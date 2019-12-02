10 русских привычек, которые никогда не поймет ни один иностранец

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Наши привычки и традиции порой вызывают недоумение у иностранцев, а иногда и вовсе вводят их в ступор. Они не понимают, почему мы поступаем именно так, а не иначе. И как бы ни было неприятно посмотреть на себя со стороны, это может быть и полезно, и смешно одновременно.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, какие привычки русских вызывают у иностранцев непонимание, восхищение, а порой и настоящий шок.

10. Культура поведения в театре и негласный дресс-код

Поход в театр — это особый ритуал для русского человека. Мы выбираем красивый наряд, соответствующий негласному театральному дресс-коду. Иностранцы, которые впервые посещают оперу или балет, приходят в восхищение от красиво одетых людей. Культура поведения здесь тоже особая. Например, чтобы пропустить человека на его место, люди поднимаются со своих кресел. Для иностранных туристов это настоящее открытие. В большинстве заграничных театров такая культура, к сожалению, отсутствует: здесь попросту будут протискиваться на свое место, повернувшись к вам пятой точкой. В России не принято есть во время представления (для этого существуют антракт и буфет), в то время как в иностранных театрах зрители спокойно едят попкорн или какие-либо сладости, пока на сцене идет спектакль или мюзикл.

9. Бабушки уделяют много времени воспитанию внуков

Образ жизни человека после выхода на пенсию в России и в других странах радикально различается. Европейские и американские пенсионеры наслаждаются жизнью для себя: путешествуют, ищут новые хобби, посвящают много времени себе, а с внуками предпочитают общаться на выходных или на каникулах. Поэтому незаменимым человеком становится именно няня, а не бабушка, которая могла бы быть «на подхвате». В российских семьях бабушки — это все. Они вовлечены в жизнь внуков на 100 %, стараются помогать абсолютно во всем. В итоге у них с внуками складываются доверительные и теплые отношения, которые так важны для крепкой семьи и преемственности поколений.

8. Отсутствует форма вежливого обращения к незнакомому человеку

Как в России обратиться к незнакомому человеку? Вопрос каверзный. Всех женщин у нас называют «девушками» — вне зависимости от возраста, статуса, рода занятий. Для иностранца такое обращение не только забавное (когда оно адресовано, к примеру, женщине, которой уже за 50), но и довольно грубое, как и аналогичное «мужчина». Но в России не принято обращаться к людям как-то иначе. «Господа» бесследно канули в Лету после революции, пришедшие им на смену «товарищи» тоже забылись, а за ними не последовало ничего. В других же странах существует много различных вариантов обращения: «синьорина», «мадемуазель», «мисс» — к незамужним девушкам, «синьора», «мадам» и «миссис» — к замужним дамам, «синьор», «месье», «сэр» — к мужчинам.

7. Долгое мытье под горячим душем

Русский человек любит все виды водных процедур. И наше счастье, что они не обходятся нам в круглую сумму. Поэтому, когда иностранец узнает о том, что мы можем часами стоять под горячим душем, он приходит в недоумение. Иностранцы привыкли экономить воду и моются «по-быстрому». А еще они очень удивляются фразе «С легким паром!», которую мы так любим произносить по случаю выхода из душа или парной. Следующее открытие — центральное отопление. В российских квартирах зимой довольно жарко, в то время как в английских, к примеру, свежо. Свои квартиры англичане редко отапливают «в полную силу» (видимо, благодаря этому они такие закаленные). А в теплых странах, таких как Италия, Испания, Греция, вообще ничего не знают о центральном отоплении.

6. Любовь к шубам и брендам

Русские женщины всегда любили и носили меха. Такая культура складывалась на протяжении веков: сначала меха использовались исключительно для тепла, а позже — как показатель статуса. Россия — не единственная страна с суровым климатом, поэтому иностранцев удивляет такое большое количество дам в шубах. В Норвегии, к примеру, тоже холодно, но там подобные наряды не популярны. Возможно, шуба как-то по-особенному греет не только тело, но и душу русской женщины.

5. Пристрастие к странным напиткам

В этот список входят такие напитки, как рассол, березовый сок, настой чайного гриба, квас, кисель. Для иностранца это нечто непригодное для питья, а для русского человека — вполне привычные и доступные напитки. К тому же для каждого из них есть свое время употребления: рассол обычно пьют, чтобы прийти в себя после бурной вечеринки, квас — в летнюю жару, а другие напитки — кому как нравится.

4. Хлам на балконах

Как бы ни старались застройщики, делающие дома с балконами на европейский манер, русскому человеку несложно захламить их всевозможным барахлом буквально за первый год жизни в новой квартире. Впрочем, старые дома ждет тот же сценарий: балконы превращаются в места для хранения всего «неугодного». У европейца же, например, лоджия служит местом для отдыха: там стоят стулья, красивый столик, цветы — это своеобразный уголок тишины и релакса.

3. Чрезмерное любопытство и разглядывание незнакомых людей

Что греха таить, в основной массе мы народ любопытный. Порой настолько, что это может нарушать нормы приличия и личные границы другого человека. Будь то общественный транспорт или ресторан, русский человек будет разглядывать людей с особым интересом, вместо того чтобы просто есть свое блюдо или читать книгу, а в самых запущенных случаях еще и даст оценку внешнему виду или одежде незнакомого человека. Во многих европейских странах это считается дурным тоном, поэтому каждый из европейцев сконцентрирован сугубо на себе, своем собеседнике, книге или блюде, которое заказал в ресторане.

2. Поездки на дачу для работы в огороде

Значение слов «дача» и «огород» введет в ступор любого иностранца, который ничего не знает о России. Понять, что представляет собой дача для русских, возможно, а вот серьезное отношение к огороду — это уже гораздо сложнее. У нас поездка на дачу превращается не в отдых, а в настоящее рабство, если там есть грядки. Для европейцев огород — это или бизнес, или удовольствие, но никак не образ жизни. Максимум, что они делают, — высаживают цветочки, чтобы радовался глаз, но ни в коем случае не напрягают себя прополкой грядок.

1. Новый год, который отмечают дважды

Любви к традициям у русских не отнять, даже если они пришли к нам еще в далеком 1918 году, когда был введен григорианский календарь. Сегодня для нас нормально отметить Новый год 31 декабря, а спустя 2 недели отпраздновать его еще разок. А вот иностранцам тяжело даже вникнуть в само словосочетание «старый Новый год».

А какие привычки иностранцев удивляют вас?