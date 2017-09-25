10 самых богатых женщин мира, о состоянии которых вы бы никогда не догадались

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Организация Oxfam, посвятившая себя борьбе с бедностью, выяснила: 62 богатейших в мире человека владеют такими же средствами, что и суммарно половина населения Земли. Большую часть списка составляют мужчины, но нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядят женщины — владелицы миллиардов. Оказалось, что их внешний вид вовсе и не навевает на мысли об огромных состояниях.

Лилиан Беттанкур, 94 года

Эта женщина — владелица третьей части акций L’Oreal. Это состояние она унаследовала от отца, родоначальника компании. Кроме этого, она успешно инвестирует в Nestlé, а еще (но это не точно) — во французских политиков (Николя Саркози). В 15 лет отец привел ее в компанию практиканткой: она клеила этикетки на шампуни.

Элис Уолтон, 67 лет

Дочь основателя Wal-Mart Сэма Уолтона. Она согласилась принять долю отцовского бизнеса только после того, как самостоятельно поработала в сфере экономики и финансов.

Сьюзан Клаттен, 54 года

Самая обеспеченная женщина Германии Сьюзан Клаттен унаследовала от отца доли в Altana и BMW и занялась развитием обеих компаний в соответствии с требованиями нового времени. Прежде чем влиться в семейный бизнес, фрау Клаттен поработала в сфере рекламы и PR, а также в должности инженера в BMW.

Лорен Пауэлл Джобс, 53 года

Лорен — вдова легендарного Стива Джобса. За ее плечами — образование в престижном Стэнфордском университете, научная деятельность, участие в жизни Apple Inc. и The Walt Disney Company. Лорен активно занимается благотворительностью и социальной деятельностью.

Джина Райнхарт, 63 года

Джина Райнхарт — самый богатый человек в Австралии. Она владеет крупнейшей компанией по добыче железной руды. На почве денег в семье Райнхарт было много конфликтов; Джина три раза выходила замуж и родила троих детей. За компанию, унаследованную от отца, ей пришлось побороться: она увязла в долгах, но женщина сумела вытянуть ее на достойный уровень.

Абигейл Джонсон, 55 лет

Абигейл занимает руководящий пост в Fidelity Investments (компания занимается обслуживанием инвесторов по всему миру) уже в третьем поколении семьи Джонсон. Сегодня Абигейл получает дополнительный доход от своих 24,4 % акций, помимо управления активами.

Елена Батурина, 54 года

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова развивает гостиничный бизнес в России, Австрии, Чехии и Ирландии. Также она инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе.

Шарлен де Карвальо-Хейнекен, 62 года

А эта улыбчивая женщина — наследница гигантской пивоваренной корпорации Heineken (третьей по величине пивоварне в мире). После смерти отца она унаследовала 25 % акций Heineken. В ту же минуту стала самой богатой предпринимательницей Нидерландов. С тех пор Шарлен развивает семейный бизнес, активно вводит туда мужа и сына, а также расширяет деятельность компании в новых странах.

Кирсти Бертарелли, 46 лет

Сейчас Бертарелли, супруга владельца компании Serono, — самая богатая женщина Великобритании. Кроме этого, она известна как автор стихов для популярной песни «Черный кофе» группы All Saints. А еще она бывшая мисс Великобритании.

Мэрилин Карлсон Нельсон, 78 лет

В столь почтенном возрасте Мэрилин Карлсон Нельсон сохраняет активность в бизнесе, возглавляет собственную компанию туристических услуг «Карлсон», кроме того, много времени посвящает общественным программам. Мэрилин — президент общественной организации «Объединенный Путь Миннеаполиса» (организация занимается туризмом между США и зарубежьем).