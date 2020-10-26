10 случаев, когда отличница Кейт Миддлтон нарушила королевские правила. А мы и не заметили

В то время как за Меган Маркл прочно закрепилось звание главной бунтарки в семействе Виндзоров, Кейт Миддлтон, наоборот, прослыла старательной отличницей. Но несмотря на то, что герцогиня Кембриджская строго следует королевскому протоколу и беспрекословно чтит многовековые традиции, ей тоже не чужд мятежный дух.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 10 историй, как Кэтрин обошла придворный протокол, но сделала это с таким изяществом и осторожностью, что никто и не заметил. А в конце статьи мы расскажем о том, как Кейт попала в неловкую ситуацию, но на этот раз против своей воли.

Выходит в свет без помолвочного кольца

У представительниц монаршего дома не принято появляться на публике без помолвочного кольца. Однако Кейт несколько раз нарушала это правило. Например, в 2018 году во время визита в детскую больницу Грейт-Ормонд-стрит супруга принца Уильяма отказалась от знаменитого кольца с сапфиром, выйдя в свет с одним лишь обручальным кольцом.

Красит ногти ярким лаком

Меган Маркл — не единственная, кто нарушает королевские бьюти-правила. Герцогиня Кембриджская также не раз была замечена с темным лаком на ногтях, но это почему-то не вызывало публичную шумиху. Мы же заметили, что Кэтрин любит яркий педикюр, но маникюр, наоборот, предпочитает в светлых тонах — строго по правилам.

Носит платья экстремальной длины

Существует негласное правило, согласно которому длина платья представительниц голубых кровей не должна быть выше колена более чем на 10 см. Но Кэтрин иногда нарушает его, выходя в свет в платьях экстремальной, по королевским меркам, длины.

Не использует утяжелители для платьев

Мы уже писали о маленькой хитрости с утяжелителями, которую используют аристократки. Чтобы платья не задирались из-за внезапных порывов ветра, в подол нарядов вшивают грузики. Хотя для королевы этот лайфхак является неукоснительным, Кейт нередко пренебрегает им, из-за чего оказывается в весьма неловких ситуациях.

Носит черное не только по траурным дням

Согласно королевскому протоколу, представители монаршего дома надевают черное лишь в траурные дни. И несмотря на то, что гардероб Кэтрин в большей степени состоит из ярких вещей, она все же иногда игнорирует это предписание, выбирая полностью черные наряды. Несколько дней назад Кейт посетила Музей естественной истории в элегантном черном костюме от Alexander McQueen.

Носит каблуки выше 9 см

Еще одно королевское правило гласит: прекрасной половине монаршей семьи не следует носить каблуки выше 9 см. Но у Кэтрин иное видение на этот счет. Герцогиня часто, если не всегда, носит туфли на высокой шпильке.

Оказывается в центре скандалов

Для крестин первенца герцога и герцогини Сассекских Кейт выбрала памятные жемчужные серьги Дианы. Однако этот трогательный жест показался некоторым неуместным: Кэтрин обвинили в попытке перетянуть внимание на себя. Поклонники королевской семьи сошлись во мнении, что украшение должна была надеть новоиспеченная мать Меган, ведь именно в этих серьгах принцесса Уэльская крестила принца Гарри.

Нарушает королевский дресс-код

В 2012 году для парада в честь бриллиантового юбилея королевы Кейт выбрала красное платье от Alexander McQueen, в то время как другие приглашенные были одеты в пастельные тона. Наряд герцогини был настолько ярким, что она чуть не затмила виновницу торжества.

Разрешила мужу присутствовать при родах

Согласно традициям Виндзоров, отец ребенка не должен присутствовать при родах. Так, например, при рождении принца Чарльза герцог Эдинбургский был занят игрой в сквош, а когда рождался Уильям, Чарльз играл в поло. Но Кейт нарушила это правило, попросив Уильяма быть рядом с ней в этот важный момент. Герцог Кембриджский присутствовал при появлении на свет всех своих детей.

Празднует Рождество отдельно от королевской семьи

Традиционно на Рождество вся королевская семья собирается вместе в Сандрингеме. Они посещают церковную службу, обмениваются подарками, играют в игры, смотрят речь королевы по телевизору и наслаждаются праздничным ужином. Но чета Кембриджских дважды нарушала это правило, празднуя Рождество с родителями Кэтрин.

Бонус

В 2014 году в рамках своего официального визита в Нью-Йорк герцог и герцогиня Кембриджские посетили матч «Бруклин» — «Кливленд», во время которого произошел маленький инцидент. Позируя с четой, Леброн Джеймс приобнял Кейт Миддлтон. Тем самым баскетболист непреднамеренно нарушил королевский протокол, согласно которому категорически запрещено дотрагиваться до представителей монаршего дома, и поставил герцогиню в неловкое положение, что можно заметить по ее румянцу.