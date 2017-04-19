10 самых каверзных вопросов, которые Apple задает на собеседовании

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Компания Apple — одно из самых интересных мест для работы, и если мы скажем, что попасть туда совсем не просто, — это вас не удивит. Наряду с Google, яблочная компания любит помучить своих кандидатов каверзными вопросами, некоторые из которых ставят в тупик. Как думаете, вы бы смогли на них ответить?

AdMe.ru подобрал для вас самые неординарные вопросы с собеседований на различные должности.