10 способов ответить на «холодный звонок» так, чтобы вам больше не позвонили

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«Алло, у нас есть для вас выгодное предложение...» Если вы еще не знакомы с термином «холодный звонок», значит вам повезло. Звонки с ненужной рекламой из банков, салонов красоты и с неизвестных номеров могут не на шутку разозлить даже самого терпеливого собеседника.

AdMe.ru знает 10 вариантов избавления от надоедливых звонков рекламщиков.

1. Сказать, что вы недееспособны и вам нет 18 лет

По регламенту продаж, оператор обязан верить всем словам клиента. Если он говорит, что недееспособен, ему нельзя возражать. Ни одна компания не может работать с такими лицами — только с их опекунами. Еще одна причина не звонить клиенту — его несовершеннолетие. Если вы низким прокуренным басом заявите, что вам 16, оператор не сможет вам возразить. Хотя закон и не запрещает сделок с совершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, скорее всего, оператор не захочет иметь с подростком дело.

2. Сообщить о законе

Законы большинства стран предполагают, что на подобные рекламные звонки у компании должно быть ваше письменное согласие, которого у них, конечно, не окажется. Обычно свое нарушение кол-центры оправдывают акцией «Приведи друга», в рамках которой кто-то из ваших знакомых мог поделиться вашим номером. Не бойтесь и просите исключить ваш номер из их базы обзвона. А чтобы они точно вам не перезвонили, предупредите их, что запишете телефонный звонок, поскольку они не соблюдают закон о конфиденциальности информации и защите персональных данных.

3. Притвориться банкротом или преступником

Цель всех «холодных звонков» — ваши деньги: если сказать, что вы несостоятельный банкрот, оператор точно быстрее положит трубку. Если же вам сообщают о выигрыше бесплатного отпуска в Таиланде, скажите, что недавно получили судебный запрет на выезд или ожидаете суда.

4. Установить специальное приложение

Например, приложение Truecaller (android, ios) отслеживает каждый входящий звонок с неизвестным абонентом. Программа проверяет номера среди собственной базы данных о рекламщиках, коллекторах, мошенниках и отзывов пользовательской программы. Если данный номер входит в черный список, то программа отклоняет звонок, не тратя ваше время и силы.

5. Потратить их время

За короткий промежуток времени операторам нужно получить большое количество положительных решений по услуге или продукту, поэтому больше всего им не нравится, когда потенциальный клиент тратит их время. Как только они представят продукт или услугу, который продают, не торопитесь отклонять их предложение, а проявите интерес. После того как их рекламный рассказ закончится, попросите рассказать о продукте заново, так как ничего не расслышали.

6. Включить фантазию

Самым смелым предлагаем способ поразвлечься. На вопрос оператора: «Как к вам можно обращаться?» — ответьте: «Господин президент». Вы увидите, как их предложение станет звучать намного привлекательней. «Господин президент, наш банк предлагает вам выгодные условия». Представиться можно кем угодно, например Чубаккой или Стивеном Спилбергом. Здесь главное — фантазия.

7. Притвориться корпоративной компанией

«Алло, хотим представить вам новую продукцию». — «Здравствуйте. Юридическая фирма Смирновых, чем могу помочь?» Все корпоративные номера должны удаляться из базы данных. Очевидно, что после такого ответа трубку быстрее бросят они, а не вы. Но если разговор все же затягивается, то можно сказать следующее: «Оставайтесь, пожалуйста, на линии, сейчас я соединю вас со специалистом». Далее держите звонок на удержании.

8. Сказать, что не позволяет религия

Еще один способ весело провести время. Даже если вы атеист, то просто скажите, что ваша религия запрещает пользоваться данной услугой. Вряд ли они будут вам возражать.

9. Представиться эмигрантом или иностранцем

Как быстро закончить надоедливый разговор с оператором? Сказать, что переехали в другую страну навсегда и данное предложение для вас уже не актуально. Другой вариант — изобразить из себя иностранца, не понимающего русский. Да, ваша русская фамилия, дичайший акцент или вообще выдуманный африканский язык могут навести оператора на некоторые подозрения, но сомневаемся, что он будет пытаться вас разоблачить. Скорее всего, он просто не решится связываться с таким милым чудаком [идиотом].

10. Трижды повторить: «Мне это не интересно»

Так же, как в арабских странах действует «закон тройного талака», в «холодных звонках» существует регламент по отработке 3 возражений клиента. Пара считается официально разведенной только тогда, когда муж 3 раза произнесет слово «талак». Трижды ответив в течение разговора: «Мне это не интересно», — вы исчерпаете запас оператора по отработке возражений.

Что вы обычно отвечаете на надоедливые звонки?