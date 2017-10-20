10 безумных поступков, на которые пошли фанаты ради знаменитостей

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Мы всегда ищем пример для подражания. Некоторые из нас находят его в своих родных, а некоторые безоговорочно подражают знаменитостям, а иногда даже вымышленным персонажам из мультфильмов и сериалов. Редакция AdMe.ru сделала для вас подборку уникальных случаев, когда любовь к кумирам не знает границ.

Из-за фанатов «Во все тяжкие» построят забор

В Альбукерке владельцы дома, в котором проходили съемки сериала «Во все тяжкие», собираются возводить высокий забор из-за фанатов. На протяжении нескольких лет любители криминальной драмы пытаются воссоздать кадр, закидывая крышу пиццей. Хозяева дома признаются, что каждую неделю им приходится чистить дом более чем от ста коробок.

Поклонник «Рика и Морти» обменял автомобиль на сычуаньский соус

Девушка, которая купила лимитированный соус в «Макдоналдс», ради шутки решила выставить его на обмен. Преданный фанат мультфильма «Рик и Морти» принял предложение и обменял свой Volkswagen Golf на пакетик сычуаньского соуса. Что он сделал с приобретением — неизвестно.

Тату-мания в преддверии выхода «Красавицы и чудовища»

Поклонники творчества студии Disney, ожидая выхода фильма «Красавица и чудовище», не теряли времени зря. Тысячи людей набили себе татуировки с изображениями главных героев — принцессы Белль, принца Адама, других сказочных персонажей.

Поцеловать Рики Мартина за $ 90 000

Певица Анна Паола Денис, а также поклонница поп-музыканта Рики Мартина, приобрела на аукционе возможность поцеловать кумира. Женщина потратила на исполнение своей мечты $ 90 000. Стоит отметить, что все вырученные средства были направлены в фонд борьбы со СПИДом.

Мужчина перенес несколько операций, чтобы стать похожим на персонажа из любимых комиксов

Венесуэлец, увлеченный комиксами Marvel, воплотил свою давнюю мечту в жизнь довольно необычным способом. Мужчина увлекся боди-артом, чтобы стать похожим на любимого героя — Красного Черепа. Для достижения максимального сходства ему пришлось перенести несколько операций. Стоит отметить, что у молодого человека с необычной внешностью есть жена и ребенок, а его основная профессия — мастер тату.

Мужчина набил 29 татуировок с Майли Сайрус

За несколько лет ярый поклонник американской певицы Майли Сайрус набил на своем теле 29 татуировок. Тело мужчины украшают рисунки с именем девушки и ее портретами. К сожалению фаната, певица не оценила его старания, поэтому сейчас он решил избавиться от них. Однако вряд ли исполнительница будет расстраиваться, ведь тысячи других любителей ее творчества последовали примеру «рекордсмена».

Вода из рук Джастина Бибера за $ 624

Девушке из Новой Зеландии улыбнулась удача, когда она смогла достать бутылку воды, из которой сделал несколько глотков британский певец Джастин Бибер. Юная поклонница проявила смекалку и выставила полученное на сайт купли-продажи. Воду удалось продать за $ 624.

Поклонница Рианны добилась съемок в ее клипе

Поклонница Рианны добилась внимания знаменитости своими регулярными лайками ее постов в Instagram. Барбадосская певица не только подписалась на свою фанатку, но и предложила ей сняться в своем в клипе на песню B*tch better have my money. Конечно же, большую роль в этом предложении сыграла колоритная внешность девушки.

Чупа-чупс для Дэвида Боуи

Нередко на концертах фанаты закидывают артистов разными подарками. Так и поступил поклонник британского рок-певца Дэвида Боуи, запустив в него конфетой чупа-чупс. Злосчастная сладость попала исполнителю прямо в глаз. Певец не пострадал, а совсем скоро после небольшого осмотра врачей продолжил концерт.

Фанатка стащила нижнее белье у Лиама Пейна

Участник популярного бой-бенда Лиам Пейн попал в довольно странную ситуацию, когда его охране пришлось изымать у несовершеннолетней фанатки его нижнее белье. Девушка решила «одолжить» боксеры исполнителя, которые он оставил на балконе отеля. К сожалению девушки, владелец попросил вернуть принадлежащее ему.