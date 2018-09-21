10 самых безумных поступков, которые когда-либо совершал человек (Например, прыжок из космоса)

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Почти каждый из нас хоть раз, но совершал в жизни какой-либо безумный поступок. Для одних безумный поступок — это в 18 лет собрать чемоданы и уехать жить в другой город. Для других — промчаться по автобану со скоростью 260 км/ч. Для третьих — прыгнуть с тарзанки. Но все это пустяки в сравнении с тем, что совершили герои этого поста. Чего стоит только прыжок без парашюта из самолета, летящего на высоте 7,6 км.

AdMe.ru собрал 10 сумасшедших поступков людей, повторить которые вряд ли кто-то из нас решится. И не потому, что нет возможности, а потому, что... страшно.

Прыжок из космоса

14 октября 2012 года 43-летний австрийский парашютист Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом от условной границы космоса и земной атмосферы — с высоты 39 км (хотя изначально планировалась высота 36,5 км). Через минуту экстремал преодолел сверхзвуковой барьер, достигнув скорости в 1 357,6 км/ч, и стал, таким образом, первым человеком в мире, кому удалось сделать это без какого-либо транспортного средства. В свободном полете Баумгартнер находился 4 минуты 20 секунд, а в целом его спуск длился около 14 минут. Кстати, рекорд высоты продержался до 25 октября 2014 года: тогда он был побит одним из топ-менеджеров Google Аланом Юстасом, который прыгнул с высоты 41,42 км. Но это событие было не таким зрелищным, к тому же Юстас использовал стабилизирующий парашют.

Спуск на дно Марианского желоба

26 марта 2012 года известный режиссер Джеймс Кэмерон впервые в истории человечества в одиночку спустился на самую глубокую точку Мирового океана. На глубине 11 км Кэмерон пробыл примерно 3 часа. В ходе погружения режиссер снимал видео, а также с помощью спецоборудования проводил научные измерения, в том числе взял несколько проб грунта и поймал несколько глубоководных созданий. Снятый им фильм транслировался в 2013 году в кинотеатрах и на канале National Geographic. Отметим, что первое погружение на дно Марианского желоба совершили в 1960 году лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар.

Cерфер покорил самую большую волну в мире

Бразильский серфер Родриго Кокса в ноябре 2017 года покорил самую большую волну в мире — высотой 24,38 м. Об этом официально объявили судьи на церемонии Big Wave Awards, прошедшей в Калифорнии в апреле 2018 года, и добавили, что данный рекорд будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса. А установлен был рекорд у побережья португальского города Назаре. Этот город известен своими высокими волнами, создаваемыми подводным каньоном с одноименным названием.

Прошел пешком 142 тыс. км. Босиком!

68-летний пенсионер Владимир Несин из Нижневартовска вот уже 22 года путешествует пешком по миру. Босиком! Недавно мужчина подсчитал, что за эти годы он прошел пешком уже 142 тыс. км, посетив при этом более 120 стран. А ходит он босиком, поскольку таким образом «ощущает связь с землей, да и для здоровья полезно». Владимир не использует карты и компас, иногда пользуется автостопом, чаще всего ночует в палатке, питается на $ 1 в день, а самое главное, путешествует на свою пенсию в 12 тыс. рублей.

Почти час в «одежде» из 637 тыс. пчел

В 2012 году бесстрашный китаец по имени Руан Лянмин установил мировой рекорд, взвалив на свое тело «мантию» из пчел, общий вес которых превысил 62 кг. По подсчетам, на его теле и рядом с ним копошились около 637 тыс. пчел. При этом в такой «одежде» из жалящих насекомых он продержался почти 54 минуты, что и зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Поездка на крыше машины со скоростью 260 км/ч

В 1985 году два американских лыжника, Шон Кридланд и Кирстен Калвер, установили мировые рекорды по катанию в полном снаряжении на автомобиле. Кирстен прокатилась на скорости немногим более 246 км/ч, а Шон — на 260 км/ч. Изначально таким способом лыжники тренировались, чтобы научиться контролировать свое тело при сильном ветре во время гонок. Но затем вместе с легендарным гонщиком Bonneville Риком Веско лыжники решили установить своеобразный рекорд, который, кстати, никем не побит до сих пор.

По воде на лодке со скоростью 511 км/ч

В 1976 году австралийский гонщик Кен Уорби установил абсолютный рекорд скорости движения по воде. Его скоростной катер двигался по поверхности озера со скоростью 511 км/ч. Это рекордное достижение также никто не смог побить и по сей день.

Экстремал прошагал по тросу почти километр

Швейцарский спортсмен-экстремал Фредди Нок в 2011 году в рамках благотворительной акции под эгидой ЮНЕСКО установил в Альпах 7 рекордов за 7 дней. В частности, он прошел по канатной дороге, ведущей на самую высокую гору Германии под названием Цугшпитце, почти километр без страховки и балансира.

Прыжок без парашюта с высоты 7,6 км

30 июля 2017 года американец Люк Эйкинс выпрыгнул из самолета на высоте 7,6 км. Через 2 минуты свободного падения он успешно приземлился аккурат на сетку размером 30 на 30 м, которая была натянута на высоте 20-этажного дома. Эйкинс стал первым человеком в мире, кто совершил высотный прыжок без парашюта и без посторонней помощи достиг земли целым и невредимым. Отметим, что у 42-летнего каскадера за спиной более 18 тыс. прыжков.

Женщина перенесла 52 пластические операции

Американка Синди Джексон вошла в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, сделавшая самое большое количество косметических операций. Среди них несколько полных подтяжек лица, липосакция, 2 ринопластики, операции на коленях, животе, талии, бедрах, коррекция линии подбородка, инъекции ботокса и перманентный макияж, установка имплантатов в губы и щеки, уменьшение кости нижней челюсти, химический пилинг и другое. Всего 52 процедуры! Рекордсменка призналась, что все эти операции оплачены благодаря огромному наследству, доставшемуся ей от отца. К слову, сейчас Синди 61 год, и надо признать, что выглядит она довольно неплохо.