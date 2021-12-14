10 русских красавчиков из прошлого, которые одним только взглядом могли вскружить голову любой девушке

Григорий Орлов в XVIII веке, Федор Толстой в XIX столетии, Сергей Есенин в XX веке... Этих людей объединяет то, что они были безумно привлекательными по меркам своего времени. Одни выделялись высоким ростом и атлетическим телосложением, другие — правильными чертами лица, а третьи — утонченным эстетическим вкусом, благодаря которому всегда выглядели элегантными.

Мы в AdMe.ru решили ненадолго заглянуть в прошлое и посмотреть, кем же были те самые мужчины, по которым вздыхали многие женщины.

1. Григорий Орлов (1734–1783)

Фаворит Екатерины II Григорий Орлов отличался геркулесовой силой и атлетическим телосложением. Императрица называла его «красивейшим человеком своего времени» и сравнивала с «древними римлянами прекрасных времен республики». Он был настолько высок, что, находясь в строю, возвышался над сослуживцами на 2 головы. Современники особо отмечали манеры графа, которые были «ловки и изящны», а вся его наружность выражала «скромность и доброту». Екатерина II писала: «Странная личность этот посол; природа была так щедра к нему, как в отношении наружности, так же и ума, сердца и души».

2. Петр Голицын (1738–1775)

Внешностью князя Петра Голицына восхищалась сама Екатерина II, да и Александр Пушкин называл его красавцем. Поэт писал: «Императрица заметила его в Москве на балу (в 1775 году) и сказала: „Как он хорош! Настоящая куколка“. Это слово его погубило». Все дело в том, что о неравнодушном отношении императрицы к Голицыну прознал ее фаворит Григорий Потемкин и, по свидетельствам очевидцев, принял самое активное участие в организации дуэли, в ходе которой князь и ушел из жизни.

3. Григорий Потемкин (1739–1791)

Григорий Потемкин обладал привлекательной внешностью. Он был высок (по разным сведениям его рост составлял от 185 до 203 см), имел «могучие мускулы и высокую грудь». Его орлиный нос, красиво выгнутые брови, голубые глаза, русые вьющиеся волосы и ровные белоснежные зубы не оставались незамеченными представительницами противоположного пола. В романтических делах ему сопутствовал успех. Его поклонниц не пугало даже то, что после неудачного лечения в 24 года Потемкин остался без одного глаза.

4. Александр Ланской (1758–1784)

Александр Ланской был любимцем Екатерины II более трех лет. Природа одарила его прекрасной внешностью, в том числе «правильной соразмерностью роста и всех членов». Прежде всего Ланской выделялся «огромным ростом», мужественным телосложением, правильными чертами и здоровым цветом лица. После скоропостижной кончины своего фаворита императрица написала: «Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям».

5. Александр Куракин (1752–1818)

Современник Александра Куракина отмечал, что князь был очень красив, имел «крепкое, даже атлетическое телосложение» и обладал «лучезарным тихонравием». Его называли Великолепным, а позже и Бриллиантовым князем из-за страсти к богатым украшениям. Также он уделял очень много внимания одежде: «Каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу, вроде альбома, где находились образчики материй, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенные <...> пряжки, перстень, <...>». Однако он хотел казаться не модником, а великим господином.

6. Иван Римский-Корсаков (1754–1831)

Генерал-адъютант Иван Римский-Корсаков был одним из многочисленных фаворитов Екатерины II, которая прозвала его Пирром, царем Эпирским. Она писала: «Все в нем гармонично; нет ничего, что бы выделялось; такое впечатление производят дары природы, особенные в своей красоте. <...> Его следовало бы брать как модель всем скульпторам, живописцам; все поэты должны воспевать красоту Римского-Корсакова». У него была необыкновенно изящная фигура и прелестная внешность, которая «редко встречается». Кроме того, он обладал приятным тембром голоса и настолько мастерски играл на скрипке, что, по мнению императрицы, «все — не только люди, но и животные — заслушивались его игрой».

7. Федор Толстой (1782–1846)

Авантюрист и мастер эпатажа Федор Толстой по прозвищу Американец выступал прототипом в произведениях Пушкина, Толстого, Грибоедова. Александр Герцен так описывал этого аристократа: «Один взгляд на его лоб, покрытый кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы». Его двоюродный племянник Лев Толстой посвятил ему несколько слов в своих мемуарах, назвав дядю «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком». Помимо красоты, Федор Толстой обладал недюжинной физической силой, ловкостью и выносливостью.

8. Александр Блок (1880–1921)

Современники Александра Блока в один голос говорили о его необыкновенной красоте. У кого-то он ассоциировался с «юным богом Аполлоном», кто-то отзывался о нем как о «девушке в мужеском облике». У Блока были зеленовато-серые глаза, каштановые вьющиеся волосы, тонко очерченный лоб и ярко-красные губы. Говорил он медленно, неторопливыми были и движения. Супруга поэта рассказывала, что Блок очень ценил свою внешность, которая была далеко не последней радостью его жизни. В последние годы, смотря на себя в зеркало, он с горечью говорил: «Совсем уж не то, в трамвае на меня больше не смотрят».

9. Сергей Есенин (1895–1925)

Есенина часто описывают как миловидного паренька с мягким овалом лица, льняными кудрявыми волосами, спокойными, но твердыми синими глазами и рассеянной улыбкой. И хотя он любил свою деревню, в которой родился, это не мешало ему выглядеть как городской франт. Поэт одевался у лучшего портного Москвы, был без ума от хороших рубашек, в любое время дня никто не мог застать его неряшливо одетым. Есенин любил вертеться перед зеркалом. Был чересчур опрятен: подолгу принимал ванну, а перед каждой встречей мыл голову — для него это было целым ритуалом.

10. Феликс Юсупов (1887–1967)

Современник Феликса Юсупова певец Александр Вертинский так описывал князя: «Высокий, худой, стройный, с иконописным лицом византийского письма». В молодости он очень стеснялся своей худобы и даже тайком пил какие-то чудодейственные «восточные пилюли» для набора веса. У него были правильные черты лица, большие глаза, тонкий нос и пухлые губы. Помимо прекрасной внешности, в которой сквозили изящество и порода, он сполна был одарен «живым умом и эстетическими наклонностями». Феликса Юсупова называли русским Дорианом Греем. Его миловидность была настолько зашкаливающей, что, когда он переодевался в женщину, никто не мог разоблачить обман.