10+ танцоров современного балета, от которых невозможно оторвать взгляд

Балет — это уровень владения телом, недоступный обычному человеку. Гравитация как будто не властна над танцорами, но эта легкость достигается путем ежедневных изнуряющих тренировок и самоограничений. При всей его красоте, мир балета жесток и не терпит слабости.

Мы в AdMe.ru разузнали побольше о танцорах, от грации которых захватывает дыхание. Впрочем, эти фото говорят сами за себя. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что новые звезды балета нам все же кого-то напоминают.

Сергей Полунин

В 13 лет Сергей Полунин поступил в Британскую Королевскую балетную школу, а спустя 6 лет, в 2009 году он стал первым солистом Королевского балета. Критики отзывались о нем как о «великолепном танцоре со стальной техникой и красивой линией». За Полуниным закрепилось прозвище bad boy (плохой парень, хулиган) балета. Его также можно увидеть в танцевальном видео на песню Хозиера «Take Me to Church» и в роли графа в фильме по роману Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“».

Доротея Жильбер

По признанию Доротеи, в детстве она была не очень одаренной танцовщицей и необходимых для балета качеств ей приходилось добиваться, преодолевая большие трудности. Сейчас балерина — этуаль Парижской оперы. Помимо ведущих партий в классических балетах в активе Доротеи современные спектакли и главная роль в короткометражном фильме.

Роберто Болле

Когда Болле было 15 лет, на него обратил внимание Рудольф Нуреев, а в 20 Роберто стал солистом Ла Скала. Позже он покинул эту почетную должность, чтобы выступать как свободный танцор по всему миру. К юбилею Оперного театра в Каире Роберто танцевал у подножия пирамид Гизы. Художественный руководитель Английского национального балета поставил специально для него свои версии «Лебединого озера» и «Ромео и Джульетты». Танцор появляется во многих журналах моды и стиля в качестве модели, а также участвует в рекламных кампаниях.

Наталья Осипова

Наталья Осипова долгое время танцует на сцене Лондонского Королевского балета в качестве примы-балерины. Когда-то она пришла в балетную школу из спортивной гимнастики, поэтому летящий прыжок и мощные вращения стали ее коньком. По словам Натальи, она никогда себя не считала «балериной ассолюта»: воздушной, бестелесной. У нее все сведено к драме или к энергетике. Харизматичная и дерзкая Наталья — словно молния на балетном небосклоне.

Светлана Захарова

Светлана Захарова танцевала в Мариинском театре, сейчас она выступает на сцене Большого театра и миланского Ла Скала, много гастролирует по всему миру. В ее репертуаре — преимущественно классические балетные произведения, но она не отказывается и от более смелых постановок. Из последних работ — современный балет «Габриэль Шанель», где Светлана Захарова танцует в костюмах, сшитых модным домом.

Дэвид Холберг

Дэвид Холберг был премьером Американского театра балета и Большого театра, пока не получил серьезную травму, после которой смог оправиться только спустя несколько лет. Регулярно выступал как приглашенная звезда в различных балетных труппах мира и участвовал в международных балетных гала.

Карлос Акоста

Работал с ведущими мировыми театрами, выступал в Лондонском Королевском балете. Благодаря своей легендарной грациозности и атлетизму он заслужил сравнения с Михаилом Барышниковым и Рудольфом Нуреевым. Про Карлоса Акосту писали, что он «танцор, который рассекает пространство быстрее, чем кто-либо другой, и пронизывает воздух такими чистыми и острыми формами, что, кажется, испускает искры».

Мисти Коупленд

Мисти Коупленд начала заниматься балетом поздно — в 13 лет. Несмотря на это стала ведущей балериной Американского театра балета, также признавалась публикой самой утонченной танцовщицей современности. Издание «Time» включило ее в список 100 самых влиятельных людей мира.

Даниил Симкин

Даниил родился в балетной семье, поэтому с самого детства вопроса о его профессии не стояло. Танцевальное воспитание дало свои плоды: сейчас он солист Американского театра балета и Берлинского государственного балета. Симкина часто называют одним из наиболее заметных мужских талантов, что были в балете за последние годы. Обычно отмечают его легкость, высоту прыжков, скорость и точность пируэтов.

Амандин Альбиссон

В 17 лет Амандин была принята в кордебалет Парижской оперы. А после исполнения партии Татьяны в «Онегине» получила титул этуаль — звезда. По словам танцовщицы, ее Татьяна переживает любовную драму, но долг превыше всего. «Любовь бывает счастливой только в жизни, но никогда — в балете», — говорит балерина.

Бонус № 1

В качестве бонуса мы решили сравнить, как поменялись балетные типажи за последние десятилетия. Николай Цискаридзе более 20 лет был премьером Большого театра, а юный Джулиан Маккей год назад стал премьером театра Сан-Франциско.

Лауреат 5 международных конкурсов балета, Джулиан Маккей до недавнего времени являлся первым солистом труппы Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2020 году он перешел в театр Сан-Франциско. Помимо танцевальной Джулиан сделал модельную карьеру. Из-за запоминающейся внешности поклонницы называют его эльфийским принцем.

Бонус № 2

А так выглядят одни из самых известных балерин ХХ и ХХI века — Майя Плисецкая и Диана Вишнёва. Майя Плисецкая была примой-балериной Большого театра более 40 лет. Диана Вишнёва — прима-балерина Мариинского театра с 1996 года.

Диана Вишнёва поступила в Ленинградское хореографическое училище только со второй попытки, но ее талант был быстро оценен. Позже Вишнёва стала примой-балериной Мариинского театра и примой Американского театра балета. Она танцует как в классических балетных произведениях, так и в произведениях современных хореографов. Вишнёва пользуется признанием критиков за ее интерпретацию «Рубинов» Баланчина, «Жизели» и «Манон». «Воздушность и красота — как красота танца, так и всего сценического облика, — делают ее современным воплощением образов великих танцовщиц романтической эры», — так пишут о Жизели в исполнении Вишнёвой.