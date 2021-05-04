10 случаев, когда члены королевской семьи сказали все, что хотели, без лишних слов

Как известно, члены королевских семей должны соблюдать определенные протоколы, и это касается также и внешнего вида. Однако если герцогиня или принцесса захочет донести до публики некое послание, она может сделать это завуалированно, при помощи каких-то деталей туалета. В нашей статье мы расскажем про эти «знаки» подробнее.

AdMe.ru снимает шляпу перед такими утонченными приемами, и кое-что мы уже взяли на вооружение. А в бонусе вы узнаете, почему принцесса Диана отказалась от известного модного бренда, и что хотела сказать Меган Маркл своей «беременной» фотосессией.

На праздновании 20-й годовщины смерти принцессы Дианы Кэтрин, герцогиня Кембриджская, надела платье с принтом мака — цветка памяти

В 2017 году, на 20-ю годовщину смерти своей свекрови, которую проводили в Кенсингтон Гарденс, Кейт пришла в элегантном зеленом платье от Prada с принтом мака. В Британии красные маки — символ памяти и надежды. Таким образом Кейт почтила память леди Дианы.

Герцогиня Кембриджская продемонстрировала солидарность с движением #MeToo, выбрав черный пояс на премию BAFTA 2018

Некоторые издания считают, что герцогиня ненавязчиво поддержала движение протеста против насилия, выбрав темно-зеленое платье от Jenny Packham и включив в свой образ для выхода на красную дорожку черный пояс.

Меган Маркл поддержала свою подругу Викторию Бекхэм, надев свитер из ее модной коллекции для официального визита

Для весьма важного первого совместного официального визита в Ирландию Меган выбрала элегантную юбку и жакет, а также кремовый свитер от дизайнера и по совместительству приятельницы Виктории Бекхэм, таким образом, поймав двух зайцев: и подругу поддержала, и образ получился выдержанным и удобным.

Кейт Миддлтон выбрала брошь в виде кленового листа во время визита в Канаду

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, весьма внимательна к своему гардеробу, если предстоит визит в какую-либо страну (в этом вы убедитесь, и дальше читая статью). Для посещения званого вечера в Канаде герцогиня выбрала платье от бренда Thornton Bregazzi, украсив ворот брошью в виде кленового листа — символа Канады.

Принц Гарри в последний раз надел военную форму на музыкальном фестивале Маунтбеттен

В свой предпоследний выход в качестве герцога и герцогини Сассекских пара выбрала яркие запоминающиеся образы. Гарри в последний раз надел форму офицера Королевской морской пехоты, тем самым отдав дань уважения британской армии, в которой служил, а его жена блистала в алом платье от Safiyaa Cape.

Бодипозитивное свадебное платье принцессы Евгении

Третьей внучке Елизаветы II принцессе Евгении Йоркской в детстве пришлось перенести операцию на спине, после которой у девушки остался шрам. Однако смелая принцесса вышла к алтарю в платье от дизайнерского дуэта Peter Pilotto и Christopher de Vos с открытой спиной.

Герцогиня выбрала для визита в Германию платье с национальными символами страны — орлами

Кейт еще раз выразила уважение принимающей стране, выбрав платье от немецкого дизайнера Markus Lupfer с принтом в виде орлов для посещения бального зала «Clarchens Ballhaus» с принцем Уильямом.

Свадебная фата Меган Маркл

Для бракосочетания Меган выбрала фату (дизайнера Клэр Уэйт Келлер), которая олицетворяет собой единство всех стран Содружества наций. На 5-метровое полотно нанесли 53 цветка, каждый из которых олицетворял одну из стран Содружества. Цветы зимоцвета, которые растут неподалеку от Кенсингтонского дворца, и Эшшольция калифорнийская — государственный цветок Калифорнии, откуда родом Маркл, заняли одни из почетных мест на этом произведении швейного искусства. Свадебный же букет с незабудками для своей будущей жены собрал сам принц Гарри. Кстати, незабудки — любимые цветы принцессы Дианы.

Меган Маркл на интервью с Опрой. Это платье — дань Уоллис Симпсон, из-за женитьбы на которой двоюродный дед принца Гарри отрекся от престола

Для своего интервью с Опрой Уинфри Меган выбрала наряд от Armani в черно-белой гамме, в котором некоторые эксперты увидели массу символов. Лотосы олицетворяют собой просвещение и мудрость, обновление жизненных сил, они как бы прорастают сквозь темноту. Это платье — дань Уоллис Симпсон, светской львице, из-за женитьбы на которой двоюродный дед принца Гарри отрекся от престола.

Кейт Миддлтон на прием в Варшаве надела коктейльное платье польского дизайнера

Во время визита в Польшу на вечер, организованный в честь дня рождения британской королевы, герцогиня выбрала платье от польского дизайнера Gosia Baczynska. Кстати, создательница изящного наряда тоже присутствовала на мероприятии. А похожее платье до сих пор можно купить.

Бонус: почему принцесса Диана не носила Chanel и что хотела сказать Меган Маркл своей «беременной» фотосессией

После скандального развода с мужем принцесса не захотела иметь дело с брендом Chanel. По воспоминаниям Джейсона Брандсона — дизайнера, с которым она сотрудничала в 1996 году, у них произошел такой диалог: «Она вынесла из спальни целую охапку туфель и сумок и вывалила их на диван. Я стал рассматривать их все, протянул ей пару туфель от Chanel и сказал: «Они подойдут к Versace», но Диана сказала, что не может их надеть. Я спросил: «Почему?» И она ответила: «Из-за двойной C. Это как Камилла и Чарльз (по-английски — Camilla and Charles)».

«Дерево позади них и сад олицетворяют плодородие, жизнь и движение вперед»

Для официальной фотосессии в честь второй беременности Меган Маркл будущие родители выбрали фотографа Мисана Харримана, который и сделал знаменитые снимки на iPad. Семейная чета позировала в саду своего роскошного дома в Санта-Барбаре, а сама виновница торжества была в платье от Carolina Herrera. Локация была выбрана не случайно, со слов Мисана: «Дерево позади них и сад олицетворяют плодородие, жизнь и движение вперед. Снимок отражает, что они никогда не нуждались ни в каких рекомендациях, потому что вальсируют по жизни вместе, как абсолютно родственные души».