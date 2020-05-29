10 слов, у которых нет перевода, но они очень точно передают всю суть жизни определенной страны

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Не всегда получается понять поведение человека другой национальности. Почему, например, тайцы никуда не спешат и все время улыбаются, а японцы до невозможности любят свою работу? Этому, конечно же, есть объяснения.

AdMe.ru собрал слова-разгадки, благодаря которым становится понятно, по каким принципам живут люди в разных странах.

Нунчи, Корея

Обладать нунчи — это практически уметь читать мысли. Способность быстро предугадывать желания и настроение человека, который находится рядом с вами. Многие даже считают, что именно нунчи и есть секрет успеха корейской экономики.

Сига-сига, Кипр

Сига-сига обозначает что-то вроде «все будет, но позже». Так, например, если написано, что магазин работает с 8:00, то для киприотов не зазорно, что он откроется на полчаса или час позже. И так всю свою жизнь они никуда не торопятся, не пытаются успеть сделать 10 дел подряд.

Хюгге, Дания

Датчане — любители комфорта и уюта, поэтому хюгге передает эту уникальную атмосферу жизни, к которой они стремятся. Теплый свет, огоньки гирлянд, уютная одежда и текстиль, аромат выпечки, близкие люди, детский смех — все это о жизни, которую создают для себя датчане, и от чего становятся счастливее.

Сису, Финляндия

Сису — это внутренняя сила финнов, которая помогает им справиться с любыми невзгодами. Это твердость и надежность, которая идет изнутри. Сису — значит быть сильным и непоколебимым, даже если все обстоятельства против тебя.

Кюри, Шотландия

Кюри — это шотландский стиль жизни, помогающий создавать незабываемые моменты и ценить то, что у тебя есть. Наслаждаться своим окружением. Находить успокоение и радость в простых и естественных вещах, не требующих материальных вложений.

Сабай-сабай, Таиланд

Многим известно расслабленное тайское «сабай-сабай». Это понятие про то, что они довольны тем, что имеют, никуда не торопятся. Это образ жизни, в котором главное — физический и духовный комфорт. А остальное вторично и не так уж важно.

Икигай, Япония

Икигай — японская философия, которая помогает находиться в гармонии с миром и способствует долголетию. Эта философия говорит о том, что в жизни важно найти свое предназначение. Только тогда вы будете счастливы и материально обеспечены.

Лагом, Швеция

Лагом — практически основа шведской культуры. Это слово обозначает, что всего должно быть в меру. Не больше и не меньше. Если положено в пирог класть 3 яблока, то в нем никак не может появиться четвертое, даже если оно есть дома.

Чабудо, Китай

Дословный перевод «чабудо» будет звучать как «да в общем-то и небольшая разница». То есть если дать рабочим задание прикрепить к стене вывеску, а они повесят ее криво, возможно, все так и останется. Ведь работа выполнена, а если неидеально, то это не так уж и важно.

Саудаде, Португалия

Саудаде, или по-другому «сладкая меланхолия». Португальцам сложно объяснить это чувство. Но если попробовать передать простыми словами, то это ностальгия по людям, по счастливым моментам, которые уже никогда не повторятся.