10 самых неожиданных родственников британской королевской семьи
Мир теснее, чем нам кажется, а утверждение о том, что все знаменитые и могущественные семьи состоят между собой в родстве, не лишено истины. И мы обнаружили тому веские доказательства: оказывается, у британской королевской семьи немало родственников среди звезд.
AdMe.ru изучил генеалогическое древо некоторых знаменитостей и с удивлением обнаружил, что они состоят в родстве (хотя и очень дальнем) с королевой Елизаветой II и ее обширной семьей.
Анджелина Джоли
В 2014 году Анджелина Джоли получила титул дамы от королевы, которая, как выяснилось, является ее родственницей через французского короля Филиппа II Августа. Кроме того, актриса состоит в отдаленном родстве, через своих франко-канадских предков, и с герцогиней Корнуольской Камиллой.
Бейонсе
Поп-дива и британская королева состоят в родстве через общего предка — английского короля Генриха II Плантагенета, один из потомков которого перебрался за океан и обосновался на юге США.
Кара Делевинь
Общим предком Кары Делевинь и Елизаветы II был Патрик Лион, 3-й граф Стратмор и Кингхорн. Он приходится королеве прадедом в 6-м поколении по материнской линии, а Каре Делевинь — прадедом в 9-м поколении.
Том Хэнкс
Том Хэнкс связан с британскими монархами через общего предка — барона Уильяма Фитц-Хью. Принц Уильям приходится Хэнксу троюродным братом в 16-м поколении.
Брэд Питт
Вы удивитесь, но Брэд Питт — правнук английского короля Генриха III в 24-м поколении, а также кузен принца Уильяма в 17-м поколении.
Барак Обама
У экс-президента США тоже нашлись общие предки с королевой Елизаветой II. Ими были английские аристократы Уильям Жерар и его супруга Элизабет Байрон, которые жили в конце XV — начале XVI вв.
Бенедикт Камбербэтч
Среди высокородных предков Камбербэтча есть и тот, кого ему довелось сыграть в мини-сериале «Война роз»: король Ричард III. А еще актер приходится родственником королеве Елизавете II через британского землевладельца сэра Уильяма Боуза.
Бритни Спирс
Общим предком королевы Елизаветы II и певицы Бритни Спирс был сэр Уолтер Блент. Его точная дата рождения не известна, но сохранились сведения о том, что он пал смертью храбрых в битве при Шрусбери 21 июля 1403 года. Кстати, сэр Уолтер является одним из персонажей первой части исторической пьесы Шекспира «Генрих IV».
Джонни Депп
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Джонни Депп — родственник королевы Елизаветы II через английского короля из династии Плантагенетов Эдуарда III.
Меган Маркл
Многие думают, будто Меган Маркл до замужества с принцем Гарри была самой обычной девушкой из народа. Но, как выяснили специалисты по генеалогии, это не совсем так, ведь одним из предков Меган по отцовской линии являлся все тот же король Эдуард III. Так что и до своего официального присоединения к монаршей семье Великобритании Меган приходилась им дальней родственницей.