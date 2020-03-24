10+ скандинавских привычек, которые помогают им побеждать в рейтинге самых счастливых стран

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Страны Северной Европы вот уже который год занимают верхние места в рейтинге самых счастливых государств мира. Скандинавы явно знают что-то о довольстве и процветании. Мы решили выведать, что же делает потомков викингов такими особенными.

Сегодня редакция AdMe.ru весь день думает о скалистых фьордах, и мы решили обсудить с читателями полезные привычки северян, явно дающие им бонус в жизни.

1. Строить далеко идущие планы

В записной книжке жителя Скандинавии наверняка будут расписаны дела на год вперед: визит к ветеринару в следующем месяце, посещение стоматолога через полгода, отпуск в августе и субботняя вечеринка. Исследования подтверждают, что планирование времени способно улучшить качество жизни и избавить от стресса. Чтобы качественно распределить время для своих задумок, лучше начать с итога: если конечной точкой путешествия является возвращение домой, то нужно мысленно прокрутить время от этого момента до начала подготовки, записав при этом все шаги.

Разделяйте большие задачки на мелкие, так будет проще их решать.

2. Вести активный образ жизни

Отличная инфраструктура стран Северной Европы не оставляет шанса любителям полениться — активный образ жизни ведут все. Прогулки и походы — неотъемлемая часть жизни и пенсионера, и ребенка. Возможно, поэтому скандинавы такие здоровые. В Норвегии, например, 77 % населения считает, что чувствуют себя прекрасно. Финны давно позаимствовали у своих лыжников метод ходьбы с палочками, которые спортсмены использовали для поддержания формы в летний сезон. Сейчас это называется «скандинавская ходьба». Стать немного активнее нетрудно. Когда отвечаете на звонок, встаньте и начните ходить во время разговора. Положение стоя или ходьба помогают лучше сфокусироваться.

Не спешите занимать удобное сиденье в общественном транспорте, лучше постойте — еще в 1950 году ученые исследовали здоровье постоянно сидящих водителей автобусов и проводников, которые весь день проводят на ногах. У первых риск развития сердечных заболеваний был в 2 раза выше, чем у вторых.

3. Покупать местную продукцию

Скандинавы выбирают товар подороже, но местного производства, потому что доверяют качеству. В Финляндии, например, на продукции можно увидеть специальный знак — ключик с флажком, который означает, что товар сделан в Суоми и соответствует всем стандартам. Это касается не только продуктов питания, но и одежды, мебели, техники. Финны очень любят одежду и текстиль местного бренда Marimekko, а в Швеции почти в каждом доме можно найти товары IKEA. Любовь скандинавов к местным дизайнерам и продуктам хорошо сказывается на экологии и здоровье. Если покупаете продукты на рынке, лучше всего приезжать к открытию в субботу. Так будет шанс купить продукты у самих фермеров.

Одежда местных дизайнеров поможет разнообразить гардероб. Сегодня существуют бренды для любого кошелька. Есть специальные маркетплейсы, которые могут помочь в поиске.

4. Выключаться из рабочего процесса после окончания рабочего дня

Если компания работает с 8:00 до 16:45, а обед длится 45 минут, то скандинав проведет на работе ровно столько времени. Всего 2,9 % норвежцев трудятся сверхурочно, остальное время (около 16 часов) они тратят на общение с семьей, хобби и отдых. Выполняйте сложные и важные задачи утром, чтобы постепенно облегчать себе нагрузку в течение дня.

Постарайтесь тратить обеденное время на приятные вещи. Например, послушайте любимую музыку в наушниках, нарисуйте пару эскизов. Это помогает перезагрузиться.

5. Носить светоотражатель на одежде

В Финляндии есть закон про то, что каждый ребенок на верхней одежде должен иметь не менее 3 светоотражателей. Благодаря соблюдению этого правила аварии сократились на 76 %, поэтому здесь говорят: «Фликер (светоотражатель) — самое дешевое в мире страхование жизни». В России тоже есть закон о светоотражателях, но он распространяется только на территорию вне деревень и городов. Фликер стоит дешевле 100 рублей, но при этом не менее эффективен, чем ремень безопасности.

Меняйте светоотражатель каждые 1–2 года или если он поцарапан или потускнел.

Крепить светоотражатель нужно на высоте 50–80 см от земли, на уровне автомобильных фар.

