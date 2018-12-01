10 самых неожиданных родственников британской королевской семьи

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Мир теснее, чем нам кажется, а утверждение о том, что все знаменитые и могущественные семьи состоят между собой в родстве, не лишено истины. И мы обнаружили тому веские доказательства: оказывается, у британской королевской семьи немало родственников среди звезд.

AdMe.ru изучил генеалогическое древо некоторых знаменитостей и с удивлением обнаружил, что они состоят в родстве (хотя и очень дальнем) с королевой Елизаветой II и ее обширной семьей.

Анджелина Джоли

В 2014 году Анджелина Джоли получила титул дамы от королевы, которая, как выяснилось, является ее родственницей через французского короля Филиппа II Августа. Кроме того, актриса состоит в отдаленном родстве, через своих франко-канадских предков, и с герцогиней Корнуольской Камиллой.

Бейонсе

Поп-дива и британская королева состоят в родстве через общего предка — английского короля Генриха II Плантагенета, один из потомков которого перебрался за океан и обосновался на юге США.

Кара Делевинь

Общим предком Кары Делевинь и Елизаветы II был Патрик Лион, 3-й граф Стратмор и Кингхорн. Он приходится королеве прадедом в 6-м поколении по материнской линии, а Каре Делевинь — прадедом в 9-м поколении.

Том Хэнкс

Том Хэнкс связан с британскими монархами через общего предка — барона Уильяма Фитц-Хью. Принц Уильям приходится Хэнксу троюродным братом в 16-м поколении.

Брэд Питт

Вы удивитесь, но Брэд Питт — правнук английского короля Генриха III в 24-м поколении, а также кузен принца Уильяма в 17-м поколении.

Барак Обама

У экс-президента США тоже нашлись общие предки с королевой Елизаветой II. Ими были английские аристократы Уильям Жерар и его супруга Элизабет Байрон, которые жили в конце XV — начале XVI вв.

Бенедикт Камбербэтч

Среди высокородных предков Камбербэтча есть и тот, кого ему довелось сыграть в мини-сериале «Война роз»: король Ричард III. А еще актер приходится родственником королеве Елизавете II через британского землевладельца сэра Уильяма Боуза.

Бритни Спирс

Общим предком королевы Елизаветы II и певицы Бритни Спирс был сэр Уолтер Блент. Его точная дата рождения не известна, но сохранились сведения о том, что он пал смертью храбрых в битве при Шрусбери 21 июля 1403 года. Кстати, сэр Уолтер является одним из персонажей первой части исторической пьесы Шекспира «Генрих IV».

Джонни Депп

Джонни Депп — родственник королевы Елизаветы II через английского короля из династии Плантагенетов Эдуарда III.

Меган Маркл