10+ фишек японцев, благодаря которым они пахнут свежестью даже после долгого рабочего дня

Каждый вечер поезда развозят толпы японцев по домам. При этом в забитом вагоне можно чаще почувствовать запах кондиционера для белья, нежели пота. Жители Страны восходящего солнца чувствительны к ароматам. Для них неприятно пахнуть непозволительно. Еще бы, ведь от этого зависит их личная жизнь. Более 90 % японок, принявших участие в одном из опросов, признались, что при выборе романтического партнера они обращают внимание вовсе не на внешний вид мужчины, а на запах его тела.

AdMe.ru решил выяснить, как жителям Японии удается благоухать даже после 8-часового рабочего дня.

1. При чем тут гены?

Мой жених-японец работает на фабрике, где нет кондиционеров. Он приходит домой после 11-часовой смены летом и совсем не пахнет. При этом он не пользуется никакими дезодорантами, а я вынуждена применять средства для мужчин и все равно источаю ароматы. © slaium / Reddit Многие считают, что причина того, что пот японцев не пахнет, кроется в их генах. И это действительно так. Большая часть жителей Страны восходящего солнца и других государств Восточной Азии являются счастливыми носителями гена, благодаря которому в их подмышках не так активно разлагаются бактерии, ответственные за возникновение неприятных запахов. Однако не всем японцам так повезло, да и запахи человеческого тела не ограничиваются амбре от подмышек. На этот случай у находчивых потомков самураев есть целый арсенал средств, которые помогают им благоухать, как роза, в прямом и переносном смыслах.

2. Акцент на волосах

Если мы не покидаем квартиры без пары «пшиков» любимого парфюма, то японки не могут обойтись без спрея для волос. Именно он оставляет ненавязчивый и приятный шлейф каждый раз, когда девушки проходят мимо. Эти средства к тому же содержат витамины и другие ингредиенты, которые защищают волосы от спутывания, электризации, а также придают им увлажненный и блестящий вид. Но одними спреями, как говорится, сыт не будешь. Поэтому японки внимательно подходят и к выбору шампуней, предпочитая те, что имеют стойкий и деликатный аромат.

3. Съедобный парфюм

Японцы не наносят парфюм на тело и одежду, они употребляют его внутрь в виде пищевых добавок. Приятный запах ароматических масел выделяется через поры, придавая телу ненавязчивый аромат.

4. Запахам изо рта — бой!

Особое внимание уделяют жители Японии гигиене полости рта. Они чистят зубы не только утром и вечером, но и после каждого приема пищи. Поэтому зубная щетка является обязательным атрибутом сумки уважающих себя японцев. В начальных школах нередко можно увидеть, как ученики дружно начищают зубы под руководством преподавателя. Придя с улицы домой, жители страны первым делом не только моют руки, но и ополаскивают рот. Зубные щетки в Японии меньше и мягче, чем в других странах. Это сделано, чтобы не повредить десны в процессе чистки и облегчить маневрирование щеткой.

Для борьбы с запахами в ход идут также всевозможные спреи и леденцы. А если японец сомневается, не будет ли дурной запах изо рта доставлять неудобства собеседнику, то он просто воспользуется специальным прибором, который подскажет, насколько плохи его дела.

5. Дезодоранты и не только

Японцы, как и мы, пользуются дезодорантами для подмышек и ступней, иногда заменяя их ароматными кремами для тела. Местные компании вооружились информацией о том, что в поте молодых девушек много лактона — ароматического вещества, количество которого снижается с возрастом, и решили возвращать 30—40-летних японок во времена их душистой юности, создав дезодорант с повышенным содержанием этого эфира. Кроме дезодорантов в сумочках японцев на всякий случай всегда найдутся дезодорирующие салфетки. Некоторые из них помимо освежающего эффекта охлаждают кожу на 3 °С — приятный бонус знойным японским летом.

6. Специальное нижнее белье

Чтобы не оставить запахам никаких шансов, японцы придумали нижнее белье, которое на 95 ％ поглощает ароматы. Такие трусики сохраняют свою функциональность даже после 100 стирок. Есть варианты не только для переживающих из-за запахов женщин, но и мужчин.

7. Чтобы макушка и уши не потели

О мужчинах и их головах здесь тоже позаботились и выпустили спрей для кожи головы. В его составе ингредиенты, которые поглощают пот и кожный жир, предотвращая возникновение нежелательных запахов. Видимо, заметив, что кожа за ушами порой также источает дурные ароматы, японские компании стали предлагать населению средства, подсушивающие, обеззараживающие и дезодорирующие и эту область.

8. Приятно пахнущая одежда

В этой азиатской стране популярны ароматизированные кондиционеры для белья. Многие жители не пользуются духами, но обязательно раскошелятся на средство для стирки с приятным «долгоиграющим» ароматом. По их мнению, кондиционеры обладают натуральными запахами, в отличие от парфюма.

9. Нет резким запахам

Жители Японии понимают, что резкие запахи могут раздражать окружающих. Ехать в переполненном транспорте, в котором переплетаются ароматы ванили и скошенной травы, то еще удовольствие. Поэтому, выбирая спреи для тела, дезодоранты и шампуни, они отдадут предпочтение сдержанным вариантам без сильных отдушек.

10. Сильно ли я пахну?

В Японии есть такое понятие, как харассмент на почве запахов. Чтобы не подвергаться унижениям со стороны окружающих, каждый японец, сомневающийся, пахнет ли он, может воспользоваться услугами специальной компании. Она проанализирует запах человека и расскажет, как другие люди воспринимают ароматы его тела и на каком расстоянии они становятся слышны.

11. Семинары, на которых учат бороться с неприятными запахами

Японцев учат, как избежать неприятных запахов различного происхождения, на специальных семинарах, которые устраивают для своих сотрудников крупные корпорации. Работникам рассказывают о причинах и способах устранения нежелательных ароматов. Некоторые компании дошли до того, что сделали запах частью дресс-кода сотрудников. Они требуют от них чистить зубы после обеда или перерывов и воздерживаться от использования средств и употребления продуктов «с душком».