6. Не спешить

В общественных местах лучше периодически оглядываться вокруг — если перегородить кому-то путь, то он не даст о себе знать, попросив пройти или растолкав. Вместо этого вы можете обнаружить скандинава спокойно стоящим рядом и смотрящим на вас или в пол. Спешить тут не принято, ведь так можно не успеть насладиться простыми, но важными моментами в жизни. Попробуйте вечером записывать одну деталь дня, которая делает его особенным. Это может быть необыкновенный закат, одуванчик, замеченный вами у дороги, или фраза, услышанная в метро.

Ешьте медленно. Сконцентрируйтесь на еде, ее запахе, вкусе и своих ощущениях. Это помогает не только перенести мысли в настоящее, но и наладить пищеварительные процессы.

7. Есть как викинг

Красная рыба, богатая омегой-3, и лесные ягоды, грибы, орехи и цельнозерновой хлеб — вот настоящая нордическая диета, которая, оказывается, полезна для здоровья и может помочь снизить холестерин и кровяное давление. Всего-то нужно включить в недельный рацион 3 рыбных блюда, цельнозерновой хлеб и съедать 150–200 граммов ягод ежедневно.

Рыбий жир — отличная альтернатива. В аптеке следует выбирать препараты из мышечной ткани рыб с маркировкой Fish Oil или «рыбный жир», так как жир, извлеченный из печени, может содержать вредные примеси, он называется «рыбий жир», или Cod Liver Oil.

8. Не бояться холода

Скандинавы хорошо знают пользу холода, и поэтому зимой оставляют коляски с детьми на улице, когда те спят, — северяне верят, что холод закалит малыша и он вырастет здоровым. Исследования показали, что прохладные температуры могут принести пользу для здоровья: улучшить качество сна и аппетит, сбросить вес, уменьшить воспаление. Хорошая новость в том, что для этого необязательно заниматься моржеванием, достаточно просто завершать прием душа холодной водой.

Простая прогулка в холодное время года тоже будет на пользу.

10. Тепловая терапия

После прогулки на морозе скандинавы идут в сауну, которая есть почти в каждом доме. В Финляндии с населением 5,4 млн человек насчитывается 3,2 млн саун. Тепловое воздействие помогает снять стресс, беспокойство, снизить кровяное давление, избавиться от головных болей и повысить умственную работоспособность. Но если под боком нет бани или сауны, не беда, всегда можно свернуться калачиком с грелкой или хорошенько растереть тело мочалкой и принять горячую ванну.

Неплохой способ расслабиться — сделать массаж теплым маслом (можно выбрать любое). Нужно не спеша втереть его в кожу головы. Эта процедура стимулирует кровообращение и успокаивает.

11. Заботиться об окружающей среде

Любовь скандинавов к природе не знает границ — и на пробежку, и на прогулку они берут с собой мусорные мешки. Это модное увлечение называется Plogging — от двух шведских слов plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой»). По данным приложения Lifesum, активная ходьба с мусорным пакетиком позволит потратить 120 ккал за 30 минут, а бег — 288 (а обычная пробежка — 235). На самом же деле помочь природе легче, чем кажется. Например, можно чаще готовить еду дома — это позволит уменьшить количество пластика на планете.

12. Ценить личное пространство/умение побыть одному

Если в автобусе на всех двойных сиденьях уже расположилось по одному человеку, то финн предпочтет доехать стоя, чтобы никому не помешать. Это же негласное правило распространяется и на скамейки. Не даром все запомнили фразу знаменитой шведки Греты Гарбо: «Я хочу, чтобы меня оставили в покое», ведь одиночество способно на многое: перезагрузить мозг и помочь расслабиться, улучшить концентрацию и производительность, подтолкнуть к тому, чтобы узнать себя и даже наладить отношения с окружающими. И для этого вовсе не нужно строить домик в лесу, можно попробовать вставать на полчаса раньше домочадцев и посвящать это время себе.

Хороший способ побыть в одиночестве — отключать на время телефон и доступ к социальным сетям.

13. Носить резиновые сапоги

Во всем мире резиновые сапоги считаются обувью для дачи, а скандинавские девушки их носят с джинсами, платьями и гольфами, ходят в них на прогулки, на свидания и даже в офис. Такие сапоги защищают ноги в любую погоду, и можно забыть про мокрые носки. К тому же в них можно чувствовать себя гораздо свободнее и спокойнее — лужи не нужно обходить, переживать о том, что обувь испортится, тоже не нужно. Цена весьма экономичная, а сами изделия долговечные. В Северной Европе есть множество фирм, производящих такую обувь, даже финская Nokia изначально занималась не телефонами. Обувь, которая способна защитить ноги даже от самых непроходимых луж, заслуживает внимания. Современные сапоги изготавливаются таким образом, что ноги в них не преют, а для зимы существуют модели, не пропускающие холод.