10+ средств из аптеки, которые работают не хуже дорогой косметики, а стоят копейки

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Высокая цена косметического средства от эксклюзивного бренда не всегда гарантирует 100%-й результат. Порой недорогие аптечные средства могут быть эффективнее в борьбе со многими кожными проблемами.

AdMe.ru ознакомился с аптечным ассортиментом и предлагает новый список средств, которые могут вам пригодиться в уходе за собой.

1. «Голливудский» пилинг (хлорид кальция)

В виде инъекций хлорид кальция используется при дисфункции сердечной деятельности, нарушении целостности костной ткани и других заболеваниях. При этом препарат популярен и в косметологии. Вещество вступает в химическую реакцию со щелочными растворами, что позволяет использовать его в качестве одного из самых эффективных пилингов для лица. Понадобятся: ампула хлорида кальция (для начала лучше взять концентрацию 5 %, далее можно увеличить до 10 %), туалетное мыло без отдушек, ватные диски и жирный крем. Содержимое ампулы слоями наносится на лицо. Поверх высохшего первого слоя — второй и т. д. Когда жидкость из ампулы полностью нанесена, нужно обильно намылить лицо. Щелочная мыльная пена вступает в химическую реакцию с хлоридом кальция, в результате чего образуются белые чешуйки, которые удаляют ороговевший слой кожи. Пилинг необходимо завершить любой успокаивающей маской и нанести жирный крем.

2. «Блефарогель» от сухой кожи вокруг глаз и отеков

«Блефарогель» — офтальмологический гель, который используется для снятия сухости вокруг глаз после работы за компьютером и ношения контактных линз. Гель содержит в своем составе высокомолекулярную гиалуроновую кислоту — этот вид не проникает вглубь кожи (в отличие от кислоты из косметических кремов). Он остается на поверхности и активно увлажняет верхний слой эпидермиса. За пару недель кожа вокруг глаз становится более эластичной. Необходимо тщательно очистить лицо. Легкими массажными движениями нанести «Блефарогель 1» на кожу век и ресничный край.

3. Борная кислота от черных точек

Такое простое средство, как борная кислота, на самом деле добавляется во многие дорогостоящие кремы и лосьоны для очищения кожи. В домашних условиях ее можно смешать с глицерином и использовать против закупоренных пор. 1 ст. л. 3%-го раствора борной кислоты смешать с 1/2 ч. л. глицерина, взболтать. Протирать кожу дважды в день.

4. Спирулина для очищения кожи и сокращения морщин

Спирулина — синезеленые водоросли — уже давно зарекомендовала себя среди любителей здорового образа жизни как суперфуд, богатый протеином и микроэлементами. Ее также хорошо использовать в качестве маски для очищения кожи лица и сокращения морщин. Растолочь 2 таблетки спирулины и смешать с охлажденным ромашковым чаем или водой до образования кашицы.

5. Акулий жир от носогубных складок

Акулий жир богат витаминами А, Е и D и прекрасно борется с возрастным провисанием и растягиванием кожи, поэтому его хорошо применять для борьбы с выраженными носогубными складками. Средство наносится на кожу на полчаса, а затем излишки удаляются салфеткой или ватным диском.

6. Хлорофиллипт от морщинок

Масляный раствор хлорофиллов эвкалипта хорош не только при простудных заболеваниях, но и в борьбе с морщинами. Одна из самых популярных масок — с белой глиной. 1 ст. л. белой глины развести холодной водой до консистенции густой сметаны. Добавить 4 капли хлорофиллипта и перемешать. Держать на коже 15 минут, после смыть и нанести увлажняющий крем.

7. «Английская соль» (сульфат магния) для ванн

«Английская соль» (соль Эпсома, сульфат магния) широко используется для снижения давления и общего укрепления организма (особенно при дефиците магния). Кроме того, такая ванна глубоко очищает поры и позволяет восстановиться после тяжелых физических нагрузок и стрессов, снимает болевые ощущения в мышцах и суставах. Для взрослого человека на одну ванну с температурой воды 37–38 °С использовать чашку (200 г) сульфата магния. Время приема такой ванны — 30 минут.

8. Масло чайного дерева и желатин

Масло чайного дерева широко применяется в косметологии для сокращения рубцов от прыщей, сужения пор, улучшения цвета кожи. А если добавить пару капель в желатиновую маску для лица, получится прекрасное средство для глубокого очищения кожи. Понадобятся: 1 ст. л. желатина; 2 ст. л. горячего молока (обязательно горячего); 1/2 ст. л. меда (по желанию); 2–5 капель масла чайного дерева. Перемешать до состояния однородной пасты. Очистить лицо и протереть его теплым хлопчатобумажным полотенцем. Нанести кисточкой средство на кожу и дать высохнуть. Наносите быстро, так как желатин застывает моментально. Избегайте участков вокруг глаз и бровей. Держите 30 минут, пока маска полностью не высохнет. Начиная с подбородка, осторожно и медленно снимайте маску. Это доставляет не самые приятные ощущения, но удаление загрязнений из пор и лишних волосков того стоит.

9. «Клирвин» от растяжек

«Клирвин» — натуральное растительное средство, которое прекрасно зарекомендовало себя в борьбе со шрамами и растяжками. Препарат позволяет сделать их значительно менее заметными. Содержит микрокомпоненты лекарственных трав и витамин E. Крем обладает широким спектром действия. Применяется как на свежие, так и на застарелые рубцы и растяжки. Также помогает при следах от ожогов и прыщей.

10. Глицерин от мозолей и натоптышей

Глицерин — максимально доступное увлажняющее средство, которое есть в любой аптеке. Ванночки с глицерином очень эффективны в борьбе с мозолями, натоптышами и трещинами на стопах. 1 ст. л. глицерина и 3 ст. л. яблочного уксуса разбавить в литре теплой воды. Подержать ноги 15 минут, затем очистить ороговевший слой кожи с помощью щетки или пемзы. Смазать кремом или маслом. Можно применять через день.

11. Перекись водорода для осветления веснушек и пигментных пятен

Перекись водорода есть в каждой аптечке. Кроме как для дезинфекции ее можно использовать для осветления веснушчатой и пигментированной кожи. Внимание: перед применением необходимо проверить кожу на чувствительность к препарату на незаметном участке. Использовать 3%-й раствор перекиси водорода. Самый простой рецепт для осветления пигментных пятен на коже: 1 ч. л. лимонного сока и 5 капель перекиси. Необходимо смочить в этом растворе марлю и приложить к пятнам на 10 минут. Если кожа чувствительна, сок лимона можно развести на треть водой.

Для осветления веснушек можно использовать смесь перекиси и бадяги: 1/2 ст. л. порошка бадяги и 1 ч. л. перекиси водорода. Нанести смесь на лицо, подержать 2–3 минуты, затем тщательно смыть.