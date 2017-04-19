10 самых каверзных вопросов, которые Apple задает на собеседовании
Компания Apple — одно из самых интересных мест для работы, и если мы скажем, что попасть туда совсем не просто, — это вас не удивит. Наряду с Google, яблочная компания любит помучить своих кандидатов каверзными вопросами, некоторые из которых ставят в тупик. Как думаете, вы бы смогли на них ответить?
AdMe.ru подобрал для вас самые неординарные вопросы с собеседований на различные должности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
По материалам TIME