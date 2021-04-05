10 способов носить джинсы так, чтобы выглядеть в них элегантнее, чем в маленьком черном платье

Джинсы есть почти в каждом гардеробе, они по праву считаются удобной и практичной одеждой. В них мы ходим на работу, в магазин, на свидания и на прогулки. Мы привыкли думать, что джинсами давно не вызвать сенсацию. На самом же деле есть способы носить брюки из денима так, чтобы наряд выглядел впечатляюще.

Нас в AdMe.ru воодушевили возможности, которые скрыты в простой паре джинсов.

1. С платьем

Джинсы вполне можно носить вместо колготок. Особенно удачен дуэт с легкими платьями — так верх не выглядит слишком объемным, а сам образ получается воздушным. В сочетании с мини может получиться вечерний вариант. С платьем-рубашкой — прогулочный. Очень интересно брюки из денима смотрятся с вечерними платьями, с макси. Даже джинсы, слегка выглядывающие из-под подола, добавляют образу перчинки. Любителям удивлять прохожих стоит обратить внимание на модели платьев с асимметрией или интересными вырезами. Совет: если платье на пуговицах, расстегните низ — это будет выглядеть оригинально.

2. С ярким топом

Чтобы выглядеть по-настоящему нарядно даже в самых простых джинсах, достаточно подобрать к ним яркий акцентный верх, который заберет на себя основное внимание. Особенно удачный контраст получается в сочетании потертых джинсов и топа с блестящими пайетками. Крупная полоска — еще один удачный вариант для необычного образа. Не стоит бояться использовать кислотные и неоновые цвета — деним прекрасно их оттеняет.

3. С пончо или шарфом

Невероятно стильно смотрится следующий вариант: джинсы и разноцветное пончо или объемный шарф. К тому же носительница такого наряда будет чувствовать себя одновременно комфортно и модно. Такой комплект идеален для выхода в прохладную погоду и подойдет и в пир, и в мир. Легко добавить наряду изюминки: нужно обратить внимание на модели шарфов и пончо с крупной разноцветной полоской.

4. С многослойным верхом

Еще один прием — это грамотное использование слоев. Например, шуба смотрится модно и современно в сочетании с пиджаком такого же цвета и голубыми джинсами. Есть и такой модный лайфхак: яркий свитер с длинными рукавами, торчащими из-под пальто. Джинсы в этом случае не дают образу стать слишком перегруженным. Удачно смотрятся джинсы с одеждой из меха — например, делают образ более романтичным в комплекте с жилетом и пальто.

5. С дерзкими аксессуарами

Есть один способ, который поможет сделать любой образ модным, — подобрать интересные аксессуары. Скажем, яркая сумочка может заставить по-новому заиграть даже дуэт джинсов и футболки. А яркие сапожки в тон футболке способны преобразить весь образ целиком.

6. С одеждой оверсайз

Вот еще одна фишка: оверсайз. Можно сочетать объемные пиджаки со свободными или приталенными джинсами, выглядеть будет выигрышно в обоих случаях. Например, плащ-макси с широкими брюками клеш смотрится очень стильно и необычно.

7. С белой рубашкой

Очень простая, но от этого не менее изысканная комбинация джинсов и белой рубашки универсальна. В этот образ прекрасно впишутся и туфли на высоком каблуке, и простые босоножки на плоской подошве. От ярких аксессуаров наряд только выиграет — можно смело экспериментировать с обувью или сумочкой.

8. С верхом из денима

Не стоит бояться комбинировать одежду из денима друг с другом — так называемый канадский смокинг может выглядеть действительно роскошно. Джинсовый костюм темных тонов будет смотреться ничуть не менее презентабельно, чем классический офисный вариант. Интересно между собой сочетаются и предметы разных фактур и цветов — светлые рваные джинсы с темной курткой.

9. С легким платком

Сочетать легкие атласные шарфики и джинсы можно и так и сяк: повязать шарфом волосы, создать романтический образ с платком на шее, использовать платок вместо пояса, закрепить его на сумку. Кажется, это один из самых простых способов сделать даже самый простой образ более экстравагантным. Даже ансамблю из джинсов и футболки платок придаст интересный вид.

10. С удлиненным жилетом

Удлиненный жилет — отличный способ сделать простой образ с джинсами более серьезным и дорогим. Жилет можно носить с ремнем, чтобы подчеркнуть талию, или же свободно, если хочется больше строгости. Жилет можно носить как с джинсами скинни, так и с клешами, брюками прямого покроя — так получится современный образ.