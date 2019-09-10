10 случаев, когда принц Гарри и Меган Маркл нарушили золотые правила королевской семьи

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Правила созданы, чтобы их нарушать, — именно так, по всей видимости, полагают некоторые королевские особы. До недавнего времени главной мятежницей британской монаршей семьи не без основания считалась принцесса Диана. Вспомнить хотя бы ее «платье мести», откровенные интервью об отношениях с мужем или объятия с ВИЧ-инфицированными людьми. Каждый из этих поступков в свое время не только всколыхнул СМИ, но и взбудоражил других представителей голубых кровей. Теперь же за звание главных бунтарей среди монархов готовы побороться герцоги Сассекские, которые из раза в раз доказывают, что большинство королевских правил и традиций — всего лишь пережиток прошлого.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда принц Гарри и Меган Маркл закрывали глаза на дворцовый этикет и, кажется, ничуть не жалели об этом.

1. Меган Маркл не надевает бюстгальтер на официальные мероприятия

Для своего первого выхода в свет в статусе герцогини Маркл выбрала нюдовое платье бренда Goat и шляпку от Philip Treacy в тон наряда. Все бы ничего, но отсутствие бюстгальтера не осталось незамеченным прессой и пользователями соцсетей. По негласным монаршим правилам, женщинам королевской семьи не подобает появляться на официальных мероприятиях без этого элемента нижнего белья. Однако у герцогини свое мнение на этот счет. Будучи сторонницей феминизма, Маркл уверена, что элегантный стиль можно и нужно совмещать с личным комфортом.

2. Принц Гарри и Меган Маркл не скрывают чувств на публике

Объятия и тем более поцелуи во время выходов в свет супругов не поощряются в королевских кругах, однако герцоги Сассекские не видят в этом ничего предосудительного. Они регулярно держатся за руки и приобнимают друг друга за спину, а после победы в благотворительном турнире по конному поло принц Гарри и вовсе страстно поцеловал Меган Маркл. Впрочем, такие жесты на спортивных соревнованиях не редкость. Принцесса Диана в свое время также целовала принца Чарльза после матчей.

3. Меган Маркл закрывает за собой дверь машины

Хотя этот жест не является злостным нарушением протокола, представители голубых кровей так не поступают. «Обычно открывать и закрывать двери автомобиля членам королевской семьи и лицам, занимающим высокие посты, помогают специальные сотрудники», — прокомментировал поступок герцогини эксперт по этикету Уильям Хансон. Что ж, старая привычка Маркл скорее показывает, насколько она неизбалованная и скромная.

4. Принц Гарри летал в Канаду повидать Меган Маркл после своего карибского тура

Еще до того, как сделать Маркл предложение, принц Гарри навестил ее в Торонто, где у актрисы на тот момент проходили съемки. Однако это противоречит официальной политике королевской семьи, согласно которой ее члены не должны совмещать поездки личного характера с официальными визитами. После карибского тура принцу Гарри следовало вернуться в Лондон, где у него были запланированы публичные мероприятия, но он этого не сделал.

5. Меган Маркл не носит колготки

Колготки — обязательный элемент образа монарших особ во время выходов в свет. Королева Елизавета II требует, чтобы это правило дресс-кода прекрасная половина королевской семьи соблюдала неукоснительно и независимо от погодных условий. Но Меган Маркл неоднократно появлялась на публике не только без колготок, но и в открытой обуви, которая, согласно дворцовому этикету, является еще одним табу.

6. Принц Гарри и Меган Маркл разулись на пляже

Во время визита в Австралию в октябре 2018 года герцоги Сассекские посетили знаменитый сиднейский пляж Бонди-бич. Принц Гарри и Меган Маркл разулись и прошлись по белоснежному песку босиком, что противоречит королевскому этикету. В первую очередь этот запрет касается женщин. А вот Кейт Миддлтон, в отличие от герцогов Сассекских, чтит данное правило. Во время своего визита в Австралию в 2014 году супруга принца Уильяма прошлась по пляжу, не снимая обуви.

7. Меган Маркл не надела бейдж со своим именем на скачки

На ежегодных королевских скачках в Аскоте весьма строгие требования дресс-кода. Гостьи этого престижного мероприятия обязательно должны выбирать платья с закрытыми плечами и длиной не выше колен, а также носить элегантные шляпки и фирменные бейджи со своим именем. Однако на скачках в 2018 году Меган Маркл проигнорировала последнее требование. В отличие от других гостей, герцогиня Сассекская не прицепила бейдж на свой наряд, а держала его в руке. Кстати, единственный член королевской семьи, который не нуждается в именном бейдже, — это королева Елизавета II.

8. Меган Маркл идет впереди принца Гарри

Согласно дворцовому протоколу, тот член королевской семьи, чье происхождение или статус ниже, должен держаться позади. Меган Маркл же во время публичных мероприятий не раз опережала принца Гарри.

9. Герцоги Сассекские поздравили принца Джорджа неподобающим образом

Поздравление принца Гарри и Меган Маркл многим показалось слишком фамильярным. Мало того, что они написали пожелания под фото Джорджа, которое опубликовали на официальной страничке Кенсингтонского дворца в Instagram, а не посвятили этому отдельный пост в своем аккаунте, так они еще и забыли упомянуть полный титул будущего короля. Даже неформально поздравляя племянника, принц Гарри и Меган Маркл должны были обратиться к нему не иначе как «Ваше Королевское Высочество».

10. Меган Маркл регулярно выходит в свет в черных нарядах

В королевских кругах наряды черного цвета уместны лишь на траурных мероприятиях. Более того, в каждую поездку члены монаршей семьи берут с собой комплект черной одежды, чтобы в случае смерти монарха вернуться на родину в траурном наряде. Этой негласной традиции стали следовать после того, как в 1952 году во время визита Елизаветы II в Кению скончался ее отец. Принцесса не взяла с собой в поездку черный комплект одежды и не выходила из самолета, пока ей не принесли траурное платье. Что же касается Меган Маркл, она регулярно появляется на официальных мероприятиях в черных нарядах. А на церемонию British Fashion Awards в 2018 году герцогиня пришла еще и с темным лаком для ногтей, что также является нарушением королевского этикета, который допускает лишь нюдовые и нежно-розовые оттенки.