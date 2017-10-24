10 людей, которые стали знаменитыми совершенно случайно

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Стать знаменитым в наше время благодаря интернету и социальным сетям стало совсем несложно. Кто-то смог прославиться с помощью уникального таланта, а кого-то заметили благодаря яркой внешности. AdMe.ru собрал истории людей, которые на собственном опыте ощутили всю мощь неожиданной славы.

Ники Либерт

Студентка из Лондона разместила в сети фото молодого строителя, которого она заметила во время прогулки по Амстердаму. Красоту молодого человека оценили не только пользователи Twitter, но и модельное агентство Elite, которое заключило с Ники контракт.

Бадди Винкл

Эта бабушка покорила сердца блогеров, после того как ее правнучка выложила фото в Instagram. Сейчас у нее более 3 млн подписчиков, и она ведет активную жизнь — танцует тверк, постоянно меняет образы и участвует в ток-шоу.

Эмануэль Фазано

Опоздав на поезд, молодой итальянский музыкант решил скрасить ожидание и сыграть на пианино, которое стояло на вокзале. По счастливой случайности выступление Эмануэля заметил музыкальный продюсер, который снял игру молодого человека на видео. Видео принесло талантливому музыканту известность и выгодные контракты.

Нусрет Гекче

Этот турецкий шеф-повар прославился благодаря видеозаписям, на которых он темпераментно готовит мясо. Сейчас на его Instagram подписано более 9 млн человек, а посмотреть на его фирменный жест приезжают даже мировые звезды, такие как Леонардо Ди Каприо.

Аршад Хан

18-летний торговец чаем на рынке в Исламабаде проснулся знаменитым, после того как его соотечественница поделилась снимком голубоглазого юноши в Instagram. Фотография мгновенно набрала тысячи лайков и привлекла внимание общественности. Теперь у Аршада есть контракт с крупным модельным агентством, а сам он подумывает о карьере кинозвезды.

Филипп Дюма

Выйдя на пенсию, Филипп решил разместить свои фотографии на популярном сайте Reddit и попросил пользователей оценить, подходит ли он для работы в модной индустрии. Необычную внешность оценили не только пользователи социальных сетей, но и модельные агентства, которые заключили с мужчиной ряд контрактов, исполнив тем самым его давнюю мечту.

Майк Варшавски

Доктор из Нью-Джерси прославился благодаря свой странице в Instagram, где он выкладывал фото своих трудовых будней. Молодой человек был признан «самым сексуальным доктором» по версии журнала People. Несмотря на предложения заняться модельным бизнесом, он продолжает работать врачом. Сейчас Майк — медийная личность и активно пропагандирует здоровый образ жизни, а также занимается благотворительностью.

Синди Кимберли

Девушка стала знаменита после того, как певец Джастин Бибер выложил одно из фото девушки у себя на странице с надписью: «О боже, кто это?» Поклонники звезды разыскали девушку — ей оказалась 17-летняя студентка из маленького испанского города Дения, которая в свободное время подрабатывала няней. Сейчас у нее несколько контрактов с крупными модельными агентствами и съемки для глянцевых журналов.

Свен Оттен

После того, как молодой человек выложил видео со своим зажигательным танцем на YouTube, его посмотрело более 43 млн человек по всему миру. Сейчас танцор-самоучка из Германии участвует в рекламных кампаниях и владеет собственной танцевальной академией.

Джереми Микс