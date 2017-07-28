10 сокровищ, которые люди неожиданно нашли у себя дома

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Чтобы найти настоящий клад, вовсе не обязательно вооружаться металлоискателем и ехать на край света в поисках сундука с сокровищами. Обычная уборка или ремонт на старой даче могут преподнести свои приятные сюрпризы. AdMe.ru приготовил для вас 10 историй про людей, которые обнаружили настоящий клад прямо у себя дома.

Картина Ван Гога

Неизвестная картина Ван Гога под названием «Закат в Монмажуре» много лет пылилась на чердаке норвежского коллекционера. Все потому, что в 1908 году один из гостей сказал, что пейзаж, висевший на стене, — всего лишь подделка. Хозяин расстроился, убрал полотно на чердак и забыл про него. Только спустя 100 лет после смерти коллекционера картину нашел новый владелец дома и привез на экспертизу, где выяснили, что это бесценный подлинник, написанный Ван Гогом.

Тайник для Алана

Обычная американская семья решила немного сэкономить и сделать ремонт собственными руками. Во время демонтажа пола она наткнулась на потайной сейф, внутри которого были $ 51 тыс., бутылка бурбона 1960 года и книга «Руководство для растерянных». В ней была карточка, на которой некий Винсент пишет: «Алан, вы должны это прочитать». Семейная пара решила отыскать Алана и вернуть найденное, но найти его пока так и не удалось.

Фигурка Фаберже

В 2013 году жители Нью-Йорка Джордж и Бетти Дэвис, убираясь на чердаке своего дома, заметили небольшую потрепанную коробочку с маленькой фигуркой внутри. Когда пара обратилась к эксперту, выяснилось, что это мини-скульптура казака, которую в 1912 году заказал сам Николай II для своей жены. После 1918 года фигурка попала в руки американского предпринимателя, а в 1934 году он продал ее за $ 2 250. Всего Фаберже сделал 50 фигурок, которые считаются большим раритетом. А эту находку пара продала на аукционе за $ 5,2 млн.

Комната для слуг

Арчи Грэхэм-Палмер и его жена Филиппа унаследовали большой дом, который построили еще в конце XVIII века. Дом был куплен прародителями Палмера на аукционе в 1830 году и долгое время оставался пустым. Супруги решили отреставрировать семейное имение и разобрать весь мусор в подвале. Там они наткнулись на заблокированную дверь. Вскрыв замок, они увидели красивую викторианскую кухню с мебелью и утварью, которая находилась нетронутой больше 80 лет. Позже выяснилось, что кухню закрыли после войны из-за ненадобности, а раньше тут готовили и жили слуги дома.

Тайник шпиона

Один из пользователей Reddit под ником LMBRJACK нашел в подвале своего дома небольшую дверцу, за которой была еще одна, запертая на кодовый замок. После того как он ее взломал, то попал в помещение со звукоизоляцией и множеством странных вещей. Среди них были конверты из разных стран на разных языках, украшения, банкноты и куча странных кассет. Владелец дома решил отдать все найденное в полицию.

Первый выпуск комикса

Строитель Дэвид Гонсалез разбирал стены только что купленного им дома в Миннесоте. Внутри одной из стен он обнаружил много бумаг и газет, среди которых был редкий комикс 1938 года. Ценный он оказался тем, что именно в этом издании в первый раз появляется Супермен, а выпускался комикс ограниченным тиражом. Позже его продали на аукционе за $ 175 тыс.

Зеленый чемоданчик

Семейная пара из США купила дом в Огайо, построенный в 40-х годах, и решила привести его в порядок. Во время ремонта потолка в подвале они обнаружили небольшой зеленый ланч-бокс. В чемоданчике была газета от 25 марта 1951 года и 3 свертка, завернутых в бумагу. В них оказались 3 пачки долларов США общей суммой $ 23 тыс. Но сюрпризы на этом еще не закончились.

Через неделю мужчина решил продолжить ремонт и нашел еще один чемоданчик с деньгами. Общая сумма находки составила $ 45 тыс. старыми редкими купюрами.

Тайник на случай апокалипсиса

Пользователь под ником JerryTheCunt рассказал свою историю о том, как он нашел секретную комнату. Через 2 недели после покупки дома мужчина убирался в своем подвале и наткнулся на несколько слоев фанеры. За перегородкой находился пролом в стене, внутри которого мужчина нашел множество патронов, мелких монет и инструментов, но там не было оружия. Другие пользователи предположили, что этот тайник принадлежал человеку, который ждал конца света и верил, что патроны станут новой валютой.

Комната чудес

Парочка журналистов, Джузеппе Кадили (Guiseppe Cadili) и Валерия Джаруссо (Valeria Giarusso), купили старую квартиру в городе Палермо в Италии. Во время ремонта в одной из комнат под слоем штукатурки они заметили синеву, а затем золотые и серебряные арабские надписи. Вскоре оказалось, что подобной «каллиграфией» была покрыта вся комната. Они пригласили экспертов, которые выяснили, что когда-то это была «комната чудес» — место, где в 1800-х годах проводились магические ритуалы. По мнению ученых, это одно из совершенно уникальных мест, которых даже в те времена были единицы.