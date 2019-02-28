10+ русских традиций и привычек, которые загоняют иностранцев в тупик

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Самая большая (и, пожалуй, самая загадочная) страна в мире манит многих путешественников. И хотя медведи, гуляющие по улицам с балалайками и водкой, иностранцам почему-то не попадаются, в России все равно очень много удивительного и непонятного. Например, странная традиция присаживаться на дорожку, купание в снегу после бани и привычка есть варенье прямо из банки.

Мы в AdMe.ru собрали откровения иностранцев, побывавших в России, и посмеялись, узнав себя во многих описаниях. То, что кажется нам таким обыденным, может сильно шокировать заграничных гостей. Но, благодаря широкой русской душе и гостеприимству, все же от нас, россиян, остаются в основном только благоприятные впечатления. Давайте продолжать в том же духе!

Странный ритуал «Присядем на дорожку»

Традиция присесть на дорожку перед началом путешествия приводит иностранцев в замешательство. Вопрос об этом ритуале даже появился на популярном англоязычном сайте вопросов и ответов Quora. Между тем, хотя никто точно не может сказать, зачем мы сидим на чемоданах перед выходом из дома, иностранцы пришли к выводу, что в этом есть толк. «Вы можете немного помедитировать перед шумным путешествием, просмотреть список предметов первой необходимости или тепло попрощаться с близкими, которых долго не увидите. Этот русский ритуал не даст вашим внутренним демонам следовать за вами в отпуске», — пишет журналистка Лила Маклеллан.

Употребление чая и варенья в огромных количествах

Нежная любовь россиян к чаю и варенью сильно удивляет иностранцев. «Русские обожают чай. Утром, в середине дня, прямо перед сном — все это хорошее время для чая», — отмечает Сэмюэл Тью, преподававший английский в российской семье. «Русские едят варенье само по себе: чайной ложкой прямо из банки. Они могут есть его, запивая чаем, или класть в чай. Русская бабушка, у которой я живу, наварила целую кучу сливового варенья и дала мне банку. Но когда бабушка не видит, я мажу более привычный мне джем на хлеб. Когда я летела в Санкт-Петербург, нам к завтраку подали клубничный джем в маленькой пластиковой ванночке. Я намазала свой джем на хлеб, а русский, сидевший рядом, съел его прямо из ванночки», — рассказывает британка Люси Каррутерс. А вот откровение американца Генриха Бека, женатого на россиянке: «Русские женщины нуждаются в горячем черном чае 3 раза в день (минимум). Или ваша жизнь будет адом».

«Тапочки надень!»

Обязательное снятие уличной обуви дома и ношение тапочек также может оказаться сюрпризом для иностранного гостя. «Как только русские попадают в свои квартиры, они снимают обувь и надевают тапочки. Ношение уличной обуви внутри строго под запретом, и в этом есть смысл, так как зимой здесь очень грязные улицы. Также имеет смысл носить тапочки — это холодная страна. Каждый раз, когда я без тапочек, бабушка пугается и говорит мне, что я заболею, даже когда совсем не холодно! У бабушки их целая коллекция, не меньше 10 пар», — не перестает удивляться Люси Каррутерс.

Экстрим по-русски: баня и купание в снегу

Одно из самых ярких впечатлений иностранцев в России — это русская баня, после которой обтираешься снегом. «Я обрызгивала жидкостью горячие камни, чтобы сразу же попасть под пар. Ах... отличное ощущение! Затем, в истинно русском стиле, я выбежала на улицу голая, прыгнула в кучу блестящего снега. В этот момент я почувствовала, что живу полной жизнью! Это невероятно освежает. Наверное, это аутентичное русское впечатление я запомню больше всего из всех своих путешествий. К сожалению, я была в бане одна, но местные жители объяснили, что вообще-то типично сидеть с компанией в отдельной комнате и выпивать под закуску», — делится эмоциями блогер Шэннон МакКеон.

Особое отношение к холоду

Парадокс: прыгать в снег и купаться в проруби для россиян — норма, а вот есть зимой мороженое, сидеть на холодных камнях и легко одевать детей считается чуть ли не смертельно опасным. Вот как описывает свое пребывание в Москве супруга дипломата Донна Горман: «Горе родителю, который позволяет маленькому ребенку выходить в шортах и футболке на свежий воздух, если на улице недостаточно тепло. Вас обязательно отчитает какая-нибудь babushka. Я считаю, что мой ребенок сам наденет свитер, если замерзнет, но тут так не принято». «Мои русские друзья настаивают на том, что если ты не оденешься, то простудишься. У русских вообще необычные отношения с холодом. Здесь, в Москве, не покупайте холодный напиток в холодный день. И никогда не сидите на холодных каменных плитах. Эти вещи просто опасны, и вам не нужно спрашивать почему. И при этом русские младенцы, тепло укутанные, часто лежат в колясках, стоящих на верандах и балконах даже в самые холодные зимние дни. Родители считают, что они лучше спят на свежем воздухе».

Особенности воспитания по-русски

В воспитании детей по-русски иностранцы увидели немало странностей, как хороших, так и не очень: «Россияне ценят образование не как средство достижения цели, а как самоцель. Они гордятся своим прошлым. Они хотят, чтобы их дети росли хорошо разбирающимися в балете, поэзии, театре и музыке. Детей принято красиво наряжать и водить в театр», — Донна Горман. «Я был поражен, когда узнал, что в начальной школе дети запоминают стихи известных поэтов. Эта страсть к литературе продолжается до совершеннолетия. Семья, в которой я жил, знает гораздо больше английской классики, чем я», — Сэмюэл Тью. «Я заметила, что здесь очень поздно укладывают детей спать. Ученики начальной школы часто возвращаются домой поздним вечером: они посещают кружки и секции и, придя домой, еще вынуждены делать уроки. Честно говоря, я думаю, что родители и дети немного запуганы учителями. У учителей здесь большое влияние, и никто из родителей не хочет, чтобы его вызвали в школу из-за того, что ребенок плохо учится», — Донна Горман.

Милые названия, необычные суеверия и отсутствие улыбок

Скупое проявление эмоций, некоторые названия и суеверия в России также сначала вызывают недоумение, но потом к ним быстро привыкаешь. «Поначалу русские не кажутся вежливыми и дружелюбными. Но я узнал, что они не улыбаются просто так, из вежливости. Они улыбаются, когда им действительно весело. И эта прямота в манерах просто прекрасна. Они очень гостеприимны, и когда вы придете к ним на ужин, они будут кормить вас, пока ваш желудок не взорвется», — отмечает блогер SnarkyNomad. «Русские часто дают вещам смешные уменьшительно-ласкательные прозвища. Например, свою ракетную установку они назвали „Катюшей“. Пулемет ДШК — „Душкой“. Я нахожу это веселым и восхитительным», — рассказывает американец Мерфи Баррет, встречавшийся с девушкой из России. «Когда я оказалась в компании русских мужчин, все они пожали друг другу руки, а меня проигнорировали! Позже я узнала, что это нормально и не считается дискриминацией. Они пожмут женскую руку, только если женщина сама ее подаст», — Люси Карраутерс. «Уважайте русские обычаи, если у вас русская жена. Не приносите ей четное количество цветов, только нечетное! Не дразните ее, когда она говорит, что в доме есть дух (domovoi). Не целуйтесь и не жмите руки в дверях. Если вы путешествуете, придется купить сувенирные магниты на ваш холодильник и для пары холодильников родственников», — Генрих Бек.