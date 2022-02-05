10 слов, которые мы часто употребляем не в том роде и рискуем показаться неграмотными

Наверное, каждый оказывался в той неловкой ситуации, когда дотошный собеседник во время разговора поправлял и указывал, что вы употребили какое-то слово не в том роде. С одной стороны, обидно, а с другой — начинаешь думать: «В смысле это женского рода? Всю жизнь мужского было». И потом втихаря под столом гуглишь правильный вариант и стараешься его запомнить, чтобы больше не попасть впросак.

Мы в AdMe.ru прошерстили словари и нашли несколько словечек, которые многие из нас употребляют не в том роде.

Тапка

Несмотря на то что в разговорном языке «тапок» чаще всего употребляется в мужском роде, верным считается использование этого слова в женском роде. Если вы захотите блеснуть своей грамотностью и отличным знанием русского языка, то следует запомнить, что правильно говорить не «тапок», а «тапка». Например: «Куда же задевалась моя левая тапка?»

Тирамису

Слово «тирамису» несклоняемое и употребляется в мужском роде, а не в среднем, как многие привыкли. Правильнее будет сказать: «Будьте добры, чашечку кофе и один тирамису, пожалуйста», а не: «Подайте мне вон то тирамису с орешками».

Кроссовка

Говоря о полной паре этой спортивной обуви мы используем множественное число «кроссовки» и никаких проблем в речи не испытываем. Но когда в разговоре подразумевается единственное число, то не лишним будет помнить, что грамматически верно говорить «одна кроссовка», а не «один кроссовок», как многие привыкли.

Алоэ

Это целебное зеленое растение с мясистыми листьями было очень популярно во времена наших бабушек, да и сейчас его можно встретить у многих дома. Иногда, в разговорной речи «алоэ» произносится в мужском роде, но правильнее будет использовать средний род. «Мое алоэ так разрослось», а не «мой алоэ уже в горшке не помещается».

Фейхоа

Этот зеленый экзотический плод на самом деле является ягодой. Рассказывая кому-нибудь, как вы угощались этим лакомством, не забудьте, что о фейхоа правильно говорить в женском роде. Например: «Вчера впервые попробовала фейхоа, оказывается, она такая вкусная!»

ОРВИ

Эта аббревиатура состоит аж из 4 слов, выговаривать которые полностью слишком долго. Поэтому в разговоре мы используем сокращенный вариант и не задумываясь употребляем «ОРВИ » в среднем роде, но это неправильно. Чтобы узнать грамматически верный вариант, нужно расшифровать сокращение, и все станет понятно. ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция, а значит, упоминать о ней нужно в женском роде: «Сезонная ОРВИ меня в этот раз обошла стороной».

Бриошь

Многие считают эту румяную выпечку хлебом и в речи нередко упоминают «бриошь» в мужском роде. Но это аппетитное мучное изделие на самом деле — булочка, а значит, и говорить о ней правильно в женском роде: «Такая вкусная бриошь, хочу еще кусочек».

Кенгуру

Название этого забавного австралийского животного в русском языке правильно употреблять в мужском роде. Например, если вы накануне посетили зоопарк, а сегодня хотите поделиться впечатлением с друзьями, то можете сказать: «А кенгуру вчера вообще очень уморительно себя вел».

Торнадо

Большинство несклоняемых и неодушевленных существительных иноязычного происхождения используются в среднем роде, но «торнадо» является исключением из этого правила, и употреблять его следует в мужском роде. Например: «Вчерашний торнадо нанес немалый урон».

Брокколи

Ну, тут все просто. Брокколи — это разновидность капусты, а значит, по отношению к этому слову нужно использовать женский род. И когда ваш ребенок будет возмущаться, что он не хочет есть эту зеленую бяку, вы можете рассказать ему о том, как брокколи полезна и богата витаминами.

А в каком роде вы привыкли употреблять эти слова? Стало ли какое-то из них для вас открытием?