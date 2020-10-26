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10 случаев, когда отличница Кейт Миддлтон нарушила королевские правила. А мы и не заметили

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В то время как за Меган Маркл прочно закрепилось звание главной бунтарки в семействе Виндзоров, Кейт Миддлтон, наоборот, прослыла старательной отличницей. Но несмотря на то, что герцогиня Кембриджская строго следует королевскому протоколу и беспрекословно чтит многовековые традиции, ей тоже не чужд мятежный дух.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 10 историй, как Кэтрин обошла придворный протокол, но сделала это с таким изяществом и осторожностью, что никто и не заметил. А в конце статьи мы расскажем о том, как Кейт попала в неловкую ситуацию, но на этот раз против своей воли.

Выходит в свет без помолвочного кольца

© James Whatling / MEGA / East News, © Samir Hussein / Contributor / WireImage / Gettyimages

У представительниц монаршего дома не принято появляться на публике без помолвочного кольца. Однако Кейт несколько раз нарушала это правило. Например, в 2018 году во время визита в детскую больницу Грейт-Ормонд-стрит супруга принца Уильяма отказалась от знаменитого кольца с сапфиром, выйдя в свет с одним лишь обручальным кольцом.

Красит ногти ярким лаком

Меган Маркл — не единственная, кто нарушает королевские бьюти-правила. Герцогиня Кембриджская также не раз была замечена с темным лаком на ногтях, но это почему-то не вызывало публичную шумиху. Мы же заметили, что Кэтрин любит яркий педикюр, но маникюр, наоборот, предпочитает в светлых тонах — строго по правилам.

Носит платья экстремальной длины

© GF / Rehab / bauergriffinonline.com / East News, © SOLARPIX.COM / East News

Существует негласное правило, согласно которому длина платья представительниц голубых кровей не должна быть выше колена более чем на 10 см. Но Кэтрин иногда нарушает его, выходя в свет в платьях экстремальной, по королевским меркам, длины.

Не использует утяжелители для платьев

© Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images Entertainment / Gettyimages, © GF / bauergriffinonline.com / East News

Мы уже писали о маленькой хитрости с утяжелителями, которую используют аристократки. Чтобы платья не задирались из-за внезапных порывов ветра, в подол нарядов вшивают грузики. Хотя для королевы этот лайфхак является неукоснительным, Кейт нередко пренебрегает им, из-за чего оказывается в весьма неловких ситуациях.

Носит черное не только по траурным дням

© Kensington Royal / Ferrari Press / East News

Согласно королевскому протоколу, представители монаршего дома надевают черное лишь в траурные дни. И несмотря на то, что гардероб Кэтрин в большей степени состоит из ярких вещей, она все же иногда игнорирует это предписание, выбирая полностью черные наряды. Несколько дней назад Кейт посетила Музей естественной истории в элегантном черном костюме от Alexander McQueen.

Носит каблуки выше 9 см

© Richard Gillard / Photoshot / East News, © Allpix Press / East News

Еще одно королевское правило гласит: прекрасной половине монаршей семьи не следует носить каблуки выше 9 см. Но у Кэтрин иное видение на этот счет. Герцогиня часто, если не всегда, носит туфли на высокой шпильке.

Оказывается в центре скандалов

© MEGA / Mega Agency / East News

Для крестин первенца герцога и герцогини Сассекских Кейт выбрала памятные жемчужные серьги Дианы. Однако этот трогательный жест показался некоторым неуместным: Кэтрин обвинили в попытке перетянуть внимание на себя. Поклонники королевской семьи сошлись во мнении, что украшение должна была надеть новоиспеченная мать Меган, ведь именно в этих серьгах принцесса Уэльская крестила принца Гарри.

Нарушает королевский дресс-код

© WPA Pool / Pool / Getty Images Entertainment / Gettyimages

В 2012 году для парада в честь бриллиантового юбилея королевы Кейт выбрала красное платье от Alexander McQueen, в то время как другие приглашенные были одеты в пастельные тона. Наряд герцогини был настолько ярким, что она чуть не затмила виновницу торжества.

Разрешила мужу присутствовать при родах

© Ian Jones / Allpix Press / East News

Согласно традициям Виндзоров, отец ребенка не должен присутствовать при родах. Так, например, при рождении принца Чарльза герцог Эдинбургский был занят игрой в сквош, а когда рождался Уильям, Чарльз играл в поло. Но Кейт нарушила это правило, попросив Уильяма быть рядом с ней в этот важный момент. Герцог Кембриджский присутствовал при появлении на свет всех своих детей.

Празднует Рождество отдельно от королевской семьи

© Stephen Lock / i-Images / i-images / East News

Традиционно на Рождество вся королевская семья собирается вместе в Сандрингеме. Они посещают церковную службу, обмениваются подарками, играют в игры, смотрят речь королевы по телевизору и наслаждаются праздничным ужином. Но чета Кембриджских дважды нарушала это правило, празднуя Рождество с родителями Кэтрин.

Бонус

© Royalfoto / News Pictures / East News

В 2014 году в рамках своего официального визита в Нью-Йорк герцог и герцогиня Кембриджские посетили матч «Бруклин» — «Кливленд», во время которого произошел маленький инцидент. Позируя с четой, Леброн Джеймс приобнял Кейт Миддлтон. Тем самым баскетболист непреднамеренно нарушил королевский протокол, согласно которому категорически запрещено дотрагиваться до представителей монаршего дома, и поставил герцогиню в неловкое положение, что можно заметить по ее румянцу.

Как вы думаете, можно ли считать нарушение этих правил неуважением к монархии? Или же отказ от некоторых традиций делает Кэтрин ближе к народу?

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