10 советских и российских мультфильмов, которые нашли признание за рубежом

Любимые отечественные мультфильмы мы узнаем с первого кадра. И стремимся снова испытать забытые эмоции, показывая их своим детям. И неудивительно, что эти шедевры мультипликации популярны не только у нас и их оценили зрители других стран.

Мы в AdMe.ru вспоминаем популярные мультики и связанные с ними истории, произошедшие за рубежом.

Ну, погоди!

После выхода мультфильма Волка и Зайца сравнивали с американскими Томом и Джерри, но российская парочка показалась зрителям более душевной. Картина нравится людям во всем мире, а по версии IMDb «Ну, погоди!» входит в пятерку самых популярных российских сериалов со средней оценкой 9 из 10. Монетный двор Польши даже выпустил подарочную монету в честь мультфильма, и она пользовалась немалым спросом.

Фиксики

Мультфильм об умных человечках, которые могут справиться с любой поломкой, в зарубежном прокате собрал $ 1 млн. Полнометражную картину, созданную на основе сериала, увидели в странах Латинской Америки, в Турции, Болгарии и других государствах. По словам критиков, такая популярность объясняется тем, что история получилась универсальной и близкой зрителям всего мира.

Конек-горбунок

«Конек-горбунок» вышел на экраны очень давно, но до сих пор остается ярким образцом очень качественной анимации. Мультипликаторы создавали атмосферу сказки, вдохновляясь народными игрушками, расписными изделиями, тканями. Художники уделили мимике персонажей такое пристальное внимание, что с них брали пример аниматоры Disney. Дисней сам рекомендовал своим сотрудникам эту ленту как своего рода учебное пособие.

Малыш и Карлсон

В нашем мультике герои Астрид Линдгрен немного отличаются от тех, что в книге. Карлсон скорее веселый шалун, чем характерный хулиган. Это оценили зрители Швеции и Финляндии. Озвучку мультфильма доверили таким обаятельным актерам, как Фаина Раневская и Василий Ливанов. Астрид Линдгрен очень понравилось, как Василий Ливанов озвучил Карлсона. До такой степени, что она решила обязательно встретиться с ним во время поездки в Москву. И эта встреча состоялась.

Варежка

Трогательная «Варежка» пришлась по душе не только нашим зрителям: мультфильм обожают и в Японии. На гребне популярности этот мультик оказался в 2000-е годы. Считается, что такой эффект от картины возник потому, что в культуре Японии присутствуют истории о противостоянии маленького человека всему миру. Наравне с Чебурашкой, которого японцы тоже любят, в стране продавали различные сувениры, посвященные «Варежке».

Ежик в тумане

Странный и необычный «Ежик в тумане» собрал множество премий по всему миру. В общей сложности их около 35. Мультипликатор Юрий Норштейн использовал в съемках различные новаторские техники, в частности применение ярусных декораций, благодаря которым зрители видели эффект тумана. А в 2003 году на Международном анимационном фестивале в Японии в результате опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран «Ежика в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен.

Тайна третьей планеты

Мультфильм, снятый по повестям Кира Булычева о девочке Алисе, нравится детям до сих пор и пришелся по душе зрителям многих стран. Его дублировали популярные актеры, и этот факт тоже повлиял на отношение зрителей. В США Алису озвучила Кирстен Данст, а Говоруна — Джеймс Белуши. Профессор Селезнев заговорил по-французски голосом Жана Рено, а обаятельному Громозеке в Италии подарил свои интонации и тембр не кто иной, как Адриано Челентано.

Трое из Простоквашино

Идеальная деревенская картинка, юмор, необычные персонажи — вот секрет популярности мультфильмов о Простоквашине. Что-то родное для себя увидели в нем и жители Скандинавии. Возможно, близость к природе и любовь к сельским пейзажам. Новые приключения героев, которые вышли в 2018 году, тоже заинтересовали кинобизнесменов именно из этих стран.

Старик и море

Работы мультипликатора Александра Петрова известны во всем мире и не раз номинировались на премию «Оскар». Заветную статуэтку как лучший короткометражный фильм получил мультик «Старик и море», снятый по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя. Его увидели и оценили зрители разных стран, кроме того, он стал первым в истории анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX.

Каникулы Бонифация

Этот позитивный лев родом из Чехии: мультфильм был снят по сказке Милоша Мацоурека «Бонифаций и его племянники». Картина полюбилась нашим и иностранным зрителям и получила множество международных наград. Эта была всего 3-я по счету режиссерская работа Федора Хитрука, но настолько удачная, что Юрий Норштейн называл ленту «шедевром гармонии».