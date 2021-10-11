10+ шуточных комиксов о том, что жизнь в большом городе и в провинции отличается как небо и земля

В наши дни неважно, где вы живете: в шумном мегаполисе или в уютной провинции. И здесь и там можно купить одни и те же продукты или сделать заказ в интернет-магазине и модно одеться с головы до ног. Хотя кое-какие различия между горожанами и селянами все-таки есть, и мы рискнем обсудить их вместе с вами.

Персонажи верхних картинок этих комиксов AdMe.ru живут в большом городе, а герои нижних иллюстраций — в сельской местности. А из бонуса станет ясно, что может оказаться связующим звеном между теми и другими.

1. В городе врач вряд ли заинтересуется личной жизнью своих пациентов, а в деревне все на виду

2. Отношение к еде, а особенно к ее остаткам, тоже разное

3. Иногда городские жители забывают, что продукты растут не в магазине

4. А в деревне активнее сопротивляются переменам и всяким модным веяниям

5. В провинции сложнее найти хорошего косметолога, парикмахера или мастера маникюра

6. Это в мегаполисе ты просто ученик, а в деревне — двоюродный племянник или сын бывшей одноклассницы

7. Пробежка в мегаполисе — дело приятное, хотя и энергозатратное. А в селе можно столкнуться с небольшими проблемами

8. Городской воспитатель познакомится с вашим ребенком в день первого визита в садик, а сельский запросто может вырастить несколько поколений одной семьи

9. В большом населенном пункте стараются обращать внимание на увлечения ребенка. А в деревне часто все по старинке: девочки — в искусство, мальчики — в спорт

10. Городской житель ориентируется в мегаполисе как рыба в воде, а провинциала там может охватить паника

11. Найти личное пространство в городе бывает непросто. Иногда так и тянет спрятаться от всех. Зато в селе можно уйти в свою мастерскую и заняться любимым делом

12. Многие жители мегаполисов способны отстоять свои границы. А провинциалы нередко переживают: «Что же люди про меня подумают?»

13. К финансам у городских и сельских жителей тоже отношение разное

Бонус: мы решили, что горожан и селян объединяет кабачок. Одни выращивают урожай, а другим его привозят. Главное, что осенью никому от него не скрыться