мы бы не отказались хотя бы разок отметить там праздник — такое запомнится на всю жизнь.

10. Россия: здесь живут самые красивые девушки в мире

Конечно же, красивые девушки живут повсюду, но именно в России можно встретить огромное количество людей, в чьих жилах течет кровь разных народов. Как следствие, рождаются девушки с уникальной, самобытной красотой, которую редко где можно встретить. Ну хорошо, признаемся честно: автор этой статьи из России и просто не может молчать о том, какие здесь потрясающие женщины!