10 очень странных занятий, которые позволят вам жить безбедно

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По мере развития нашей цивилизации некоторые виды деятельности уходят в прошлое. Но вместе с этим появляются новые способы заработать себе на жизнь, порой весьма специфические. AdMe.ru нашел для вас 10 примеров того, что в наше время могут оказаться востребованными самые неожиданные таланты.

10. Профессиональный обниматель — от $ 60 в час

Эта милая дама на фото — Саманта Хесс, основательница компании Cuddle Up To Me, сотрудники которой обнимают нуждающихся в человеческом тепле. Казалось бы, объятья можно получить бесплатно, если у вас есть близкие люди. Но если судить по спросу, которым пользуются услуги компании, то далеко не всем есть кого обнимать.

9. Нюхатель бумажных полотенец — $ 19–52 тыс. в год

Вы удивитесь, но компании, производящие салфетки и бумажные полотенца, нанимают «нюхачей», чтобы убедиться, что их продукция не имеет посторонних запахов. Основных требований к соискателям всего 2: безупречное обоняние и любовь к бумажной продукции.

8. Уборщик мест преступлений — $ 50 тыс. в год

К сожалению, искоренить преступность пока не получается. И то, что оставляют после себя преступники, далеко не всегда можно убрать обычному человеку со шваброй. Если вы хотите узнать больше об этой работе, то советуем вам прочитать ответы сотрудника службы «криминальной уборки» на вопросы пользователей Reddit.

7. Фуд-стилист — $ 33–58 тыс. в год

Задача фуд-стилистов — придать еде, которую снимают в рекламе, максимально аппетитный вид. В ход идут любые средства, а стилистам и фотографам приходится проявлять недюжинную изобретательность. Подробнее об этом вы можете узнать из статьи, которую мы публиковали ранее.

6. Ныряльщик за мячами для гольфа — $ 50–100 тыс. в год

При игре в гольф ежегодно теряется огромное количество мячей, и многие из них оказываются на дне водоемов. Чтобы не наносить ущерб природе и сэкономить на покупке новых мячей, гольф-клубы нанимают ныряльщиков. Эта работа кажется безопасной, но в южных областях ныряльщики встречаются с аллигаторами, а вода не всегда оказывается чистой и существует риск подхватить инфекцию.

5. Инспектор канализационных колодцев — $ 34–61 тыс. в год

Несомненно, это одна из самых полезных профессий, хотя и далеко не самая приятная. Благодаря этим инспекторам мы можем бесперебойно пользоваться одним из важнейших благ цивилизации — канализацией. Канал Discovery посвятил этому занятию целый эпизод шоу «Грязная работенка», посмотреть который смогут лишь люди с самыми крепкими нервами.

4. Чистильщик экранов в IMAX — $ 40–50 тыс. в год

Более 20 лет назад пилот Майкл Каранто и его друг основали компанию, которая предоставляла услуги по очистке экранов в кинотеатрах. Бизнес оказался более чем востребованным, так что Майкл оставил основную работу в авиации и посвятил все свое время наведению чистоты. По его словам, обычные клининговые компании просто не знали, как правильно чистить такие огромные экраны.

3. Дегустатор экзотической еды — $ 800 в день

Многие из нас с радостью согласились бы стать дегустаторами, ведь тебе платят за то, что ты ешь, а поесть любят даже те, кто яростно это отрицает. Но и у этой профессии есть неприятная сторона, поскольку есть приходится всякое. Такая услуга может понадобиться ресторанам, если они решат ввести в меню что-то необычное, например насекомых.

2. Дегустатор еды для животных — $ 40–75 тыс. в год

Животные не умеют разговаривать, потому вряд ли мы можем объективно оценить, насколько им нравится тот или иной корм. Так что пробовать еду для питомцев приходится все-таки людям, причем не всем подряд, а только тем, кто имеет достаточный объем знаний о питании для животных.

1. Профессиональная подружка невесты — $ 300–2 000 за свадьбу

Некоторые люди бывают так заняты, что им некогда заводить себе друзей. Поэтому им приходится буквально брать их напрокат. От этого становится немного грустно, но нынешних невест можно понять. К тому же «платные подруги» с радостью помогут с организацией торжества и проследят, чтобы все прошло наилучшим образом.

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