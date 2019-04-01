10 современных уличных инсталляций, которые заставляют задуматься о том, что по-настоящему важно

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Современное искусство восхищает, удивляет, шокирует, раздражает, но мало кого оставляет равнодушным. Чего только ни придет в голову художникам, дизайнерам и архитекторам: установить памятник грусти, возвести ковчег в полную величину, убить телефонную будку.

AdMe.ru с любопытством погрузился в мир инсталляций. Оказалось, что большинство из них таит глубокий смысл.

1. Парфенон книг, Германия

«Парфенон книг», состоящий из 100 тыс. запрещенных в разное время изданий, был представлен в немецком городе Касселе в рамках выставки Documenta 14. Автором идеи выступила аргентинская художница Марта Минухин (Marta Minujín). Среди книг, отмеченных на инсталляции, — «Доктор Живаго» Пастернака, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Превращение» Кафки, «Алиса в Стране чудес» Кэрролла, которую в свое время запретили в Китае, и многие другие. Место для «Парфенона книг» выбрано неслучайно: именно здесь в 1933 году нацисты сожгли 2 тыс. книг за «антигерманский дух».

2. Шесть забытых великанов, Дания

Художник из Копенгагена Томас Дамбо (Thomas Dambo) представил свою инсталляцию в виде игры для детей и взрослых на открытом воздухе. Цель квеста — отыскать сокровища, спрятанные в фантастических лесных существах. Найти их можно по карте и табличкам с подсказками. В такой легкой и непринужденной форме деятель искусства обратил внимание на проблему переработки материалов и заботы об экологии. Экспонаты выполнены из старых деревянных поддонов, разобранных мельниц, сараев, заборов — всего того, что должно было оказаться на свалке. Это не первая подобная работа художника: ранее он уже создавал инсталляции из переработанных материалов.

3. Потери, США

Грустная, но полная смысла инсталляция художницы Тарин Саймон (Taryn Simon) показывает зрителю анатомию горя и наши реакции на непредвиденные обстоятельства. Проект состоит из 12 высоких (более 14 м) колонн и загадочной лестницы в виде луча света. Инсталляция оживает по вечерам: тогда внутри башен профессиональные плакальщицы демонстрируют ритуалы скорби разных народов. Таким оригинальным способом художница напоминает нам о том, что потери неизбежны: это неотъемлемый пласт жизни и целая культура, которая достойна упоминания и внимания.

4. Встреча с ковчегом, США

Гигантский ковчег был возведен в городе Кентукки (США) в память о том, что этот регион пострадал от мощного наводнения. Дорогостоящий проект был частично профинансирован деньгами налогоплательщиков, что вызвало неоднозначную реакцию американцев. Первые 40 дней и 40 ночей — именно столько, согласно библейской легенде, длился Всемирный потоп — экспозиция работала круглосуточно. Размеры ковчега точно соответствуют описанным в Библии: 30 м в ширину, 15 в высоту и 152 в длину. Сегодня в ковчеге расположились образовательный центр и многочисленные игровые площадки.

5. Поддержка, Италия

Монументальная инсталляция в виде пары рук, придерживающих стены здания, была создана одним из самых известных скульпторов современности Лоренцо Куинном (Lorenzo Quinn). Ставшее легендарным здание расположено в Венеции на водах Гранд-канала. В результате постоянных приливов и отливов дома здесь страдают от разрушений. Таким символом скульптор напомнил о том, что город, вдохновляющий миллионы людей, сам нуждается в защите и поддержке. Руки же символизируют власть: власть любить, восстанавливать, разрушать.

6. Труп телефонной будки, Великобритания

Перевернутая и окровавленная телефонная будка стала публичным ответом дизайнера Бэнкси (Banksy) на предложение отказаться от красных телефонных будок, ставших символом королевства. Скульптура простояла в Сохо всего одну ночь, но даже за такое короткое время успела разделить британцев на 2 непримиримые группы. Одни в ней увидели высокое искусство и важный посыл, а другие — неуважение к символу. Существует мнение, что таким образом Бэнкси также высказал сожаление об исчезновении живого общения в век интернета и высоких технологий.

7. Архетип, ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах все настолько роскошно, что свадебный декор после торжества разбирают по деталям в музеи. Это не шутка. Итальянскому художнику Эдоардо Тресольди (Edoardo Tresoldi) доверили создать сказочное украшение для королевской свадебной церемонии. В результате чего получилось настоящее произведение искусства — с глубинным смыслом и символичностью. Легкая и воздушная масштабная конструкция, названная «Архетип», выполнена из проволоки. Она вместила 1 900 гостей. Художник показал в своей работе взаимодействие и пересечение миров: созданного природой и руками человека; микс пейзажа и городского ландшафта. Колонны и арки вписаны в природный контекст: они расположились рядом с деревьями и кустами.

8. Голова в облаках, Франция

Молодые французские дизайнеры Микаэль Мартинс Афонсу и Каролина Эскаффре-Фор (Michaël Martins Afonso & Caroline Escaffre-Faure) всерьез обеспокоились проблемой тотальной занятости людей. Мысли современного человека витают в работе, делах, проектах, но только не в облаках. Дизайнеры решили напомнить своим зрителям, как важно иногда отвлекаться от рутины и мечтать. Медитативная инсталляция позволила всем желающим в буквальном смысле слова погрузить голову в облака. А чтобы гости никуда не спешили, под пушистыми экспонатами установили стулья.

9. Наземная операция, Франция

Инсталляция, представленная французской художницей Эстель Кретьен (Estelle Chrétien), в прямом смысле слова режет по живому. Устрашающая 11-метровая траншея, напоминающая рану, появилась среди ухоженного газона. Как и полагается при глубоком порезе, поврежденный участок зашили хирургическими стежками. Для этого художница использовала белый электрический кабель. Такой метафорой Эстель осветила проблему негативного влияния людей на окружающую среду и безответственного отношения к природным ресурсам.

10. Тридцать коек, Канада

Авторами этой инсталляции стали обычные студенты из Монреаля. Они представили вниманию зрителей каркасы 30 кроватей различных моделей, найденные на свалке. Для единообразия все конструкции были выкрашены в белый цвет. После чего студенты выставили их на центральной площади Монреаля. Несмотря на простоту формы, содержание здесь глубокое. Каждый из каркасов уникален, они не схожи по происхождению. Так же, как и студенческое братство: все люди разные, но вместе они представляют единый коллектив. Организаторы выставки убеждены: разница в происхождении или материальном положении не должна быть причиной конфликтов и непонимания.