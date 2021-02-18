10 собачьих привычек, которые мы все это время понимали неправильно

Хотя люди и собаки живут бок о бок на протяжении веков, многие привычки братьев наших меньших по-прежнему остаются для нас загадкой. Часто хозяева объясняют бессмысленное, на первый взгляд, поведение питомцев тем, что они просто чудаковатые и сумасбродные. Хотя даже повозиться в грязи и мусоре эти четырехлапые любят вовсе не без причины.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему же собаки наворачивают круги, прежде чем лечь спать, переносят еду из миски и делают еще немало странных, но уж точно не бессмысленных вещей.

Собака наклоняет голову

Многие владельцы собак обращают внимание на то, что, когда мы разговариваем со своими питомцами, те очаровательно наклоняют голову то на один бок, то на второй. На этот счет выдвигались разные версии. Согласно одной теории, собаки наклоняют голову, чтобы лучше слышать хозяина, что обусловлено строением их ушей. Другая гласит, будто животное понимает, что человек положительно реагирует на эту позу, и именно поэтому так поступает. По словам доктора Стэнли Корена, эксперта в области поведения собак, такая привычка питомца связана скорее со зрением, нежели со слухом. Дело в том, что морда этих животных частично закрывает им обзор, поэтому, чтобы лучше видеть лица своих хозяев, они наклоняют голову. Эту теорию также подтверждают результаты опроса, согласно которым собаки с более вытянутыми мордочками наклоняют голову чаще, чем их собратья с плоскими мордами (например, мопсы).

Собака «улыбается» или скалит зубы

Когда собака показывает зубы, многие могут ошибочно принять этот жест за проявление агрессии. На самом же деле, если такое поведение не сопровождается рычанием, это может говорить о том, что питомец рад и взволнован. Подобным образом собака выражает покорность, дает понять хозяину или другим людям, что она не представляет угрозы. С этой же целью животное может прищуриваться, опускать хвост или облизывать губы.

Собака зевает вслед за вами

Когда собака видит, что человек зевает, она чувствует его усталость и разделяет это ощущение, зевая вслед за ним. Другими словами, это признак эмпатии. Именно к такому выводу пришла группа ученых из Японии. Специалисты изучили поведение 25 собак разных пород и обнаружили, что те чаще зевали вслед за своими владельцами, а не незнакомыми людьми. Кроме того, большинство животных никак не реагировало на фальшивое зевание, а это говорит о том, что питомцы прекрасно понимают, когда их хозяин действительно устал, а когда просто притворяется. Так что эта чудная привычка символизирует тесную эмоциональную связь и привязанность между владельцами и их собаками.

Собака ходит кругами, укладываясь спать

Прежде чем заснуть, питомцы часто наворачивают несколько кругов в своей лежанке или на полу, копошатся там лапами или даже пытаются вырыть углубление в этом месте. По мнению экспертов, причудливая привычка восходит ко временам, когда предки наших собак жили в дикой природе. Ходя по кругу, собаки притаптывали листья и траву, чтобы сделать место для сна ровным, а копошась там лапами или разбрасывая землю, они его согревали или охлаждали соответственно. Домашние питомцы делают это на подсознательном уровне. Но если ваша собака регулярно подолгу не может улечься, это может быть признаком дискомфорта или боли, обусловленной проблемами со здоровьем (например, артритом). В этом случае животное надо показать ветеринару.

Собака рычит или лает

Рычание — один из главных способов коммуникации животного как со своими собратьями, так и с людьми. Известно несколько типов рычания и лая, и далеко не каждый из них выражает агрессию или недовольство. Большинство собачников со временем начинает различать и правильно трактовать звуки, издаваемые питомцем. К примеру, низкое рычание — признак того, что животному нравятся ваша ласка и внимание. Часто собаки издают подобные звуки во время игр, показывая, что им весело, хотя других людей, особенно не собачников, это может напугать. А уж если питомец урчит, это и вовсе наивысшее проявление любви. Кроме того, животное может рычать в знак разочарования. Если ваша собака рычит при виде скейтбордиста, это не всегда означает, что она готова на него наброситься. Возможно, питомец расстроен, что вы не пускаете его с ним познакомиться и исследовать.

Собака виляет хвостом как пропеллером

Виляние хвостом у собак также может иметь разное значение. Расслабленный и низко раскачивающийся хвост говорит о спокойствии питомца, тогда как высоко поднятый или очень медленно качающийся может свидетельствовать о настороженности, а иногда и агрессивности. А вот если собака вращает хвостом как пропеллером (делая обороты в 360 °), а сама суетится, это означает, что она взволнована и рада вас видеть, а еще ждет от вас похвалы или угощения.

Собака валяется в мусоре или грязи

Некоторые владельцы собак могли заметить, что они любят повозиться в вонючих и мерзких вещах. По мнению доктора Стэнли Корена, эту привычку наши питомцы также унаследовали от своих диких предков. Те валялись в зловонных вещах, чтобы замаскировать собственный запах: так им было легче подкрасться к добыче. Домашние питомцы часто любят извозиться в грязи или мусоре после ванной, избавляясь от чуждого им аромата мыла или шампуня.

Собака ерзает задом по полу или земле

Хотя выглядит это уморительно и мило, причины такого поведения нередко кроются в различных заболеваниях. У животного могут быть проблемы с кожей или параанальными железами, вероятны заднепроходный зуд, гельминты и прочее. Так что, если вы заметили за своим питомцем эту привычку, лучше сразу показать его специалисту. Но катание по полу может быть обусловлено и совершенно безобидными причинами, например своеобразным поддержанием гигиены собакой в этой области.

Собака переносит еду из миски в другое место и там ее ест

Согласно одной из версий, эту привычку наши питомцы также переняли у своих предков, которые жили и охотились стаями. Животные утаскивали часть добычи в безопасное место, чтобы спокойно поесть и не состязаться за пищу с более сильными сородичами. Собаки продолжают инстинктивно поступать так и по сей день, даже если в доме нет других питомцев. Не исключено также, что животному просто не нравится миска. Возможно, она раздражающе дребезжит, когда собака ест, или ошейник бьется о ее края. В этом случае попробуйте заменить металлическую миску на пластиковую или даже бумажную.

Собака ест траву

Существует множество теорий о том, почему это происходит. Доктор Якубовски считает, что причина такого поведения имеет наследственную подоплеку. Предки наших собак ели траву в качестве слабительного средства: благодаря высокому содержанию клетчатки она помогала животным избавиться от инородных тел и паразитов. Нашим домашним питомцам незачем самостоятельно очищать кишечник, ведь их рацион в большинстве случаев сбалансирован и богат полезными веществами, так что траву они едят скорее инстинктивно. Однако лучше отучить собаку от этой привычки, ведь трава может повредить слизистую оболочку рта и пищевода животного.