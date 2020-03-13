10 секретов петербургского метро, которое является одним из самых глубоких мире

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Туристы приезжают в Петербург не только ради архитектуры, музеев и театра, но и для того, чтобы увидеть станции одного из самых глубоких метро в мире. Спуск на некоторые из них занимает около 5 минут. Еще одна особенность метрополитена — станции закрытого типа с раздвижными дверями. Но это еще не все.

Нам в AdMe.ru было любопытно узнать ответы на интригующие вопросы о метро, поэтому мы решили поговорить о нем с настоящими знатоками — сотрудниками пресс-службы Петербургского метрополитена. А из бонуса вы узнаете, какая станция в Петербурге самая глубокая.

Почему, как только заходишь в вестибюль станции метро, сразу чувствуешь особенный «запах метро»? Откуда он появляется?

Самый узнаваемый «аромат метро» — запах стальных рельс вперемешку с запахом шпал, обработанных креозотом. Эта специальная жидкость, предотвращающая гниение, наносится всего один раз — на заводе. Со временем он рассеивается, но легкий, едва уловимый, он так или иначе доносится из тоннеля ветрами.

Откуда в метро ветер?

За наличие воздуха в метро отвечают вентиляционные шахты, в которых установлены вентиляторы. Но еще определенную роль в естественном проветривании станций и тоннелей играют подвижные составы. Когда поезд едет в тоннеле, перед составом образуется избыточное давление воздуха, а позади него — разрежение.

Есть ли скрытые выходы из метро?

Кроме пассажирских выходов через вестибюли станций существуют технологические выходы на поверхность через вентиляционные шахты. Они обычно расположены недалеко от станций метро, часто в скверах или парках, по возможности вдали от пробок, чтобы избежать попадания лишних вредных газов в метрополитен.

Почему ступени эскалатора и фонари пронумерованы?

Ступени эскалатора и торшеры пронумерованы для удобства поиска неисправностей. Например, если при работе эскалатора слышен посторонний шум в лестничном полотне, оператор или машинист определяет участок полотна и легко находит его на площадке обслуживания внутри эскалатора.

Почему в метро нет урн и туалетов?

В санитарно-эпидемиологических правилах и нормах указываются различные требования к минимальному расстоянию между общественным туалетом и зоной массового прохода людей, из-за которых большинство станций петербургского метро не могут быть реконструированы под размещение общественных туалетов. А урны признаны объектами возможной террористической угрозы, поэтому их нет в метрополитенах почти всех развитых стран.

Почему в петербургском метро до сих пор пользуются жетонами?

Петербургский метрополитен один из немногих на постсоветском пространстве сохранил жетон как средство оплаты проезда. Его выгодно покупать, когда на метро нужно проехать 1–2 раза. А еще жетон — это произведение искусства и необычный сувенир. Помимо «классических» в кассах продаются юбилейные жетоны, отчеканенные лимитированным тиражом.

Как машинисты и работники метро добираются домой после ночной смены? Метро же закрыто

Ездить домой после закрытия метро машинистам не приходится. Каждый месяц для них составляются индивидуальные графики работы. Ночная смена начинается в 15:00–16:00 и заканчивается в 8:00–9:00. Ночью машинисты несколько часов спят в специальных комнатах отдыха. Соответственно, дневная смена начинается с 8:00–9:00 и длится до 17:00. Есть еще утренние смены (как правило, на них выходят те, кто живет в пешей доступности от метро) и вечерние — до 22:00.

Что делать, если человек упал на рельсы? Как привлечь внимание машиниста?

Если человек оказался на путях ближе месту остановки первого вагона и состава при этом еще не видно, нужно забежать за линию остановки первого вагона. Она отмечена специальной черно-белой рейкой. И бежать, придерживаясь правой стороны — там нет контактного рельса. И второй вариант: лечь в лоток — специальное углубление между рельсами — лицом вниз и головой навстречу составу. Отбросить сумку назад, зажать одежду, чтобы потоки ветра ее не подхватили, и ждать. Проедет поезд, и пассажира выведут на платформу. Главное — не пытайтесь залезть на платформу, опираясь ногой на контактный рельс. Он покрыт защитным кожухом, и его хочется использовать в качестве ступеньки, но это ошибка. А электричество ошибок не прощает. Машинисту нужно подать специальный сигнал экстренной остановки — круговое движение рукой — и обязательно сообщить о падении дежурному по станции.

Почему поручни эскалаторов двигаются быстрее ступенек?

Поручни и ступени — это два разных полотна, два разных механизма и две разные скорости работы. Синхронизировать их можно, но, по сути, незачем. Во-первых, трудозатратно, поскольку придется постоянно поддерживать единство в работе систем. Во-вторых, нецелесообразно, ведь при нормальном функционировании эскалатора допустимая разница скоростей составляет всего 2 %. Да, из-за этих 2 % нам периодически нужно переставлять руку поближе к себе.

Зачем нужны цветные полосы на ступенях эскалатора? И почему внизу балюстрады эскалатора установлены щетки?

Ограничительные полосы необходимы для исключения трения между обувью пассажиров и поверхностью фартука (неподвижный элемент балюстрады). В зависимости от цвета настила ступеней на разных типах эскалаторов используются разные цвета ограничительных полос: красный, белый, желтый. Щетки внизу балюстрады служат для безопасности пассажиров. Щетки безопасности смонтированы таким образом, что, как бы близко пассажир ни ставил к ней ногу, до фартука он не достанет: нога упирается в щетку (фотография справа), человек чувствует препятствие и инстинктивно отступает. Но есть эскалаторы, на которых такие щетки не установлены (фотография слева), и если нога соприкоснется с балюстрадой, то ее может закрутить или же будет неприятный звук от трения обуви о неподвижный элемент эскалатора.

Бонус

В метро Петербурга есть станции закрытого типа: с платформенными раздвижными дверями и без боковых платформ.

Метрополитен — это в том числе и объект гражданской обороны. При угрозе населению города отдельные участки метро посредством гермозатворов превращаются в автономные убежища, которые обеспечиваются электричеством, вентиляцией, водой и в которых есть система канализации.

8 станций признаны объектами культурного наследия России: «Площадь Восстания», «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово».

Если машинисту срочно необходимо в туалет, а до перерыва далеко, он просит подменить его, сообщая по радиосвязи диспетчеру: «Маршрут такой-то, резерв, пожалуйста». Резерв — это резервный машинист, их несколько на линии.

Самая глубокая станция — «Адмиралтейская», 86 м.

В середине платформы установлены кабины дежурного по приему и отправлению поездов метрополитена. А в начале и в конце платформы — кабины для маневровых машинистов, там они могут отдохнуть в период между прибытием поездов.