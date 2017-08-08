10 секретов известных фокусов, о которых молчат иллюзионисты

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Трудно поверить, но у самых зрелищных и необъяснимых фокусов разгадка лежит на поверхности. Мы в AdMe.ru внимательно присмотрелись к известным трюкам и готовы их разоблачить.

10. Исчезновение статуи Свободы

В 1983 году Дэвид Копперфильд заставил исчезнуть статую Свободы. Секрет трюка объясняется просто. Монумент накрыли тканью и отключили его подсветку, оставив свет софитов, которые создавали иллюзию пустоты и слепили зрителей. После падения покрывала зрение не успело адаптироваться, и люди не смогли разглядеть контуры статуи в темноте.

9. Исчезновение грузовика

Как заставить исчезнуть накрытый тканью грузовик (вагон или самолет), если его кольцом окружают зрители? Легко! Надо лишь прикрепить покрывало к специальной конструкции, чтобы оно оставалось на месте, пригласить подставных наблюдателей и увезти грузовик в подсобное помещение. Поэтому этот трюк мы можем увидеть только по телевизору и никогда вживую.

8. Левитация

Человек, застывший в воздухе, не маг и не йог. Под слоями одежды у фокусника спрятана опора, благодаря которой можно зависать несколько часов подряд, не уставая.

7. Прохождение сквозь зеркало

Чтобы пройти сквозь зеркало, фокуснику нужны специальные ширмы с прорезями посередине. В той, которая прикрепляется к задней части зеркала, спрятаны две зеркальные панели. Конструкция позволяет сдвинуть настоящее зеркало, поставив на его место два фальшивых, и пролезть в отверстие. В конце фокуса ассистентки ставят настоящее зеркало на место.

6. Превращение купюры

Чтобы превратить $ 1 в $ 100, фокусник сворачивает купюру меньшего достоинства особым образом и прячет за пальцами. Затем в процессе фокуса подменяет одну купюру другой, демонстрируя чудесное превращение.

5. Хождение по воде

Фокус выполняется в водоеме с мутной водой или в бассейне, где купаются люди и создают волны. Основная цель — отвлечь внимание и скрыть от камер прозрачную платформу, по которой и идет иллюзионист.

4. Освобождение из цепей под водой

Секрет трюка кроется в физической подготовке фокусника и в замках. Задача ассистентов — незаметно вытащить стержни из петель, удерживающих замки, а иллюзиониста — напрячься, вывернуться из пут и вылезти из резервуара с водой.

3. Восстановление подписанной карты

Фокусник дает зрителю подписать карту, рвет ее на 4 части и восстанавливает с помощью магии на глазах у изумленной публики. Секрет трюка прост: иллюзионист заранее прячет сложенную вчетверо карту, подменяет ее на зрительскую и рвет на части. Подписанная карта все время остается целой.

2. Глотание шпаги

Вы время выполнения этого фокуса пострадало немало иллюзионистов. Тем не менее факиры продолжают удивлять зрителей, заглатывая мечи и шпаги. Секрет фокуса — в физической и психологической подготовке. Иллюзионист поднимает голову так, чтобы глотка и пищевод образовали прямую линию и шпага не повредила внутренние органы.

1. Человек без ног

Иллюзия работает, когда вы смотрите на фокусника спереди. Если посмотреть на него с другого ракурса, вы увидите, что часть от колен до талии — это манекен. Свободная одежда и специальная поза тела помогают создать иллюзию того, что фокусник держит в руках свои собственные ноги.