10 секретов, о которых знают только самые влиятельные люди планеты

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В руках президента или премьер-министра страны сосредоточена огромная власть: он издает и подписывает законы, ведет переговоры с иностранными лидерами и вообще определяет жизнь людей. Однако у главы государства есть еще и секретные полномочия, о которых не принято говорить.

AdMe.ru решил приоткрыть завесу тайны и узнать, о чем молчат люди, которые правят нашим миром.

1. Состояние здоровья руководителя страны держат в секрете по одной простой причине

Крепкое здоровье лидера обеспечивает спокойствие в государстве: руководители стран не признаются в своих болезнях, чтобы не спровоцировать панику у населения. В США, например, президентом можно стать, только предъявив справку, но это скорее формальность: никто из кандидатов не предоставляет детального отчета. Несмотря на то что средний возраст президентов по всему миру составляет 60 лет, все они хотят выглядеть бодрыми и свежими. Президенты и премьеры играют в гольф, хоккей, занимаются боксом и ходят в походы. Причем их сопровождают фото- и видеокамеры. Вы никогда не увидите президента даже с банальной простудой. Правда, есть лидеры-бунтари, которые не утаивают пикантные подробности о себе. Так, канцлер Германии Ангела Меркель никогда не скрывала ошибок молодости: однажды она рассказала журналистам, что на вечеринке перепила вишневой настойки и упала с лодки прямо в воду.

2. У французского президента есть адъютант, который не подчиняется законам

В окружении президента Франции есть человек, который не подчиняется никаким законам, кроме воли главы государства. Фактически это тайный советник и хранитель главных секретов республики. Советником может стать только военный в чине не ниже полковника и с опытом боевых действий. Этот человек помогает президенту разбираться в военных премудростях, охраняет ядерные секреты страны и сопровождает главу государства во всех поездках. Причем спит адъютант буквально за стенкой президентского номера, чтобы всегда быть рядом.

3. Английский премьер-министр знает кодовую фразу на случай ухода королевы

Елизавета II правит Великобританией и странами Содружества уже целых 67 лет, и это настоящий рекорд. Но что случится, когда королевы не станет? Оказывается, у личного секретаря королевы есть специальное кодовое слово, которое знают только два человека: сам секретарь и премьер-министр Великобритании. Люди из приближенных к королеве кругов считают, что это фраза звучит так: «Лондонский мост разрушен». В том случае, если министр услышит кодовую фразу по телефону, он немедленно оповестит глав 36 союзных государств и объявит в стране траур.

4. Президент может изъять информацию из интернета

Президент имеет доступ к информации, которой нет ни у кого в мире: снимки с секретных спутников, список тайных агентов по всему миру. Однако из соображений безопасности президент может изымать информацию из интернета, и вы об этом никогда не узнаете. В разных странах правительство предпочитает скрывать такие вещи, как расположение газопроводов, источников чистой воды, химических заводов и некоторых учреждений: их просто «стирают» с карт. Считается, что такие действия не дадут злодеям найти важные учреждения.

5. У президентов нет никакой «красной кнопки», которая запускает ракеты

Считается, что у каждого президента ядерной державы есть чемоданчик с «красной кнопкой». Стоит ее нажать, и ракеты полетят во врагов. Однако это заблуждение, и никакой «красной кнопки» ни у одного президента нет. Зато есть «золотые коды». Это набор шифров, с помощью которых президент дает разрешение на запуск ракет. На случай неожиданного нападения глава государства носит с собой специальный чемодан.

Так выглядит ядерный чемоданчик американского президента.

После Карибского кризиса, когда США и СССР чуть не ввергли мир в пучину ядерного апокалипсиса, руководители этих стран начали повсюду носить с собой специальный портфель. Американцы называют его nuclear football (от англ. «ядерный футбол»), русские — «ядерный чемоданчик». Президента страны всегда сопровождает военный с тяжелым дипломатом, в котором котором находятся инструкции и планы по ведению войны, а еще карта с кодами аутентификации и специальная станция связи. И опять никакой «красной кнопки». Чемоданчик есть не только у президента: премьер-министр и министр обороны тоже носят стратегический объект. Каждый раз свежеизбранный президент получает от предшественника набор ядерных кодов, а французы вовсе обходятся без чемоданчика.

6. Главы стран шпионят друг за другом

В любом развитом государстве есть службы, которые разведывают секреты внутри страны и за границей. Так они обеспечивают безопасность государства, вылавливают иностранных шпионов и присматривают за собственными гражданами. Однако они собирают не только политическую, но и личную информацию. Президент страны изучает своих иностранных коллег, чтобы быть в курсе их семейных дел, вкусовых предпочтений и состояния здоровья. Конечно, такие сведения нельзя назвать полностью законными: часто они добываются путем прослушки. Зато иметь пикантную информацию о конкурентах выгодно, особенно на переговорах.

7. У некоторых президентов и премьеров есть двойники-приманки

Жизнь президентов и мировых политиков окружена массой тайн, которые обожают конспирологи. По одной из теорий заговора, президент России давно отошел от дел, а вместо него страной управляет двойник. Однако некоторые крупные деятели и в самом деле используют двойников, чтобы обезопасить себя. Эти люди внешне очень похожи на президента / премьера и нужны для того, чтобы отвлечь внимание от реального политика и взять на себя часть рисков. Например, в разное время двойники были у Адольфа Гитлера, Генри Киссинджера, Фиделя Кастро и т. д.

8. Главы стран точно знают об НЛО

Президенты точно знают, существует НЛО или нет, правда, нам ничего не рассказывают. В случае со знаменитой «Зоной 51» и Розуэллом в США замешаны секреты военных. Примерно с 50-х годов ХХ века ходят слухи, что в этих локациях были замечены корабли пришельцев, а правительство скрывает от людей правду. Однако все необычные мигающие огоньки, обломки неопознанных летающих объектов и другие странные явления оказались военными учениями. В «Зоне 51» до сих пор проводят испытания новейших самолетов, а раньше вообще тестировали ядерное оружие.

9. Президенты оплачивают еду и бытовую химию, которой пользуются

Президенты США не тратят деньги налогоплательщиков на свои нужды. Пищу, услуги прачечной и косметику они оплачивают самостоятельно. В начале каждого месяца семья первого лица государства составляет список покупок, а в конце месяца оплачивает услуги. Говорят, Нэнси Рейган, супруга 40-го президента США, была возмущена тем, что семье приходится платить за использованные туалетные принадлежности. Церемониймейстер Белого дома рассказал, что все без исключения семьи президентов жалуются на грабительские цены за оказанные услуги.

10. А еще они знают сюжеты тех фильмов, которые даже не вышли в прокат

В восточном крыле Белого дома есть семейный кинотеатр на 42 места. Здесь президент США с семьей и гостями смотрит спортивные матчи или любимые фильмы. Голливудские режиссеры присылают президенту копии фильмов, которые только готовятся к выходу в прокат. Так что глава государства и его семья узнают содержание и концовку блокбастера раньше простых смертных.