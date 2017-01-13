10 самых неожиданных находок, которые люди обнаружили у себя во дворе

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Наверное, нет такого человека, который бы не мечтал найти клад либо сделать важное археологическое открытие. AdMe.ru делится реальными историями о людях, которым это удалось, причем прямо у себя во дворе. Какие-то из этих находок вызывают восторг, от других же становится не по себе.

Автомобиль Ferrari

В 1978 году, копаясь в земле на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе, двое детей нашли автомобиль Ferrari Dino 246 GTS. После того как полиция выкопала машину, было установлено, что авто числится в угоне. Предполагается, что кража машины и ее последующее захоронение было частью страховой аферы. Найденную Ferrari передали страховой компании, после чего авто было выставлено на аукционе. К сожалению, после пребывания в земле автомобиль был не в лучшем состоянии. Источник: jalopnik

Панцирь доисторического броненосца

Хосе Антонио Ниевас (Jose Antonio Nievas), житель Аргентины, обнаружил около своей фермы огромное черное «яйцо динозавра», как он сам тогда подумал.



Оказалось, что это панцирь глиптодона — доисторического броненосца размером с Volkswagen «жук». В панцире обнаружено отверстие, которое, скорее всего, было проделано другим глиптодоном во время схватки. Источники: dailymail, natureworldnews

Средневековые сокровища

В 2007 году Андреас К., житель Австрии, нашел у себя на заднем дворе сокровищницу с двумя сотнями драгоценностей: кольцами, брошами, пряжками и серебряными тарелками.

Мужчина положил найденное в ящик, отнес в подвал, а потом и вовсе забыл о находке на 2 года. Он вспомнил о ней, лишь когда собрался переезжать в другой дом.

Когда эксперты осмотрели драгоценности, оказалось, что их возраст — около 650 лет.

Андреас абсолютно безвозмездно передал находку городскому музею. Источник: cbsnews

Метеориты. Шесть раз подряд

А этому человеку и вовсе не пришлось ничего искать. Согласитесь, вероятность того, что в ваш двор упадет метеорит, крайне мала. Но во двор жителя Боснии Радивойе Лайича (Radivoje Lajic) они падали целых 6 раз вопреки всем математическим расчетам. Ученые из Белградского университета подтвердили, что камни действительно являются метеоритами. В настоящее время они исследуют магнитное поле вокруг дома Лайича, чтобы понять причину аномалии. Недавно Лайич решил на всякий случай укрепить крышу стальными балками. Источники: metro, weeklyworldnews

Бомбоубежище в отличном состоянии

Когда Крис и Коллин Откасек (Chris and Colleen Otcasek) приобретали дом в Калифорнии, они знали, что во дворе есть противорадиационное бомбоубежище, построенное в разгар холодной войны. Его сделал для себя инженер, живший когда-то в этом доме. Крис и Коллин думали, что от убежища по прошествии 50 с лишним лет, должно быть, ничего не осталось, но они ошибались. Убежище сохранилось в идеальном состоянии, в нем абсолютно нетронутыми хранились бумажные салфетки, снотворное, различные консервы, банки с кофе, книги и журналы. Источники: scpr, dailymail

Тоннель, ведущий в пирамиду Хеопса

Один из жителей египетской деревни Эль Харанейя, которая находится неподалеку от легендарного плато Гиза, копался у себя во дворе и нашел загадочный тоннель. Вероятно, это и есть потайной коридор, ведущий в самую большую и древнюю из трех пирамид Гизы — Великую пирамиду Хеопса (Хуфу). О существовании такого тоннеля писал еще древнегреческий историк Геродот, когда-то посещавший Египет. Источники: ancient-origins, cairoscene

Кости индейца из прошлого тысячелетия

Жутковатую находку обнаружил в 2014 году 14-летний житель Солт-Лейк-Сити Али Эртюрк (Ali Erturk). Мальчик копал во дворе яму для пруда и наткнулся на человеческие кости, лежавшие в земле. Отец мальчика сразу же позвонил в полицию. Экспертиза показала, что останки принадлежат американскому индейцу, жившему здесь около 1 000 лет назад. Раскопки во дворе дома продолжили археологи. Вероятно, раньше здесь находилось целое индейское захоронение, изучение которого поможет больше узнать о культуре древних народов. Интересно, каково это — понять, что твой дом стоит на старом индейском кладбище? Источник: nydailynews

Сумка с марихуаной на сумму $ 175 тыс.

В декабре 2012 года Мак Рид (Mack Reed), проживающий в Лос-Анджелесе, решил установить на крыше своего дома солнечные батареи. Открыв подвал, он обнаружил сумку, в которой лежали банки, пакеты и конверты с марихуаной. Видимо, когда Рида не было дома, кто-то проник к нему на задний двор и спрятал наркотики. Впоследствии выяснилось, что содержимое сумки тянуло на $ 175 тыс. На тот случай, если преступник вернется за своим добром, Рид оставил ему записку со словами: «Мы нашли сумку и сообщили в полицию. Они конфисковали наркотики и установили наблюдение за моим домом. Извините». Источники: aol, huffingtonpost, laweekly

Один из самых больших кладов в истории США

В 2013 году двое супругов обнаружили клад, выгуливая собаку у себя во дворе. Они увидели ржавую коробку, торчащую из земли, в которой оказались золотые монеты. Во дворе было закопано еще 8 коробок с монетами, выпущенными в период с 1847 по 1894 год. Их номинальная стоимость равнялась $ 27 980.

Монеты отлично сохранились, часть из них, видимо, никогда не была в обращении. Большую часть монет супруги распродали на аукционе.

Как эти коробки оказались на заднем дворе дома, до сих пор остается загадкой. Находка получила название «Клад Сэддл Ридж». Его общая стоимость равна 10 млн современных долларов. Источник: nationalgeographic

Останки динозавра

В 1997 году Джон Ламберт (John Lambert) из города Ипсуич (Англия) решил построить вокруг дома забор. Когда он копал землю, его лопата наткнулась на большую кость. Джон не придал значения находке, отнес ее в сарай, благополучно забыв о ней на 16 лет. В 2013 году мужчина все-таки решил отнести находку специалистам. Оказалось, это кость огромного морского ящера плиозавра, жившего на Земле от 60 до 250 млн лет назад. Источники: bbc, dailymail