10 случаев, когда королевские особы сказали многое с помощью одного лишь украшения

У многих людей есть украшения, за которыми стоит целая история или в которых кроется глубокий смысл. Королевские особы в данном случае не исключение. Они тщательно подбирают не только наряды, но и аксессуары, ведь те способны многое выразить без слов.

AdMe.ru выяснил, какие послания оставляли члены британской королевской семьи публике с помощью аксессуаров.

Брошь в виде цветочной корзины

Эту брошь королева получила в подарок от родителей, когда родился принц Чарльз. С ней Елизавета появилась на первом официальном портрете сына. За все годы с 1948-го Ее Величество несколько раз выходило с этим украшением, однако особое значение оно вновь получило в день крещения принца Джорджа (Георга). Выбрав его, королева отметила связь новорожденного с прабабушкой, королевой Елизаветой, и прадедушкой, королем Георгом VI.

Колье с изумрудами и бриллиантами

Принцесса Диана в королевской семье была известна в том числе и как бунтарка, любившая нарушать устоявшиеся правила британской короны. Однажды Елизавета II подарила ей колье, сделанное из изумрудов и бриллиантов. Не дождавшись, пока ей наденут украшение, Диана прикрепила его себе на лоб. Канадский дипломат, который тогда был рядом, сказал оставить все в таком виде, потому что это выглядело молодо и весело, что соответствовало натуре леди Ди.

Браслет с именами детей

На свадьбу своей дочери, принцессы Евгении, Сара Фергюсон пришла в ярком наряде. Ее шляпка приковала взгляды гостей и фотографов, поэтому мало кто обратил внимание на ее украшения. На руке герцогини красовался золотой браслет, на котором с помощью бриллиантов были указаны имена обеих дочерей: принцессы Беатрисы и принцессы Евгении. Таким жестом она выразила свою материнскую любовь.

Кулоны любви

Меган Маркл любит различные символические украшения. Особые чувства она испытывает ко всему тому, что связано с ее мужем Гарри и сыном Арчи. На одну из игр US Open 2019 Меган надела цепочку с двумя кулонами, на которых были буквы A и H — первые буквы имен сына (Archie) и мужа (Harry).

А в последнее время у герцогини на шее были замечены символы двух знаков зодиака: Девы и Тельца. Под первым родился Гарри, под вторым — Арчи.

Свадебная тиара не из королевской коллекции

Для свадьбы будущим дамам королевской семьи выдается тиара из коллекции украшений британской короны. Елизавета II для свадьбы предложила Диане тиару «Узелки любви», однако та отказалась, а все потому, что предпочла свою семейную тиару. В ней выходили замуж многие женщины ее рода. Этим жестом она отдала дань традициям семьи Спенсер.

Брошь, подаренная королевой

Несмотря на то что эта брошь не выглядит как классическое ювелирное украшение, она несет в себе важный смысл. Елизавета II в 2017 году подарила Кейт Миддлтон эту брошь Ордена королевы Елизаветы. Украшение жалуют за достойное выполнение своих обязанностей. Брошь представляет собой портрет Королевы, окруженный бриллиантами и рубинами, который закреплен на желтой ленте.

Парный браслет Меган и Гарри

В 2019 году Меган и Гарри отправились с визитом в Южную Африку. Во время первого тура у пары были замечены одинаковые бело-красные браслеты с надписью «Правосудие». Их украшение является отсылкой к благотворительной организации «Служба правосудия», которую они посещали.

Цветочная свадебная тиара

Сара Фергюсон в церковь перед венчанием прибыла с цветочной тиарой из гардений на голове, хотя до этого все выходили замуж с классическими тиарами из драгоценных камней. Цветочное украшение дополняло букет и держало фату будущей герцогини. После официальной церемонии цветы сняли, а под ними оказалась бриллиантовая тиара, которую сделали специально для Сары по заказу королевы. Этот процесс снятия цветов и демонстрации тиары был символом вхождения Фергюсон в королевскую семью.

Брошь в форме кленового листа

Все члены королевской семьи стараются не только своим поведением, но и нарядом отдать дань уважения стране, которая их принимает или представители которой приехали к ним с визитом. Украшения в данном случае довольно часто играют одну из ключевых ролей. Так, Кейт Миддлтон можно было видеть с брошью в форме кленового листа во время визита в Канаду, а Елизавету II — в здание Верховной миссии Канады в Лондоне.

Кулон-татуировка

В Новой Зеландии на шее Меган Маркл была замечена цепочка местного ювелира Джессики Маккормак. Помимо того, что этим украшением она проявила уважение к стране, герцогиня еще и отдала таким образом дань культуре Новой Зеландии. Украшение было выпущено в рамках коллекции «Татуировка», изделия в которой повторяют традиционные рисунки тату народа маори.