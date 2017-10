10 очень странных занятий, которые позволят вам жить безбедно

10. Профессиональный обниматель — от $ 60 в час

Эта милая дама на фото — Саманта Хесс, основательница компании Cuddle Up To Me, сотрудники которой обнимают нуждающихся в человеческом тепле. Казалось бы, объятья можно получить бесплатно, если у вас есть близкие люди. Но если судить по спросу, которым пользуются услуги компании, то далеко не всем есть кого обнимать.