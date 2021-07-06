10+ смелых образов звезд, которые мы уже не сможем забыть, даже если захотим

Помимо прочих талантов звезды первой величины обладают способностью приковывать к себе всеобщее внимание. Сногсшибательное платье, эпатажный костюм, оригинальные аксессуары — лучшие друзья знаменитостей. Да, есть риск переборщить и попасть под прицел критиков. Но разве это важно, если такие образы всем запоминаются? В отличие от традиционных и скучных.

Мы в AdMe.ru решили освежить в памяти самые яркие звездные платья. А в конце статьи вас ждут аж 2 бонуса: один из первых выходов представительницы королевской семьи в спорном наряде и нетипичный костюм спортсменки.

Деми Мур и костюм из велосипедок с корсетом

Велосипедки, кружевной корсет и низкое декольте Деми Мур на церемонии «Оскар» 1989 года не критиковал только ленивый. Актриса сама сшила костюм из подручных материалов, что в то время вызвало тотальное непонимание прессы. Сегодня образ Деми Мур попадает в одну из модных тенденций — ностальгию по 1980-м годам. Так костюм, который тогда стал катастрофой, сегодня оказался на пике моды.

Бьорк и платье в виде лебедя

Исландская певица Бьорк появилась на церемонии «Оскар» 2001 года в платье в виде лебедя. Пышная юбка и длинная лебединая шея, обвивавшая Бьорк, впечатлили весь мир. Певица не стала ограничиваться одним платьем и устроила перформанс, разложив по красной дорожке 6 страусиных яиц.

Кэмерон Диас и шелковый халат

Образ Кэмерон Диас для «Оскара» в 2002 году запомнился многим. Нежный цветочный принт на шелковом халате, пояс на бедрах и прическа заставили модных критиков морщиться от недовольства.

Ума Турман и многослойное платье

На церемонии «Оскар» в 2004 году необычным платьем отметилась Ума Турман. Многослойная асимметричная юбка, широкая рубашка с вышивкой и золотистая жилетка с голубой лентой на поясе — дело рук эпатажного дизайнера Кристиана Лакруа. Пресса и публика встретили платье без восторга, а сама Ума назвала этот выход «самым неловким».

Дженнифер Лоуренс и платье от Dior

В 2013 году Дженнифер Лоуренс в пышном платье Christian Dior Couture упала прямо во время вручения «Оскара». Виной всему высокие каблуки и громоздкий подол. В тот вечер нежно-розовое платье-бюстье стоимостью 4 миллиона долларов не осталось незамеченным.

Анджелина Джоли и платье с разрезом

Образ Анджелины Джоли на церемонии вручения премии «Оскар» 2012 года стал запоминающимся, благодаря самой Джоли. Актриса появилась на красной дорожке в черном бархатном платье с разрезом, демонстрирующим ее стройную ногу. Желая усилить эффект, Джоли вставала так, чтобы нога была видна всем. Поза выглядела слегка неестественно и вызвала в сети множество шуток.

Сара Джессика Паркер и «пламенная» шляпа

В 2015 году на волне моды на китайскую культуру специально для бала Met Gala Сара Джессика Паркер создала яркий образ в стиле Поднебесной. Его изюминкой стал головной убор в виде пламени.

Барбра Стрейзанд и прозрачный костюм

На 41-й премии «Оскар» в 1969 году Барбра Стрейзанд появилась в сетчатом брючном костюме с блестками. Наутро после церемонии наряд актрисы обсуждали все СМИ. Дело в том, что при свете софитов костюм стал абсолютно прозрачным. Это шокировало всех присутствующих, да и саму Стрейзанд.

Эмбер Херд и плавательная шапочка

В 2018 году Эмбер Херд появилась на премьере фильма «Аквамен» в Лондоне в зеленом платье Valentino с глубоким вырезом. К нему Херд подобрала старинные викторианские украшения из бирюзы и жемчуга. Актриса дополнила платье неожиданным аксессуаром, напоминающим шапочку для плавания.

Рианна и цветочная феерия

В 2017 году самый запоминающийся образ Met Gala создала Рианна. Певица выбрала цветочное платье от Comme des Garçons, сшитое из множества круглых отрезов. Платье стало источником мемов, а появление Рианны на красной дорожке — одним из самых незабываемых моментов в истории моды.

Кристина Агилера и платье с перьями

В 2018 году Кристина Агилера отметилась на вечеринке BAZAAR ICONS белым платьем с перьями. Объемное платье от Vivienne Westwood укутывало певицу от ушей до щиколоток, при этом не скрывая модные аксессуары — огромные бриллианты и ярко-красные туфли.

Бонус № 1: Меган Маркл и платье с открытыми плечами

В 2018 году Меган Маркл появилась перед публикой впервые после медового месяца на официальном параде в честь дня рождения Елизаветы II. Персиковое платье Carolina Herrera с открытыми плечами стало смелым решением для представительницы королевской семьи, но в нем Меган была очаровательна.

Бонус № 2: Винус Уильямс и юбка-пачка

В 2010 году на кортах Roland Garros Винус Уильямс выступала в красно-черном кружевном платье-пачке с корсетом и в шортах телесного цвета. Наряд сочли провокационным, но тем не менее общественности он запомнился.