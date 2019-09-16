10 советов, как законно защитить свои права в магазине

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Порой такое рутинное дело, как поход в магазин, может обернуться конфликтом или даже нарушением ваших прав. Например, вы случайно задели стенд со стеклянными бутылками и разбили одну или несколько из них. Правильно ли поступают продавцы или менеджеры, если в таком случае заставляют оплатить испорченный товар?

AdMe.ru решил разобраться в самых распространенных ситуациях, которые могут возникнуть в магазине. Наши простые советы помогут вам защитить свои права.

1. Если вы испортили товар

Пока вы не оплатили покупку, продукты принадлежат магазину. Сотрудники обязаны располагать товар в соответствии с принятыми нормативами. Так, расстояние между полками не должно быть меньше 1,4 м. Поэтому, выставляя в центре зала пирамиду из хрупких бутылок или натирая до блеска полы, магазины несут определенные риски. Потребовать от вас компенсацию за причиненный вред можно, только если вы сделали это умышленно. Правда, это магазину еще предстоит доказать в суде.

2. Если вас заставляют оставлять сумку в камере хранения

Согласно закону, магазины не имеют права требовать от покупателей посещения торговых залов без личных вещей. И тем более запрещать вход, если вы не согласитесь оставить сумки в камере хранения. Объясните охраннику, что его действия незаконны, а если понимания достичь не удается, приглашайте к диалогу менеджера торгового зала.

3. Если с вашими личными вещами в камере хранения что-то произошло

Если вы все-таки решили оставить вещи в камере хранения, смело игнорируйте табличку о том, что магазин не несет за них ответственности. Администрация обязана возместить стоимость вашего имущества в случае его утраты или порчи.

4. Если вас не пускают с коляской

Никто не вправе запретить вам вход с детской коляской в любые объекты социальной инфраструктуры, транспорт и магазины. Если охранник настаивает на обратном, вы вправе претендовать на альтернативное средство передвижения для вашего ребенка, да еще и на свидетельство о его стерильности. Вряд ли какой-либо магазин станет так заморачиваться. Если же вас все-таки не впустили, смело обращайтесь в Роспотребнадзор.

5. Если охранник хочет осмотреть ваши вещи

Охранники торговой точки не являются сотрудниками правоохранительных органов и не уполномочены к проведению досмотров. Поэтому вы можете предложить дождаться полиции. Если дело дошло до этого, обыск проводится только в присутствии понятых и с составлением протокола.

6. Если вы приобрели некачественный товар

Не спешите выкидывать чек до того, как принесли продукты домой. Если вы открыли упаковку и поняли, что товар испорчен или у него истек срок годности, вы имеете право обменять продукцию или вернуть деньги. Если же вы узнали о том, что продукт был некачественным, уже после его употребления, то есть отравились, по закону вам обязаны не просто вернуть деньги, но и оплатить расходы на лечение.

7. Если на кассе отказались принять крупную купюру

Вас просят дать сумму без сдачи, а то и вовсе отправляют разменять крупную купюру в соседний ларек? Это незаконно. Искать банкноту меньшего достоинства вы можете исключительно по своему желанию. Отказывать вам в праве совершения покупки сотрудники магазина не имеют права. Обеспечивать кассиров мелкими купюрами обязан директор магазина. Можете смело обращаться к нему в случае возникновения неприятной ситуации.

8. Если цены на полке и на кассе отличаются

Вы взяли желанный товар с полки, принесли на кассу и услышали от продавца: «Извините, стоимость другая, не успели поменять ценник», а то и вовсе вам ничего не сказали, просто пробили товар по другой цене — что делать в такой ситуации? Разговаривать с администратором торгового зала и настаивать на покупке по той цене, которая указана в торговом зале. Дело в том, что, размещая цифру на ценнике, магазин заключает с покупателем публичную оферту. Это обязывает его предоставлять достоверную информацию и продавать товар по указанной цене. Если вам не пойдут навстречу, сфотографируйте ценник и чек с датой покупки. После этого пишите заявление в Роспотребнадзор, который оштрафует магазин.

9. Если вы увидели просроченный товар

Выбирая йогурт, вы увидели товар с истекшим сроком годности? Зовите продавца или администратора торгового зала. В их обязанности входит мониторинг свежести продуктов. Однако все мы люди, и какая-то из баночек может случайно остаться на полке, хотя ее время вышло. В этом случае требуйте, чтобы просрочку убрали при вас. Если сотрудники отказываются или не хотят с вами общаться, вы можете сделать фото несвежего товара, написать о нарушении в Книге жалоб и предложений (этот документ обязан быть в каждом магазине), указав свои контактные данные. Либо звоните на горячую линию Роспотребнадзора.

10. Если вы заметили переклеенный ценник

Иногда сотрудники магазина переклеивают ценники и порой делают это настолько виртуозно, что мы обнаруживаем подлог только дома. В этой ситуации снова работает закон, который обязывает предоставлять потребителю достоверную информацию. Несите покупку обратно в магазин и требуйте возврата денег. И обращайтесь все в тот же Роспотребнадзор, который накажет нарушителя.

Расскажите, с каким неприятными ситуациями вы сталкивались в магазинах. Удалось ли вам отстоять свои права?