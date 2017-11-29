10 сильных людей, истории которых доказали, что ограничения лишь в голове

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Многие люди уверены в том, что если у человека есть определенные проблемы со здоровьем, то он не сможет жить полноценной жизнью и не будет счастлив, но это совсем не так. Сегодня AdMe.ru расскажет вам истории людей, которые, несмотря на болезнь и жизненные трудности, вопреки всему добились своих целей и счастливы от того, что они живут и могут заниматься тем, что любят.

Турия Питт получила сильные ожоги в пожаре

История австралийской манекенщицы Турии Питт, которая потеряла свое лицо после пожара, не может никого оставить равнодушным. В 24 года она попала в ужасный пожар, в котором ее тело обгорело на 64 %. Девушка провела полгода в больнице, пережила много операций, потеряла все пальцы на правой руке и 3 пальца на левой. Сейчас она живет полной жизнью, снимается для журналов, занимается спортом, катается на серфе, ездит на велосипеде и работает горным инженером.

Нандо Паррадо выжил после авиакатастрофы и 72 дня ждал помощи

Nando Parrado to Share ‘Miracle in the Andes’ at Lake Tahoe, August 10, 2015 http://t.co/oo4gArKFPv #thisisReno pic.twitter.com/DyGnFjakb5 — This Is Reno (@ThisIsReno) March 6, 2015

Выжившие после катастрофы пили таявший снег и спали бок о бок, чтобы не замерзнуть. Еды было так мало, что каждый делал все, чтобы найти хоть какую-то живность для общего обеда. На 60-й день после аварии Нандо и два его друга решили идти по ледяной пустыне за помощью. После крушения самолета Нандо лишился половины своей семьи, а за время после катастрофы потерял более 40 кг веса. Сейчас он занимается чтением лекций о силе мотивации в жизни для достижения целей.

Джессика Кокс стала первым в мире пилотом без обеих рук

Девушка родилась в 1983 году без обеих рук. Почему же она родилась такой, ответа так и не нашли. Тем временем девочка росла, и родители делали все, чтобы она жила полноценной жизнью. В результате своих стараний Джессика научилась самостоятельно есть, одеваться и пошла в совершенно обычную школу, научилась и писать. С самого детства девочка боялась летать и даже на качелях качалась с зажмуренными глазами. Но она поборола свой страх. 10 октября 2008 года Джессика Кокс получила лицензию пилота-спортсмена. Она стала первым в мире пилотом без обеих рук, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Танни Грей-Томпсон завоевала мировую известность как успешный участник гонок в инвалидных колясках

Родившись с диагнозом «расщелина позвоночника», Танни завоевала мировую известность как успешный участник гонок в инвалидных колясках.

Шон Шварнер преодолел рак и побывал на 7 самых высоких вершинах 7 континентов

Этот мужчина с большой буквы — настоящий боец, он преодолел рак и побывал на 7 самых высоких вершинах 7 континентов. Он единственный человек в мире, который выжил после диагноза болезни Ходжкина и саркомы Askin. У него обнаружили рак 4-й и последней стадии в возрасте 13 лет, и по прогнозам врачей он не должен был прожить и 3 месяцев. Но Шон чудом преодолел свою болезнь, которая вскоре вернулась, когда врачи вновь обнаружили опухоль размером с мяч для гольфа на его правом легком. После второй операции по удалению опухоли врачи решили, что пациент протянет не более 2 недель... Но вот уже спустя 10 лет, частично пользуясь своим легким, Шон известен на весь мир тем, что стал первым выжившим после рака человеком, поднявшимся на гору Эверест.

Джиллиан Меркадо с диагнозом «дистрофия» попала в мир моды и стала успешной

Эта девушка доказала, что для того, чтобы попасть в мир моды, не нужно соответствовать общепринятым канонам. И вполне возможно любить себя и свое тело, даже когда оно не идеально. В детстве девушке диагностировали ужасную болезнь — дистрофию, в связи с которой она прикована к инвалидной коляске. Но это никак не помешало ей оказаться в мире высокой моды.

Эстер Вергер — многократная чемпионка с парализованными ногами

В детстве ей поставили диагноз — сосудистая миелопатия. В связи с этим провели операцию, которая, к сожалению, все только ухудшила, и у нее парализовало обе ноги. Но инвалидная коляска не помешала Эстер заниматься спортом. Она вполне успешно играла в баскетбол и волейбол, однако всемирную славу ей принес теннис. Вергер 42 раза становилась чемпионкой турниров Большого шлема.

Майкл Джей Фокс преодолел все жизненные тяготы, связанные с болезнью Паркинсона

Знаменитый актер из фильма «Назад в будущее» узнал о том, что болен, когда ему было всего 30 лет. Тогда же он стал употреблять алкоголь, но вопреки всему завязал и посвятил свою жизнь борьбе с болезнью Паркинсона. Благодаря его помощи удалось собрать $ 350 млн на исследование этого недуга.

Патрик Генри Хьюз, будучи незрячим и имея неразвитые конечности, стал великим пианистом

Патрик родился без глаз и с деформированными ослабленными конечностями, из-за чего он не может стоять. Несмотря на все эти условия, ребенок в возрасте года начал пытаться играть на пианино. Позже он смог поступить на обучение в University of Louisville School of Music Marching and Pep Bands, после чего стал играть в Cardinal Marching Band, куда его постоянно возил на инвалидной коляске его неутомимый отец. Сейчас Патрик — пианист-виртуоз, победитель множества конкурсов, его выступления транслировались многими телеканалами.

Марк Инглис, единственный человек без ног, покоривший Эверест

Альпинист Марк Инглис из Новой Зеландии стал первым и остается единственным человеком без ног, который покорил Эверест. За 20 лет до этого он лишился обеих ног, отморозив их в одной из экспедиций. Но Марк не расстался со своей мечтой, много тренировался и смог покорить самую высокую вершину, с трудом поддающуюся даже обычным людям. Сегодня он продолжает жить в Новой Зеландии вместе с женой и 3 детьми. Написал 4 книги и работает в благотворительном фонде.