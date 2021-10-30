10 слов и выражений, в которых мы все хоть раз да ошибались, иногда сами того не понимая

Интуитивная грамотность развита у многих людей. Но вопреки ей иногда то и дело «прицепляется» неправильный вариант произношения или написания. И мы настолько привыкаем к нему, что не возникает ни малейшего сомнения в его правильности.

Мы в AdMe.ru отобрали несколько таких ошибок и разобрали, какой же вариант нужно запомнить, чтобы не прослыть неграмотным.

1.

Глагол «поступиться» значит добровольно лишиться чего-то, отказаться от чего-либо в пользу других. Поэтому нужно запомнить, что поступиться можно только чем-то, а не с чем-то.

2.

В данном выражении существительное «адаптация» употребляется с предлогом «к», так как имеет значение «привыкание, приспособление к каким-либо условиям», а именно к климату. Поэтому здесь употребляется точно такой же предлог, как и в выражении «привыкнуть к климату», который закреплен в словаре соответствий.

3.

«Подвизаться» — один из сложных глаголов. И написание его зависит от значения. В данном словосочетании он значит «собираться силами, духом для совершения чего-либо, действовать, трудиться». Происходит слово от древнерусского «подвижатися» — «стремиться, стараться».

4.

Нередко выражение «не что иное, как» путают с конструкциями с местоимениями «никто» и «ничто». А именно так — раздельно и с частицей «не», а не «ни» — пишется сочетание «не что иное», когда «не» является отрицательной частицей и в предложении нет другого отрицания, например «Мы обнаружили, что это не что иное, как обычный металл».

А слитно и с приставкой «ни» пишутся местоименные сочетания «никто иной» и «ничто иное», когда они связаны не с противопоставлением, а с усилением и употребляются в отрицательных предложениях, например «Ничто иное не могло бы меня так вдохновить».

5.

Употребление в речи обоих форм существительного — «простынь» и «простыня» — объясняется тем, что тут тоже две формы употребления: разговорная и литературная. Но правильный вариант — «простыня» с окончанием -я, при помощи которого образуются существительные женского рода первого склонения.

6.

Не все ставят ударение в этом слове правильно. А именно вариант с ударением на третий слог («расклешЁнный») считается неверным, даже если вы слышали только его. Правильно говорить «расклЁшенный», «расклЁшенная», «расклЁшенные», ударение в кратких формах сохраняется: «расклЁшен», «расклЁшена».

7.

В отличие от других заимствованных итальянских слов, например «кавалер», слово «бариста» сохранило итальянское окончание и не склоняется.

8.

Можно предпринимать шаги или попытки. А если нужно сказать о мерах, правильно говорить и писать «принять меры». В данном случае приставка пред- имеет предупредительный характер и ее уместно употребить в сочетании со словами «шаги», «попытки», «усилия», но не «меры».

9.

Гантель (от нем. Hantel — «гиря, спортивный снаряд для ручных упражнений») третьего склонения, а значит, правильно говорить «гантель». Потому что по правилам существительные женского рода в именительном падеже единственного числа (в начальной форме) имеют нулевое окончание.

10.

Слово «залезать» является литературным. А глагол «залазить» — это просторечный вариант, который лучше не использовать.