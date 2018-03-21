10 случаев, когда мировые лидеры наплевали на формальности и протокол

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Политики самого разного калибра постоянно находятся под прицелом камер, а их поступки обсуждают буквально все: от политологов до домохозяек. В такой ситуации очень сложно постоянно соблюдать дипломатический протокол и формальный этикет. Поэтому в объективы телекамер порой попадают забавные казусы, произошедшие даже с самыми известными и уважаемыми мировыми лидерами. Справедливости ради, некоторые из них идут на нарушение правил вполне осознанно. AdMe.ru собрал для вас 10 любопытных случаев, когда политики наплевали на протокол.

Человек дождя — Обама

Барак Обама никогда не следовал формальным правилам приличия и нередко попадал в ситуации разной степени неловкости. Например, в 2012 году в разгар предвыборной кампании он посетил городок в штате Вирджиния. Несмотря на то что погода резко испортилась, Обама не перенес встречу. Он выступил перед аудиторией в легкой рубашке и даже не воспользовался зонтом. В итоге промокший насквозь кандидат поразил не только аудиторию, но и СМИ.

Юный принц и модный танец

11-летний норвежский принц Сверре Магнус на праздновании 80-летия короля Харальда и королевы Сони в Осло нарушил протокол, немного потанцевав и покорчив рожицы в ходе торжественной церемонии. На кадры обратили внимание СМИ и пользователи интернета. Вся сцена выглядела настолько мило, что о наказании принца никто даже не задумался.

Дональд Трамп и телефон

После победы на президентских выборах Дональд Трамп неожиданно поделился номером своего мобильного телефона с некоторыми лидерами других государств, заявив, что они могут звонить ему напрямую. СМИ сразу подхватили тему, отметив, что это нарушает дипломатический протокол, а также вызывает обеспокоенность по поводу защищенности и секретности переговоров президента США.

Джентльмен Путин

Владимир Путин, находясь в Китае на саммите АТЭС, проявил заботу о супруге председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань. В Китае джентльменское поведение Владимира Путина вызвало небольшой скандал. Если мужчина подходит к незнакомой женщине так близко, это считается нарушением правил этикета. Тем не менее часть СМИ и пользователей социальных сетей оценила поступок положительно.

Мишель Обама и королева Елизавета II

Казус произошел с женой Барака Обамы Мишель во время встречи с королевой Елизаветой II. Жена президента США простодушно приобняла королеву, что вызвало волну возмущения в английском обществе. Согласно протоколу встреч с монаршими особами, дотрагиваться до королевы запрещено, если она сама этого не позволит. Королева, кстати, не стушевалась и сама положила руку на жену президента США.

Джордж Буш мл. и выпускники

Президент США Джордж Буш мл. в 2008 году посетил военную академию в Колорадо, где выступил перед выпускниками. Буш не просто поздравил всех, кто получал дипломы в тот день, но и нашел подход к каждому выпускнику и обменялся с ними неформальными приветствиями: поговорил по телефону с родными одного из ребят, посылал воздушные поцелуи направо и налево, расписался на фуражке и поцеловал выпускницу.

Индийский премьер и знаки уважения

Delighted to welcome Mrs. Netanyahu and PM @netanyahu to 7, Lok Kalyan Marg. @IsraeliPM pic.twitter.com/FDI4MJlKBq — Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2018

В начале 2018 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Индию с официальным визитом. По протоколу встречать его должен был министр иностранных дел, но премьер-министр Индии Нарендра Моди оказал гостю честь и встретил его в аэропорту сам. Стоит ли говорить, что визит прошел на высшем уровне?

Кто же хранит королеву?

Небольшой скандал произошел во время встречи канадского генерал-губернатора Дэвида Джонстона и Елизаветы II в Лондоне. Иностранный политик и королева спускались по лестнице, и Джонстон взял свою спутницу под локоть, чтобы та не упала. Конечно же, СМИ едко высказались на тему инцидента, напомнив, что трогать королеву нельзя. Но сам политик не растерялся и объяснил: если бы не его рука, то королева могла споткнуться и упасть. Так что, к черту протокол!

Принц Гарри и чувства на публике

К британской королевской семье СМИ всегда проявляют повышенное внимание. Накануне свадьбы (она состоится в мае 2018 года) принца Гарри с актрисой Меган Маркл за ними по пятам ходят папарацци. Недавно таблоиды возмутились по поводу того, что на публике будущие молодожены... держались за руки. Дескать, британский королевский этикет таких вольностей не позволяет. Самого принца это, кажется, мало волнует, так что проблема не стоит и выеденного яйца. Вдобавок оказалось, что официально таких правил нигде не зафиксировано, поэтому каждая королевская пара ведет себя так, как велит им собственное воспитание.

Обнимашки принца Гарри

Принц Гарри вообще один из самых открытых членов британской королевской семьи. Если не верите нам, то просто погуглите. Пожалуй, не проходит и недели, чтобы принц не оказался в объятиях подданных или просто поклонников то в Австралии, то в Йоркшире или Канаде.

Бонус: носки Джастина Трюдо

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо — один из самых ярких публичных политиков нового времени. Особого внимания заслуживает его стиль: строгие костюмы и классические ботинки канадец сочетает с разнокалиберными веселыми носками.