10 символов, чье настоящее значение даже в голову бы не пришло

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Каждый день нас окружают символы: в письме, на дорогах, объявлениях, делаем ли мы покупки, отдыхаем или работаем. Не стоит труда узнать даже те знаки, которыми в повседневной жизни мы не пользуемся, так прочно они вошли в нашу жизнь. А откуда они к нам пришли — это уже вопрос посложнее. AdMe.ru предлагает убедиться: история привычных нам символов часто уходит корнями в далекое прошлое.

1. Галочка

Галочкой мы отмечаем что-то правильное, подтвержденное или выполненное. Сейчас этот знак используют ежедневно во многих странах, а началось все еще во времена Римской империи. Тогда «V» использовали в качестве сокращения для veritas, то есть «правда». Правая сторона со временем изменилась из-за чернильных перьев: когда ими начинали писать, чернила не сразу появлялись, из-за чего левая сторона получалась короче.

2. Символ переработки

Этот символ появился в самый первый День Земли в апреле 1970-го. Три стрелки обозначают невозобновляемые ресурсы и необходимость сохранять и обновлять их для будущих поколений. Зеленый цвет выбран не случайно — это цвет природы.

3. Знак радиации

Этот символ был создан в 1946 году для обозначения радиоактивных материалов, источников и зон. Такой вид знака объясняется довольно просто: это атом и 3 вида его излучения — бета, альфа и гамма.

4. Символ ⌘ Command

На любом ноутбуке Apple вы найдете клавишу с таким символом — ⌘, но ни на каком устройстве другой фирмы вы ее не увидите. Он называется Apple Command Symbol и основан на знаке, которым в Швеции на дорожных указателях обозначают достопримечательности.

5. Знак параграфа

Этот знак часто встречается в учебниках и разного рода документах, обозначая параграфы. Предположительно, символ появился от стилизованной пары букв S — сокращения немецкого слова Satz, которое означает «фраза, предложение». По другой версии, это комбинация двух букв S, обозначающих сокращение от латинского signum sectiōnis — «метка раздела».

6. Знак копирайта

Первые символы, подтверждающие авторство, появились еще в 1670-х. В 1802 году в США для этих целей использовалась длинная текстовая формулировка. Позже она сократилась до «Copyright, 18__, by A. B.», а к 1909-му от нее осталась только буква «с», заключенная в кружок: ©.

7. Знак @

Происхождение этого знака точно не установлено, традиционная гипотеза предполагает, что это средневековое сокращение латинского предлога ad («к», «на», «до»). Но известно, что символ широко использовался уже очень давно: например, в XV–XVI веках им обозначалась единица измерения объема — 1 амфора, а также мера веса — arroba. В компьютер же он перекочевал с английских пишущих машинок, где на клавиатуре заменял предлог at («по», «за»). Гадаете, почему мы зовем этот символ «собакой»? Все просто: на ПК 1980-х хвостик знака был коротким, что придавало сходство со схематично нарисованной собачкой.

8. Точка

Этот знак препинания пришел к нам из греческой пунктуации, где использовались различные точки в зависимости от значения: верхняя, средняя и нижняя. Изначально законченная мысль завершалась высокой точкой (˙), но с течением времени из всех точек осталась лишь одна, нижняя, которая и стала обозначать конец предложения.

9. Значок USB

Знак USB был вдохновлен трезубцем Нептуна, символизирующим силу. Так, символ USB обозначает «силу» одного кабеля, работающего с разными устройствами. А разные значки на концах трезубца указывают на его универсальность.

10. Знак решетки

Сегодня мы видим этот знак часто, особенно в интернете, но его история гораздо шире хештегов. В средневековой литературе, написанной на латыни, он имел значение креста и читался как Cum Deo («С Богом!»). Символ также использовался (и сейчас может использоваться) в рецептурных бланках и для обозначения торгового фунта как замена сокращения lb.