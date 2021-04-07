10 советских привычек, которые сегодня стали признаками сознательного человека

Современные люди обращают внимание на проблемы экологии и переходят на осознанное потребление. Используют холщовые сумки вместо одноразовых пакетов, сортируют мусор, покупают натуральную косметику и бесфосфатные средства для мытья посуды.

Мы в AdMe.ru поддерживаем новые тренды, вот только многие из них оказались хорошо забытыми старыми. Давайте вместе вспомним, какие экологичные привычки были еще у наших родителей, бабушек и дедушек.

1. Ходить за покупками с авоськой

Раньше кульки в магазинах не выдавали, а выбор товаров был весьма скромен. Вот и приходилось носить с собой сумку-сетку. Она компактно складывалась, мало весила и вселяла лучик надежды (авось получится что-то купить). Максимальная загрузка авоськи составляла 70 кг, а благодаря крепкому плетению нести в ней можно было хоть арбуз, хоть молоко в треугольных пакетах. Яйца было удобно складывать в металлическую сумку-сетку. Сейчас авоська стала модным аксессуаром. За плетеную сумку Prada или Stella McCartney придется выложить от ₽ 30 тыс. Хотя, конечно, можно купить простую сетку в супермаркете.

Эта сумка Miu Miu стоит € 1 047.

2. Заготавливать соленья и квашения на зиму

Когда-то у семей было особое развлечение — всем вместе квасить капусту. Кто-то шинковал белокочанную, кто-то морковь натирал — так и целый день проходил. Зато потом всю зиму ели вкусную и полезную капусту. Квашение — одна из разновидностей ферментирования, которое стало «новым» трендом еще лет 10 назад. Теперь делать заготовки на зиму модно и экологично.

3. Беречь целлофановые пакеты как зеницу ока

Пластиковые пакеты появились в конце 70-х и долгое время были дефицитным товаром. Особым шиком считались пакеты с изображением музыкальных групп и логотипов зарубежных брендов. Они стали чуть ли не средством самовыражения, потому что многие носили их вместо обычных сумок или рюкзаков. Стоил пакет от 5 до 15 рублей, так что его не выбрасывали, а стирали, сушили и использовали дальше. Привычка беречь кульки не исчезла даже после того, как их начали выпускать отечественные предприятия. Сегодня же она стала признаком осознанного потребления. Производители массово выпускают многоразовые сумки-тоуты, довольно похожие на те старые пакеты.

4. Делать гигиенические прокладки из подручных средств

До начала 80-х наши женщины носили специальные пояса и подкладывали в нижнее белье вату, бинт или марлю. Если использовали ткань, потом ее приходилось стирать и кипятить, но до массовой продажи «пакетов женских гигиенических» иного выхода не было. Реклама тампонов и прокладок заполонила отечественные медиа лишь в 90-х. Казалось бы, тяжелая менструальная сага осталась в прошлом, но нет. Вошедшие в моду многоразовые прокладки — это не что иное, как старые добрые «тряпочки». Хоть и более удобные, чем самоделки из ваты, ткани или чего-то более экзотичного.

Угадаете, что это? Интернет-пользователи не могут определиться между банными мочалками и женскими прокладками.

5. Сдавать вторсырье на переработку

Сбор мусора для переработки был частью социальной культуры. Он приносил не только моральное удовлетворение («20 кг макулатуры спасают 1 дерево»), но и экономическую выгоду. Когда молоко стоило 30 копеек, а бутылка из-под него — 15 копеек, за 2 пустые бутылки можно было взять 1 полную. Школьников агитировали заниматься общественно полезным делом при помощи мультфильмов. Например, Чебурашка и крокодил Гена в одном из выпусков сдавали металлолом. В современных школах ищут новые решения. На фотографии выше собирать макулатуру призывает Волт-Бой, персонаж популярной компьютерной игры Fallout.

6. Ремонтировать и перешивать старую одежду вместо того, чтобы постоянно покупать новую

Если охарактеризовать тенденции 70–90-х годов современными терминами, получится ресайкл и отказ от «быстрой моды». То есть осознанное потребление и забота об окружающей среде, на которые сегодня ориентируются именитые модельеры. В магазинах красивой одежды было мало, да и стоила она дорого. Но многие женщины хотели платье «как у Софи Лорен» или модные брюки клеш. Приходилось охотиться на хорошие ткани, брать выкройки из журналов и садиться за швейную машинку. Или перешивать старую одежду. Хлопотно, зато наряды были уникальные и носились годами. Современные бренды начали выпускать одежду из переработанных материалов. А на сайтах по рукоделию можно встретить довольно дорогие перешитые вещи.

Этот винтажный жакет обойдется почти в ₽ 5 000.

7. Выращивать овощи на даче или дома

Разбить огород во дворе современного жилого комплекса — это явно не лучшая идея. Когда хочется зеленого лучка или помидоров без ГМО, приходится идти в магазин и переплачивать за продукты с пометкой «100 % organic». У наших родителей не было супермаркетов, зато были уютные дачи с грядками и мини-огороды на подоконниках. И этот тренд возвращается. Сейчас в магазинах продают эконаборы для выращивания растений и даже домашние гидропонные системы.

8. Мыться мылом и натуральными концентратами

До появления гелей для душа, пенок для умывания и скрабов людям хватало детского и банного мыла. Если хотелось побаловать себя чем-то более изысканным, можно было купить натуральный хвойный или другой концентрат. Он продавался в больших таблетках, растворялся в горячей воде и источал волшебный аромат.

Сегодня органические средства для ухода переживают новый бум, вот только цены на них порой кусаются.

9. Экономить упаковочные материалы и заворачивать все в бумагу

Большинство товаров выпускали в разлагаемой бумажной упаковке. Все покупки — от хлеба и сыра до одежды и обуви — тоже заворачивали в бумагу. Возле продавцов лежали свертки, от которых они отрезали нужные куски, чтобы упаковать товар. Сыпучие продукты — гречку, рис, горох — часто сразу фасовали в бумажные пакеты. Вездесущему пластику так и не удалось полностью вытеснить целлюлозу, а экологичная упаковка сегодня вообще в тренде. В супермаркетах покупателям предлагают бумажные пакеты, и даже подарки многие заворачивают в крафт-бумагу.

10. Делать бытовую химию и приспособления для уборки из того, что под рукой

Долгое время моющим средством № 1 в наших краях было мыло, лишь в 1950-х начали выпускать порошковые моющие средства. Они не всем нравились, поэтому в ход шли сода, уксус, сухая горчица и зубной порошок. Одна журналистка провела эксперимент и месяц убирала квартиру «по старинке». Чашки мыла содой, бокалы полировала уксусом, а для мытья полов использовала солево-мыльный раствор с хвоей. Даже кухонному скребку нашлась альтернатива — капроновый носок с мыльной стружкой. Кстати, если надеть такой носок на руку, получится отличная перчатка для мытья посуды. Эксперимент вышел показательным. На бытовую химию журналистка потратила почти в 4 раза меньше, чем обычно (₽ 215 против ₽ 820).